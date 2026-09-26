कभी क्लर्क थे देव आनंद, शूटिंग के दौरान विदेशी शख्स ने समझ लिया था टैक्सी ड्राइवर

देव आनंद बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिनका नाम आज भी हर कोई बड़े सम्मान के साथ लेता है. बॉलीवुड में रोमांटिक हीरो के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले देव साहब अपनी हर अदा से दर्शकों का दिल जीत लेते थे. हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फ़िल्मी दुनिया में आने से पहले उन्होंने क्लर्क की नौकरी की थी.जब वो पहली बार मुंबई आए थे तो उनके पास सिर्फ 30 रुपये थे.

देव आनंद ने बॉलीवुड पर सालों तक राज किया और दशकों तक इंडस्ट्री में अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा. आज इस दिग्गज कलाकार की बात उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर. आइए देव साहब की लाइफ की कुछ दिलचस्प और ख़ास बातों पर एक नजर डालते हैं.

पाकिस्तान में हुआ था जन्म

देव आनंद का जन्म पाकिस्तान के नारोवाल जिले में शकरगढ़ तहसील में 26 सितंबर 1923 को हुआ था. उनकी आज 103वीं बर्थ एनिवर्सरी है. देव साहब का पूरा नाम धरमदेव पिशोरीमल आनंद है. हालांकि फिल्मी दुनिया में आने के बाद दिवंगत अभिनेता ने अपने नाम को बदलकर छोटा कर लिया था.

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एक कमरे में 3 लोगों के साथ रहते थे

देव साहब ने अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन पूरा किया था. इसके बाद वो नौकरी की तलाश में मुंबई आ गए थे. जब वो 'मायानगरी' आए थे तो उनके पास सिर्फ तीस रुपये थे. गरीबी और आर्थिक तंगी में अभिनेता ने एक कमरा किराए पर लिया था. उनके साथ उस कमरे में तीन अन्य लोग और रहते थे.

क्लर्क की नौकरी करते थे देव आनंद

मुंबई आने के बाद देव आनंद का बॉलीवुड करियर तो बाद में शरू हुआ था पहले तो एक्टर को बतौर क्लर्क काम करना पड़ा. उन्होंनेअपनी ऑटोबायोग्राफी 'रोमांसिंग विद लाइफ' में बताया था कि उन्होंने मुंबई में अपने शुरुआती दौर में मिलिट्री सेंसर ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की थी. उनका काम भारतीय सैनिकों की चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना था. अभिनेता ने करीब एक साल तक ये काम किया था. इसके बाद नौकी छोड़ दी थी.

23 साल की उम्र में बॉलीवुड डेब्यू

भारत की आजादी से ठीक पहले देव आनंद ने अपने बॉलीवुड करियर का आगाज किया था. क्लर्क की नौकी छोड़ने के बाद देव साहब नाटकों में भाग लेने लगे थे और यहीं से उनके बॉलीवुड में जाने के रास्ते भी खुल गए थे. उन्होंने साल 1946 में आई फिल्म 'हम एक हैं' से अपना डेब्यू किया था.

जब विदेशी शख्स ने समझा टैक्सी ड्राइवर

बात है साल 1954 की. तब देव साहव अपनी फिल्म 'टैक्सी ड्राइवर' की शूटिंग कर रहे थे. फिल्म में एक सीन था जिसमें देव साहब को टैक्सी चलाते हुए पैसेंजर्स को होटल के बाहर छोड़ना था. जब इस सीन की शूटिंगहो रही थी तब देव आनंद को एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा था.

दरअसल जब उन्होंने होटल के सामने टैक्सी रोकी और पैसेंजर्स उतर गए, वैसे ही वहां एक विदेशी शख्स आ गया और टेस्की में बैठते हुए उसने देव साहब से कहा कि उसे रेड लाइट एरिया लेकर जाए. तभी क्रू मेंबर्स आए और उन्होंने उस शख्स को बताया कि यहां फिल्म की शूटिंग हो रही है और ये फिल्म के एक्टर है.

जब डाकू से हुआ देव साहब का सामना

साल 1957 में देव आनंद जब अपनी फिल्म 'नौ दो ग्यारह' की शूटिंग कर रहे थे तब उनका एक खूंखार डाकू अमर सिंह से सामना हुआ था. देव आनंद एक गेस्ट हाउस में रुके हुए थे. तभी वहां डाकू अमर सिंह पहुंच गया और उसने देव साहब के कमरे का दरवाजा खटखटाया.

देव साहब ने पूछा कौन तो डाकू ने अपना नाम बताया. उसका नाम सुनते ही देव आनंद घबरा गए. हालांकि वो डाकू भी एक्टर का फैन निकला और उसने एक्टर से कहा था कि उन्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो उनसे बोल सकते हैं. देव साहब ने अमर सिंह को ऑटोग्राफ भी दिया था.

88 साल की उम्र में हो गया था निधन

देव आनंद न सिर्फ बेहतरीन एक्टर बल्कि शानदार डायरेक्टर भी थे. उनकी चर्चित फिल्मों में 'गाइड', 'ज्वेल थीफ', 'जॉनी मेरा नाम', 'जिद्दी', 'बाजी', 'हम दोनों', 'काला बाजार' और 'हरे राम हरे कृष्णा' आदि शामिल है. दादा साहेब फाल्के और पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड से सम्मानित देव साहब ने 88 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. उनका 3 दिसंबर 2011 को लंदन में निधन हुआ था.

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