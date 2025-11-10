धर्मेंद्र के प्रोडक्शन हाउस में बनी कितनी फिल्में हुईं हिट और कितनी फ्लॉप? पूरा डेटा है यहां

देओल फैमिली बॉलीवुड की लोकप्रिय परिवारों में से एक हैं. लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र के साथ उनके बड़े बेटे सनी देओल और यहां तक की छोटे बेटे बॉबी देओल का भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम है.

तीनों ने अपने करियर में खूब सफलता हासिल की. भले बॉबी देओल का करियर उतार-चढ़ाव वाला रहा लेकिन ओटीटी ने उन्हें उनकी खोई हुई पहचान वापस दिलाई है. पर आज हम बात करेंगे देओल फैमिली के होम प्रोडक्शन विजयता फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली फिल्मों के बारे में, जिसे धर्मेंद्र ने साल 1981 में शुरू किया था.

बतौर प्रोड्यूसर भी धर्मेंद्र ने हासिल की सफलता

लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र का नाम हिंदी सिनेमा के सबसे सफल एक्टर्स की लिस्ट में शामिल है. उन्होंने अपने करियर में कई बड़ी फिल्मों में काम कर अपनी अलग पहचान बनाई. बतौर एक्टर तो लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया लेकिन बतौर प्रोड्यूसर भी फैंस ने उन्हें काफी सराहा है.

धर्मेंद्र ने विजेता फिल्म्स के नाम का अपना प्रोडक्शन हाउस 1981 में बनाया. इसके बाद 1983 में 'बेताब' से अपने बड़े बेटे सनी देओल को लॉन्च किया. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई. इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे बेटे बॉबी देओल को 1995 में 'बरसात' से लॉन्च किया और ये भी सुपरहिट रही. विजयता फिल्म्स की बाकी की हिट मूवीज की लिस्ट कुछ इस प्रकार है–

घायल – 1990 इंडियन – 2001 अपने – 2007 यमला पगला दीवाना –2011



विजयता फिल्म्स की फ्लॉप और डिजास्टर मूवीज

अपने दोनों बेटों को होम प्रोडक्शन से लॉन्च करने के बाद धर्मेंद्र ने अपने भतीजे अभय देओल को भी विजेता फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली मूवी से लॉन्च किया. अभय देओल ने 2005 में 'सोचा न था' से बॉलीवुड में डेब्यू किया लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उनकी पहली ही फिल्म फ्लॉप हो गई. इसके बाद धर्मेंद्र ने जी मोशन पिक्चर्स के साथ 2008 में फिल्म 'चमकू' प्रोड्यूस की और ये भी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही. विजेता फिल्म्स की बाकी फ्लॉप मूवीज की लिस्ट भी जान लीजिए–

दिल्लगी – 1999 23 मार्च 1931: शहीद – 2002 यमला पगला दीवाना 2 – 2012 घायल वंस अगेन – 2016 यमला पगला दीवाना: फिर से – 2018 पल पल के दिल के पास – 2019



कैसा रहा देओल फैमिली की प्रोडक्शन हाउस का ओवरऑल परफॉर्मेंस?

विजयता फिल्म्स के बैनर तले बनी इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया और दर्शकों के दिल में बस गईं. कुछ फिल्में ऐसी भी रहीं जिन्हें डिजास्टर और फ्लॉप का भी टैग मिला.

ओवरऑल देओल फैमिली की होम प्रोडक्शन का सक्सेस रेट ठीक-ठाक रहा. लेकिन 1990 में रिलीज हुई फिल्म 'घायल' ने विजयता फिल्म्स को भी अलग आयाम दिया.

1990 में ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी मूवी बनी. इतना ही नहीं इसने 7 फिल्मफेयर अवॉर्ड भी अपने नाम किए और बेस्ट फिल्म के लिए एक बार इस मूवी को नॉमिनेट भी किया गया.