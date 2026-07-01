सलमान खान की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में टली सुनवाई, 'काला हिरण' फिल्म से जुड़ा है मामला

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान द्वारा फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' के प्रमोशन और रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है. बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी थी हालांकि कोर्ट में मामले पर सुनवाई फिर से टल गई है.

'काला हिरण' फिल्म के खिलाफ सलमान की याचिका पर सुनवाई टली

दिल्ली हाईकोर्ट में 'काला हिरण' फिल्म के खिलाफ सलमान खान की याचिका पर आज सुनवाई टालते हुए कहा कि इस मामले में दायर जवाबी हलफनामा अभी रिकॉर्ड पर नहीं है. फिल्म निर्माता ने अदालत को बताया कि फिल्म को अभी तक सेंसर बोर्ड के पास भी नहीं भेजा गया है, और यह भी कहा कि इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है. दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 जुलाई को होगी.

फिल्म मेकर अमित जानी ने लगाए थे आरोप

वहीं सुनवाई से पहले फिल्म के निर्माता अमित जानी ने सलमान खान की याचिका का विरोध करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए थे और अपने पक्ष में कानूनी व तथ्यात्मक दलीलें पेश कीं थीं. फिल्म के निर्माता अमित जानी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए दावा किया कि पिछली सुनवाई के दौरान सलमान खान के वकील ने फिल्म पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने पहले दूसरे पक्ष को सुनने की बात कही. उन्हें याचिका की प्रति समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई. उनके मुताबिक, सुनवाई 19 तारीख को निर्धारित थी, जबकि याचिका की कॉपी उन्हें केवल दो दिन पहले ईमेल के माध्यम से भेजी गई, जिससे उन्हें तैयारी के लिए टाइम नहीं मिला.

निर्माता ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस व्हाट्सएप नंबर से उन्हें याचिका भेजी गई थी, उसी नंबर से उन्हें शहजाद भट्टी नामक व्यक्ति का फोन आया. अमित जानी का दावा है कि यह व्यक्ति पाकिस्तान में रहता है. उन्होंने आरोप लगाया कि कॉल करने वाले ने सलमान खान के साथ समझौता करने और बैठक कराने का दबाव बनाया था. जानी के मुताबिक, उन्हें फिल्म में लगाए गए इनवेस्टमेंट का मुआवजा देने का ऑफर दिया गया और इनकार करने पर उनके तथा उनके परिवार पर बम या ड्रोन से हमला कराने की धमकी दी गई. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

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अमित जानी को कोर्ट के फैसले पर भरोसा

सलमान खान की याचिका पर रिएक्शन देते हुए अमित जानी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि अदालत केवल कानून और तथ्यों के आधार पर फैसला करेगी. अदालत में किसी व्यक्ति का स्टारडम या लोकप्रियता मायने नहीं रखती. पहले भी कई चर्चित मामलों में अदालत ने केवल कानूनी तथ्यों के आधार पर निर्णय दिए हैं.

पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन के आरोपों पर क्या बोले अमित जानी?

फिल्म के जरिए सलमान खान के नाम का व्यावसायिक लाभ उठाने के आरोपों को भी अमित जानी ने खारिज किया. वहीं पर्सनैलिटी राइट्स के मुद्दे पर भी अमित जानी ने अपनी सफाई दी. उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म में अयान खान का किरदार निभाने वाले अभिनेता काशिफ इकबाल खान को सलमान खान जैसा दिखाने के लिए किसी प्रकार के प्रोस्थेटिक्स, खास मेकअप या टेक्नीक का इस्तेमाल नहीं किया गया है. उनके अनुसार, यदि किसी को दोनों कलाकारों की शक्ल में समानता दिखाई देती है, तो यह नेचुरल हो सकती है और इसे पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।

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