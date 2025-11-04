हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दिल्ली क्राइम सीजन 3' का ट्रेलर रिलीज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पर्दाफाश करेंगी शेफाली शाह, हुमा कुरैशी लगीं दमदार

'दिल्ली क्राइम सीजन 3' का ट्रेलर रिलीज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पर्दाफाश करेंगी शेफाली शाह, हुमा कुरैशी लगीं दमदार

Delhi Crime 3 Trailer: शेफाली शाह की क्राइम थ्रिलर सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 का शानदार ट्रेलर आउट हो गया है. सच्ची घटनाओं पर आधारित इस सीरीज में इस बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पर्दाफाश होगा.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 04 Nov 2025 03:38 PM (IST)
Preferred Sources

मोस्ट अवेटेड क्राइम थ्रिलर सीरीज 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. एक बार फिर एक्ट्रेस शेफाली शाह डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी के किरदार में वापसी कर रही हैं. इस बार वो एक नए केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगी जिसमें उनका सामना बड़ी दीदी (हुमा कुरैशी) से होने वाला है. इस बार DCP वर्तिका चतुर्वेदी और उनकी टीम मानव तस्करी जैसे संगीन अपराध का पर्दाफाश करेगी.

'दिल्ली क्राइम सीजन 3' के ट्रेलर की शुरुआत हुमा कुरैशी से होती है जो लड़कियों को अपने जाल में फंसाती नजर आती हैं. इसके बाद शेफाली शाह के किरदार की एंट्री होती है जो 30 लड़कियों से भरे ट्रक को पकड़ती हैं जिन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा होता है. यहां से जांच पड़ताल शुरू होती है जिसके तार ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मिलते हैं

'दिल्ली क्राइम सीजन 3' को लेकर बोलीं हुमा कुरैशी
'दिल्ली क्राइम सीजन 3' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान हुमा कुरैशी ने अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर किया. उन्होंने कहा- मुझे लगता है कि शेफाली शाह ने जो किया है और रसिका और बाकी सभी ने शो में जो किया है, वो अविश्वसनीय है. मुझे लगता है और इस यूनिवर्स का हिस्सा बनना सम्मान की बात है. उस कहानी को आगे ले जाना सम्मान की बात है और मुझे पता था कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना होगा, क्योंकि वो सभी इतने प्यारे किरदार हैं कि आप सभी ने साल दर साल, सीजन दर सीजन उनका सपोर्ट किया है.

दिल्ली क्राइम सीजन की रिलीज डेट और स्टार कास्ट
तनुज चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' नेटफ्लिक्स पर 13 नवंबर 2025 को रिलीज की जाएगी. सीरीज में शेफाली शाह और रसिका दुग्गल एक बार फिर लौट रहे हैं. वहीं हुमा कुरैशी भी इस बार सीरीज में नजर आएंगी जो कि लीड विलेन का रोल करने वाली हैं. इसके अलावा राजेश तैलंग, जया भट्टाचार्य, अनुराग अरोड़ा, सयानी गुप्ता, मीता वशिष्ठ, केली दोरजी और अंशुमान पुष्कर भी 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' की स्टार कास्ट का हिस्सा हैं. 
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 04 Nov 2025 03:31 PM (IST)
Tags :
Huma Qureshi Shefali Shah Delhi Crime Season 3 Delhi Crime 3 Trailer
