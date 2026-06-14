10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊळ बंद 2' ने कमाया 550 परसेंट प्रॉफिट, जल्द बनाएगी ये एक और रिकॉर्ड

मराठी फिल्म 'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. फिल्म ने 550 परसेंट प्रॉफिट कमा लिया है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म किया है. आइए जानते हैं फिल्म ने कितना कलेक्शन कर लिया है.

ये भी पढ़ें- Haunted 3D Box Office: 'हॉन्टेड 3डी' ने किया सरप्राइज, बॉक्स ऑफिस पर 2 दिन में मचाई धूम, कंगना-इम्तियाज की फिल्मों को पछाड़ा

'देऊळ बंद 2' का बॉक्स ऑफिस

फिल्म ने 23वें दिन 1.27 करोड़ का कलेक्शन किया. 22वें दिन के मुकाबले फिल्म फिल्म के कलेक्शन में 49 परसेंट की जंप देखने को मिली. शुक्रवार यानी 22वें दिन फिल्म ने 85 लाख का कलेक्शन किया था. फिल्म ने टोटल 65.02 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है. फिल्म इस साल की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म बन गई है. पहले नंबर पर 'राजा शिवाजी' है.

बता दें कि फिल्म ने पहले हफ्ते में 30.2 करोड़ का कलेक्शन किया था. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 22.4 करोड़ कमाए. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 11.15 करोड़ कमाए. 23वें दिन फिल्म ने 1.27 करोड़ कमा.

ये भी पढ़ें- Surbhi Jyoti Blessed with a Baby Girl: 'कुबूल है' फेम सुरभि ज्योति बनीं मां, बेबी गर्ल को दिया जन्म

बता दें कि 'देऊळ बंद 2' 2026 की सेकंड सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म है. कोईमोई के मुताबिक, फिल्म 10 करोड़ के बजट में बनी है और फिल्म ने 65.02 करोड़ की कमाई कर ली है. इसी के साथ फिल्म ने 550 परसेंट का प्रॉफिट कमाया. फिल्म सुपरहिट हो गई है.

पहले नंबर पर Krantijyoti Vidyalay है. ये फिल्म 4 करोड़ के बजट में बनी थी. फिल्म ने 27.35 करोड़ कमाए. फिल्म ने 583.75 परसेंट प्रॉफिट कमाया. फिल्म सुपरडुपर हिट रही. फिल्म 'देऊळ बंद 2' को नंबर वन बनने के लिए 3.98 करोड़ की जरुरत है. जिस हिसाब से फिल्म कमाई कर रही है, जल्द ही नंबर वन पर आ जाएगी. बता दें कि 2026 में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने के मामले में तीसरे नंबर पर Aga Aga Sunbai! Kay Mhantay Sasubai? है. ये फिल्म 3 करोड़ के बजट में बनी और 9 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने 200 परसेंट प्रॉफिट कमाया. सुपरहिट रही.