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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDeool Band 2 Day 26 Box Office: 'देऊळ बंद 2' बनी 2026 की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म, 583% का मुनाफा और रचा इतिहास

Deool Band 2 Day 26 Box Office: 'देऊळ बंद 2' बनी 2026 की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म, 583% का मुनाफा और रचा इतिहास

'देऊळ बंद 2' बॉक्स ऑफिस पर नए-नए रिकॉर्ड बना रही है. अब फिल्म ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के कलेक्शन.

Reported By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 16 Jun 2026 03:58 PM (IST)
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'देऊळ बंद 2' बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई कर रही है. फिल्म में मोहन जोशी जोशी, महेश मांजरेकर, प्रवीण तरडे जैसे स्टार्स नजर आए. इस फिल्म को फैंस भर-भरकर प्यार दे रहे है. अब फिल्म 2026 की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली मराठी फिल्म बन गई है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर. 

'देऊळ बंद 2' ने बनाया रिकॉर्ड

फिल्म 10 करोड़ के बजट में बनी है. फिल्म ने इंडिया में नेट 68.72 करोड़ कमाए. फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 81.08 करोड़ रहा है. वहीं फिल्म का रिर्टन ऑन इंवेस्टमेंट 58.72 करोड़ रहा. रिटर्न ऑन इंवेस्टमेंट 587.2 परसेंट रहा. फिल्म का वर्डिक्ट सुपर हिट है. 

ये भी पढ़ें- 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट?

इसी के साथ फिल्म 2026 की सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली मराठी फिल्म बन गई है. फिल्म ने 'क्रांतीज्योती विद्यालय' को पछाड़ दिया है. 'क्रांतीज्योती विद्यालय' 4 करोड़ के बजट में बनी थी और फिल्म ने 27.35 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म ने 583.75 परसेंट का प्रॉफिट दिया था. ये फिल्म पहले नंबर वन पर थी लेकिन अब नंबर 2 पर आ गई है.

26वें दिन 'देऊळ बंद 2' ने की इतनी कमाई
फिल्म ने 26वें दिन 50 लाख की कमाई की. 25वें दिन के मुकाबले फिल्म के कलेक्शन में 60.62 परसेंट की गिरावट देखने को मिली. 25वें दिन फिल्म ने 1.27 करोड़ कमाए थे.

फिल्म का वीक वाइज कलेक्शन

फिल्म ने पहले हफ्ते में 30.2 करोड़ का कलेक्शन किया. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 22.4 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 11.15 करोड़ का बिजनेस किया. 23वें दिन 1.27 करोड़ कमाए. 24वें दिन फिल्म का कलेक्शन 1.4 करोड़ रहा. 25वें दिन पि्लम ने 1.8 करोड़ कमाए और 26वें दिन फिल्म ने 50 लाख की कमाई. 

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'देऊळ बंद 2' को प्रवीण तरडे ने बनाया है. फिल्म 21 मई को रिलीज हुई. फिल्म सिर्फ मराठी भाषा में रिलीज हुई है. ये 2015 में आई फिल्म 'देऊळ बंद' का सीक्वल है. पहले पार्ट को भी फैंस ने काफी पसंद किया था. ये फिल्म भी हिट रही थी.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 16 Jun 2026 03:58 PM (IST)
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BOX OFFICE COLLECTION Deool Band 2
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