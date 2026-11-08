एक्टर धनुष ने अपनी को-स्टार साई पल्लवी का खुलकर समर्थन किया है. उन्होंने एक्ट्रेस की तारीफ करते हुए कहा कि 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' में माता सीता के किरदार के लिए उनकी कास्टिंग पर सवाल उठाना उन्हें समझ नहीं आता.

एक फिल्म के प्री-रिलीज इवेंट में धनुष ने कहा कि इस किरदार के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता था. उन्होंने एक्ट्रेस की मेहनत, ईमानदारी और एक्टिंग स्किल्स की भी तारीफ की.

सीता के किरदार पर हो रही चर्चा को लेकर बोले धनुष

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, धनुष ने 'रामायण' की रिलीज पर साई पल्लवी को शुभकामनाएं दीं. फिल्म में साई माता सीता का किरदार निभा रही हैं. उनकी कास्टिंग को लेकर हो रही चर्चा पर धनुष ने कहा, 'उनके सीता के किरदार को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, ये मुझे समझ नहीं आता.'

उन्होंने आगे कहा, 'शूटिंग के बीच ब्रेक के दौरान भी वो लगातार भगवान की प्रार्थना करती रहती थीं. उनकी भगवान के प्रति गहरी आस्था है और उनका दिल बेहद साफ है. वो दिखने में बहुत खूबसूरत हैं और एक शानदार कलाकार भी हैं.'

साई पल्लवी से पहली मुलाकात को याद कर बोले धनुष

धनुष ने साई पल्लवी के साथ अपनी पहली फिल्म 'मारी 2' का जिक्र करते हुए बताया कि उस समय एक्ट्रेस कैमरे के पीछे काफी शांत रहती थीं और बहुत कम बात करती थीं. लेकिन 9 साल बाद फिल्म 'ओएम' में उनके साथ दोबारा काम करने का मौका मिला तो वो साई पल्लवी में आए बदलाव को देखकर हैरान रह गए.

धनुष ने कहा, 'वो इस तरह खड़ी थीं, जैसे सिनेमा की कला में पूरी तरह महारत हासिल कर चुकी हों. उनके हाव-भाव और चेहरे के एक्सप्रेशन में गजब का कॉन्फिडेंस था. ये देखकर मैं हैरान रह गया. इस किरदार को निभाना बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और इसे बेहद खूबसूरती से निभाया.'

'रामायण' के बारे में

'रामायण' की बात करें तो फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं. वहीं साउथ सुपरस्टार यश रावण की भूमिका में नजर आ रहे हैं. इस का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है. फिल्म को दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.