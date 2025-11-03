सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली HC ने MEA से मांगा जवाब

एक्ट्रेस सेलिना जेटली के भाई और पूर्व सेना अधिकारी मेजर विक्रांत कुमार जेटली पिछले एक साल से संयुक्त अरब अमीरात में हिरासत में हैं. ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय (MEA) को आदेश दिया है कि उन्हें पूरी कानूनी मदद और सहायता दी जाए.

सेलिना जेटली ने अपनी याचिका में कहा कि उनके भाई को पिछले एक साल से यूएई में गैरकानूनी तरीके से रोका गया है. उन्होंने हाईकोर्ट से अपील की कि उनके भाई को कानूनी सहायता जरूरी इलाज और भारत सरकार की राजनयिक मदद मिले.

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सचिन दत्ता ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि इस मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाए और मेजर जेटली की तबीयत और हालत के बारे में कोर्ट को जानकारी दी जाए. कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार परिवार के संपर्क में रहे और मेजर जेटली की पत्नी और बहन को उनके बारे में जानकारी देती रहे. इसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं, जो परिवार को लगातार अपडेट देगा.

सेलिना जेटली के वकील ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप

सेलिना के वकील ने बताया कि विदेश मंत्रालय की ओर से अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है कि जेटली की स्थिति यूएई में कैसी है. वहीं केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि मेजर जेटली को कांसुलर एक्सेस (सरकारी प्रतिनिधि से मुलाकात) दी गई है. याचिका में कहा गया है कि मेजर जेटली भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का हिस्सा भी रहे हैं. बाद में वे यूएई में एक कंसल्टेंसी फर्म में काम कर रहे थे, जब एक मॉल से उन्हें उनकी पत्नी के सामने ही उठा लिया गया.

सेलिना जेटली ने सरकार के मदद पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. उन्होंने भारतीय दूतावास से भी संपर्क किया पर वहां से भी कोई मदद नहीं मिली. अब यह मामला 4 दिसंबर को दोबारा सुना जाएगा.

#soldierstory Standing for a Soldier:A Ray of Hope from the Delhi High Court in the Case of Major (Retd.) Vikrant Kumar Jaitly



I write this from the gates of the esteemed Delhi High Court with immense gratitude, as after an arduous 14 months I have finally reached the light at… pic.twitter.com/8AUlC4Bud7 — Celina Jaitly (@CelinaJaitly) November 3, 2025

सेलिना जेटली ने दिल्ली हाईकोर्ट को कहा 'थैंक्यू'

कोर्ट के निर्देश के बाद सेलिना जेटली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर शुक्रिया अदा किया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- 'सोल्जर स्टोरी, एक सैनिक के लिए खड़े होना: मेजर (सेवानिवृत्त) विक्रांत कुमार जेटली के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से आशा की एक किरण.'