क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स पत्नी और पॉपुलर कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा ने हर साल की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति बप्पा का धूमधाम से स्वागत किया. इसके बाद 16 सितंबर को उन्होंने गणपति बप्पा का विसर्जन किया. इस दौरान धनश्री काफी इमोशनल हो गईं और बप्पा को विदा करते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े.

बप्पा की विदाई पर रो पड़ीं धनश्री वर्मा

धनश्री का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में धनश्री गणपति बप्पा के विसर्जन के दौरान फूट-फूटकर रोती नजर आ रही हैं. उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे. इस बीच उनकी मां वर्षा वर्मा और एक दोस्त ने उन्हें गले लगाकर संभालने की कोशिश की. इसके बाद धनश्री ने गणपति विसर्जन की सभी रस्में निभाईं और हाथ जोड़कर बप्पा को भावुक विदाई दी.

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

कैसा था धनश्री वर्मा का लुक?

धनश्री के लुक की बात करें तो उन्होंने क्रीम कलर की सिल्क साड़ी पहनी थी, जिस पर लाल और गोल्डन ज़री का चौड़ा बॉर्डर था. इसके साथ उन्होंने रेड कलर का ब्लाउज कैरी किया, जो साड़ी के बॉर्डर को खूबसूरती से कॉम्प्लिमेंट कर रहा था. अपने लुक को पूरा करने के लिए धनश्री ने हाथों में गोल्डन चूड़ियां पहनी थीं. उन्होंने बालों में बीच से मांग निकालकर उन्हें खुला रखा था. वहीं, उनका मिनिमल और नेचुरल मेकअप उनके पूरे एथनिक लुक को काफी सिंपल और खूबसूरत बना रहा था.

View this post on Instagram A post shared by Buzzzooka Prime (@buzzzookaprime)

बेहतरीन डांसर हैं धनश्री वर्मा

बता दें कि धनश्री वर्मा एक पॉपुलर कोरियोग्राफर, यूट्यूबर और डेंटिस्ट हैं. उन्होंने श्यामक डावर से डांस की ट्रेनिंग ली है. वो डांस रियलिटी शो 'झलक दिखला जा 11' की फाइनलिस्ट रह चुकी हैं. धनश्री सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने डांस वीडियो शेयर करती रहती हैं, जिन पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं.

ये भी पढ़ें-25 लाख की नेमप्लेट, जानिए-शाहरुख खान के 'मन्नत' का मेंटेनेंस और बिजली खर्च