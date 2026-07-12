10 करोड़ बजट, 640% प्रॉफिट, मराठी फिल्म 'देऊळ बंद 2' को 52वें दिन मिली 300% उछाल

Deool Band 2 BO Collection: मराठी फिल्म 'राजा शिवाजी' ने ऐतिहासिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, जिसके बाद अब फिल्म 'देऊळ बंद 2' आई तो वो भी छा गई है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की. अब 52 दिनों के बाद भी इसकी कमाई जारी है. फिल्म की कमाई में 51 दिन के मुकाबले 300% उछाल दर्ज की गई है. इसने जबरदस्त प्रॉफिट कमा लिया है. ऐसे में चलिए बताते हैं फिल्म की कमाई के बारे में.

'देऊळ बंद 2' का 52वें दिन का कलेक्शन

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, 'देऊळ बंद 2' ने 52वें दिन यानी कि 8वें शनिवार को 4 लाख का कलेक्शन किया. जबकि फिल्म ने 51वें दिन 1 लाख का कलेक्शन किया था. इसके मुकाबले फिल्म को 300% की बंपर उछाल शनिवार को मिली थी. फिल्म का ओवरऑल नेट कलेक्शन 74.07 करोड़ हो चुका है. वहीं, इसका ग्रॉस कलेक्शन 87.4 करोड़ रहा था.

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'देऊळ बंद 2' का बाकी दिनों का कलेक्शन (कोईमोई के अनुसार)

पहले वीक- 30.2 करोड़

दूसरे हफ्ते- 22.4 करोड़

तीसरे हफ्ते- 11.15 करोड़

चौथे हफ्ते- 6.22 करोड़

पांचवे हफ्ते- 2.7 करोड़

छठे हफ्ते- 99 लाख

सातवें हफ्ते- 36 लाख

51वें दिन- 1 लाख

52वें दिन- 4 लाख

'देऊळ बंद 2' ने 10 करोड़ में कमाया 640% प्रॉफिट

इसके साथ ही अगर मराठी फिल्म 'देऊळ बंद 2' के प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो फिल्म ने बजट से कई गुना ज्यादा लाभ कमा लिया है. कोईमोई के अनुसार, फिल्म का नेट कलेक्शन 74.07 करोड़ रहा और इसका बजट 10 करोड़ था. इस लिहाज से फिल्म ने 640.70% का प्रॉफिट कमा लिया है.

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'देऊळ बंद 2' के बारे में बात की जाए तो इसमें कोई बड़ा स्टार कास्ट नहीं है. बल्कि फिल्म में प्रवीन तरदे और स्नेहल टार्डे जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसमें एक छोटे से गांव की कहानी को दिखाया गया है, जिसमें आस्था, अंधविस्वास और गांव के लोगों की समस्याओं को दिखाया गया है.