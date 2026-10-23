सौरव गांगुली ने 23 अक्टूबर को रिलीज होने वाली फिल्म 'दूसरा' की रिलीज पर रोक लगाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने अपने 'पर्सनैलिटी राइट्स' के उल्लंघन को लेकर यह मामला दर्ज कराया है. हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई के दौरान फिल्म 'दूसरा' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. अदालत के इस फैसले से फिल्म के मेकर्स को बड़ी राहत मिली है और फिल्म की निर्धारित रिलीज का रास्ता फिलहाल साफ हो गया है.

जस्टिस ने क्या कहा?

जस्टिस दिनेश भट्ट ने क्लियर किया कि उन्होंने सिनेमाघरों में फिल्म की रिलीज पर रोक नहीं लगाई है. जस्टिस भट्ट ने कहा, "मैंने कोई रोक (स्टे) नहीं लगाई है, इसलिए फिल्म रिलीज हो सकती है." इस मामले की अगली सुनवाई कल, 23 ​​अक्टूबर को होगी.

मुकदमे में सौरव गांगुली और लव फिल्म्स ने क्या कहा ?

सौरव गांगुली और फिल्म प्रोडक्शन हाउस 'लव फिल्म्स एलएलपी' ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि इसमें गांगुली से जुड़े वास्तविक इवेंट्स का गलत इस्तेमाल किया गया है खासकर नेटवेस्ट क्रिकेट सीरीज के फाइनल में उनकी कप्तानी और लॉर्ड्स के मैदान पर शर्ट उतारकर किए गए उनके जश्न का. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके 'पर्सनैलिटी राइट्स' का बिना अनुमति के कमर्शियल इस्तेमाल किया गया है. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि गांगुली की अपकमिंग बायोपिक पर प्रोडक्शन हाउस के पास जो विशेष कॉन्ट्रैक्टुअल राइट्स हैं, उनका भी उल्लंघन हुआ है.





सौरव गांगुली और लव फिल्म्स ने फिल्म की थिएट्रिकल, डिजिटल और अन्य रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है. साथ ही, उन्होंने उन प्रमोशनल कंटेंट के सर्कुलेशन पर भी रोक लगाने को कहा है, जिनमें कथित तौर पर बिना अनुमति के गांगुली के नाम, तस्वीर, शक्ल और उनके क्रिकेट करियर के यादगार पलों का इस्तेमाल किया गया है.

सौरव गांगुली ने लव फिल्म्स संग किया है एग्रीमेंट

मुकदमे के अनुसार, गांगुली ने 5 अगस्त 2021 को लव फिल्म्स के साथ एक एग्रीमेंट किया था. इसके तहत उन्होंने प्रोडक्शन हाउस को ऑडियो-विजुअल कंटेंट (जिसमें उनके जीवन और क्रिकेट करियर पर आधारित बायोपिक भी शामिल है) को डेवलेप करने, बनाने और कमर्शियली इस्तेमाल करने के विशेष अधिकार दिए थे. मुकदमे में बताया गया है कि लव फिल्म्स ने 'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' नाम की इस ऑथोराइज्ड बायोपिक में काफी इनवेस्ट किया है, जिसे 14 मई 2027 को रिलीज किया जाना है.

इसमें आगे कहा गया है कि 12 अक्टूबर को लॉन्च किए गए 'दूसरा' के ट्रेलर और प्रमोशनल कैंपेन में, भारतीय क्रिकेट टीम में गांगुली की कप्तानी और लॉर्ड्स में 2002 नेटवेस्ट सीरीज फाइनल में मिली ऐतिहासिक जीत का प्रमुखता से जिक्र किया गया है. इसमें लॉर्ड्स की बालकनी में उनका बिना शर्ट के जश्न मनाने वाला सीन भी शामिल है.

उनका तर्क है कि इन रेफरेंसेस का इस्तेमाल गांगुली की पहचान और प्रतिष्ठा का फायदा उठाकर कमर्शियल फायदे के लिए किया जा रहा है. इससे लोगों को यह गलतफहमी हो सकती है कि गांगुली इस फिल्म से जुड़े हैं या उन्होंने इसका सपोर्ट किया है. उन्होंने एक इंटरव्यू का भी हवाला दिया, जिसमें फिल्म 'दूसरा' के निर्देशक अभिनय देव ने बताया कि 2002 के नेटवेस्ट फाइनल और गांगुली के करियर की अहम घटनाओं ने फिल्म के काल्पनिक किरदार 'तारा' को किस तरह प्रभावित कियाय

मामले में मेकर्स ने क्या कहा?

हालांकि, फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह गांगुली की बायोपिक नहीं है. कोर्ट को बताया गया कि यह कहानी राजस्थान की एक लड़की की है, जो गांगुली से इंस्पायर है. वकील ने आगे कहा कि नेटवेस्ट सीरीज के फुटेज का इस्तेमाल करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से लाइसेंस लिया गया था, और इस फुटेज पर खिलाड़ी [गांगुली] का कोई राइट नहीं है.

'दूसरा' के बारे में?

यह फिल्म तारा नाम की एक युवा लड़की की कहानी है, जो अपने रूढ़िवादी परिवार में खुद को ढालने के लिए संघर्ष करती है और अपने ऊपर थोपी गई उम्मीदों पर सवाल उठाने लगती है. जब वह टीवी पर गांगुली का वह बेबाक जश्न देखती है, तो उनकी यह बेबाकी उसे अपनी जिंदगी के नियमों को चुनौती देने का साहस देती है. भले ही इसके लिए उसे किसी भी नतीजे का सामना क्यों न करना पड़े.

'दूसरा' स्टार कास्ट और क्रू

'दूसरा' को माशा सजदेह और रोहन सजदेह ने प्रोड्यूस किया है, और नीता शाह इसकी को-प्रोड्यूसर हैं. इसकी कहानी और स्क्रीनप्ले एग्नेलो ओस्विन डायस ने लिखा है, जबकि राम संपत ने इसका ओरिजिनल स्कोर तैयार किया है. फिल्म में प्लाबीता बोरठाकुर, अंकुर विकल, समिधा गुरु, त्विशा सीमा और कृष्णा गोकानी मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 23 अक्टूबर को रिलीज होगी.