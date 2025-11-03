सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली HC ने MEA से मांगा जवाब

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को दिया मदद का निर्देश

सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को दिया मदद का निर्देश

Celina Jaitley Brother's Case: सेलिना जेटली के भाई विक्रांत कुमार जेटली पिछले एक साल से संयुक्त अरब अमीरात की जेल में है. एक्ट्रेस ने अपने भाई के लिए कानून से मदद मांगी है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 03 Nov 2025 10:40 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस सेलिना जेटली के भाई और पूर्व सेना अधिकारी मेजर विक्रांत कुमार जेटली पिछले एक साल से संयुक्त अरब अमीरात में हिरासत में हैं. ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय (MEA) को आदेश दिया है कि उन्हें पूरी कानूनी मदद और सहायता दी जाए.

सेलिना जेटली ने अपनी याचिका में कहा कि उनके भाई को पिछले एक साल से यूएई में गैरकानूनी तरीके से रोका गया है. उन्होंने हाईकोर्ट से अपील की कि उनके भाई को कानूनी सहायता जरूरी इलाज और भारत सरकार की राजनयिक मदद मिले.

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब 
दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सचिन दत्ता ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि इस मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाए और मेजर जेटली की तबीयत और हालत के बारे में कोर्ट को जानकारी दी जाए. कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार परिवार के संपर्क में रहे और मेजर जेटली की पत्नी और बहन को उनके बारे में जानकारी देती रहे. इसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं, जो परिवार को लगातार अपडेट देगा.

सेलिना जेटली के वकील ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप
सेलिना के वकील ने बताया कि विदेश मंत्रालय की ओर से अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है कि जेटली की स्थिति यूएई में कैसी है. वहीं केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि मेजर जेटली को कांसुलर एक्सेस (सरकारी प्रतिनिधि से मुलाकात) दी गई है. याचिका में कहा गया है कि मेजर जेटली भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का हिस्सा भी रहे हैं. बाद में वे यूएई में एक कंसल्टेंसी फर्म में काम कर रहे थे, जब एक मॉल से उन्हें उनकी पत्नी के सामने ही उठा लिया गया.

सेलिना जेटली ने सरकार के मदद पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. उन्होंने भारतीय दूतावास से भी संपर्क किया पर वहां से भी कोई मदद नहीं मिली. अब यह मामला 4 दिसंबर को दोबारा सुना जाएगा.

सेलिना जेटली ने दिल्ली हाईकोर्ट को कहा 'थैंक्यू'
कोर्ट के निर्देश के बाद सेलिना जेटली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर शुक्रिया अदा किया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- 'सोल्जर स्टोरी, एक सैनिक के लिए खड़े होना: मेजर (सेवानिवृत्त) विक्रांत कुमार जेटली के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से आशा की एक किरण.'

और पढ़ें
Published at : 03 Nov 2025 09:36 PM (IST)
Tags :
MEA Celina Jaitley DelhI High Court Vikrant Jaitley
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सूडान में विद्रोहियों ने किया भारत के युवक का अपहरण, अफ्रीकी देश के राजदूत बोले- जल्द छुड़वाएंगे
सूडान में विद्रोहियों ने किया भारत के युवक का अपहरण, अफ्रीकी देश के राजदूत बोले- जल्द छुड़वाएंगे
दिल्ली NCR
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
क्रिकेट
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
बॉलीवुड
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को दिया मदद का निर्देश
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली HC ने MEA से मांगा जवाब
Advertisement

वीडियोज

बिहार में पप्पू-टप्पू के जवाब में गप्पू? | Bihar Election 2025 | CM Yogi | Tejashwi | Tej Pratap
Sneha को हुआ Shock, Siddhu निकला उसी औरत का बेटा जिससे वो नफरत करती है #sbs
BollyWood News: किंग खान का बर्थडे बना ब्लॉकबस्टर | KFH
Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सूडान में विद्रोहियों ने किया भारत के युवक का अपहरण, अफ्रीकी देश के राजदूत बोले- जल्द छुड़वाएंगे
सूडान में विद्रोहियों ने किया भारत के युवक का अपहरण, अफ्रीकी देश के राजदूत बोले- जल्द छुड़वाएंगे
दिल्ली NCR
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
क्रिकेट
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
बॉलीवुड
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को दिया मदद का निर्देश
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली HC ने MEA से मांगा जवाब
इंडिया
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
राजस्थान
जयपुर में छात्रा की मौत के नए CCTV फुटेज ने उड़ाए होश, अब खड़े हुए ये सवाल
जयपुर में छात्रा की मौत के नए CCTV फुटेज ने उड़ाए होश, अब खड़े हुए ये सवाल
ट्रेंडिंग
आंख खोलकर देख ले अमेरिका... होण्डा की बाइक में हाथ से लगता है गियर, देसी जुगाड़ का वीडियो फिर वायरल
आंख खोलकर देख ले अमेरिका... होण्डा की बाइक में हाथ से लगता है गियर, देसी जुगाड़ का वीडियो फिर वायरल
जनरल नॉलेज
सर्दियों में कपड़े खरीदने का बना रहे हैं प्लान, दिल्ली की ये मार्केट हैं सबसे बेस्ट
सर्दियों में कपड़े खरीदने का बना रहे हैं प्लान, दिल्ली की ये मार्केट हैं सबसे बेस्ट
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget