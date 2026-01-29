करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड बिजनेसमैन संजय कपूर का बीते साल निधन हो गया था. उनके निधन के बाद से उनकी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है. संजय की मां से लेकर पत्नी प्रिया सचदेव और करिश्मा कपूर के बच्चों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है. संजय कपूर की मां रानी कपूर ने RK फैमिली ट्रस्ट को खत्म करने की मांग की थी. जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की है और समन जारी कर दिया है.

22 लोगों के खिलाफ किया मुकदमा

रानी कपूर ने अपनी बहू प्रिया कपूर और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों के समेत 22 लोगों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रिया और करिश्मा के बच्चों ने गैर-कानूनी तरीके से उनकी पूरी संपत्ति हड़पने के लिए एक धोखाधड़ी वाला फैमिली ट्रस्ट बनाया है.

रानी कपूर ने यह भी आरोप लगाया कि रानी कपूर फैमिली ट्रस्ट फर्जी अमान्य और बेकार है और उनकी पूरी संपत्ति और पारिवारिक विरासत उनकी जानकारी या सहमति के बिना गैर-कानूनी तरीके से उस ट्रस्ट में स्थानांतरित कर दी गई.

मानसिक रूप से नहीं थीं स्वस्थ

रानी कपूर ने इंटरव्यू में खुलासा किया था कि बेटे की मौत के समय वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं थीं और कुछ लोगों ने मानसिक स्थिति का फायदा उठाते हुए संपत्ति हड़पने के लिए कई कागजों पर साइन लिए थे. उन्होंने यह भी कहा था कि प्रिया और करिश्मा कपूर के बच्चे गैर-कानूनी तरीके से संपत्ति को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने फर्जी फैमिली ट्रस्ट भी बना लिया है. इसी ट्रस्ट को भंग करने के लिए रानी कपूर ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

प्रिया और करिश्मा के बच्चों के बीच भी संपत्ति को लेकर जंग जारी है. करिश्मा के बच्चों का आरोप है कि प्रिया कपूर ने कोर्ट में नकली वसीयत पेश कर उन्हें उनके पिता की मालिकाना संपत्ति से वंचित रखना चाहती हैं, जबकि प्रिया कपूर ने सुप्रीम कोर्ट से एक याचिका के जरिए करिश्मा और संजय कपूर के तलाश के पेपर्स मांगे हैं ताकि दोनों के बीच हुए समझौते के बारे में पता चल सके. कोर्ट ने करिश्मा कपूर को मामले में नोटिस भी जारी किया है और दो हफ्तों के अंदर जवाब भी मांगा है.

