मोस्ट अवेटेड क्राइम थ्रिलर सीरीज 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. एक बार फिर एक्ट्रेस शेफाली शाह डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी के किरदार में वापसी कर रही हैं. इस बार वो एक नए केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगी जिसमें उनका सामना बड़ी दीदी (हुमा कुरैशी) से होने वाला है. इस बार DCP वर्तिका चतुर्वेदी और उनकी टीम मानव तस्करी जैसे संगीन अपराध का पर्दाफाश करेगी.

'दिल्ली क्राइम सीजन 3' के ट्रेलर की शुरुआत हुमा कुरैशी से होती है जो लड़कियों को अपने जाल में फंसाती नजर आती हैं. इसके बाद शेफाली शाह के किरदार की एंट्री होती है जो 30 लड़कियों से भरे ट्रक को पकड़ती हैं जिन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा होता है. यहां से जांच पड़ताल शुरू होती है जिसके तार ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मिलते हैं

'दिल्ली क्राइम सीजन 3' को लेकर बोलीं हुमा कुरैशी

'दिल्ली क्राइम सीजन 3' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान हुमा कुरैशी ने अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर किया. उन्होंने कहा- मुझे लगता है कि शेफाली शाह ने जो किया है और रसिका और बाकी सभी ने शो में जो किया है, वो अविश्वसनीय है. मुझे लगता है और इस यूनिवर्स का हिस्सा बनना सम्मान की बात है. उस कहानी को आगे ले जाना सम्मान की बात है और मुझे पता था कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना होगा, क्योंकि वो सभी इतने प्यारे किरदार हैं कि आप सभी ने साल दर साल, सीजन दर सीजन उनका सपोर्ट किया है.

दिल्ली क्राइम सीजन की रिलीज डेट और स्टार कास्ट

तनुज चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' नेटफ्लिक्स पर 13 नवंबर 2025 को रिलीज की जाएगी. सीरीज में शेफाली शाह और रसिका दुग्गल एक बार फिर लौट रहे हैं. वहीं हुमा कुरैशी भी इस बार सीरीज में नजर आएंगी जो कि लीड विलेन का रोल करने वाली हैं. इसके अलावा राजेश तैलंग, जया भट्टाचार्य, अनुराग अरोड़ा, सयानी गुप्ता, मीता वशिष्ठ, केली दोरजी और अंशुमान पुष्कर भी 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' की स्टार कास्ट का हिस्सा हैं.