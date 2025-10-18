दरअसल 1990 के दशक में बॉलीवुड में फ़िल्म मेकर्स ज़्यादातर 'फैमिली एंटरटेनिंग' फिल्में बनाते थे. लेकिन निर्देशक राकेश रोशन ने 1997 में आई अपनी फ़िल्म कोयला में सीमाओं को लांघ दिया था. ख़ास तौर पर अभिनेत्री दीपशिखा नागपाल से जुड़े एक सीन को कई लोगों ने हद पार करने वाला माना और बाद में उस सीन पर काफ़ी विवाद भी हुआ. दीपशिखा ने 28 साल बाद उस एक्सपीरियंस पर बात की है.

दीपशिखा ने कोयला में काम करने के एक्सपीरियंस को किया शेयर

हिंदी रश को दिए एक इंटरव्यू में, दीपशिखा ने कोयला पर काम करने के अपने एक्सपीरियंस को शेयर कि.. उन्होंने बताया कि स्क्रिप्ट पढ़ते समय वे दंग रह गईं और सोच रही थीं कि राकेश रोशन इस सीन को कैसे शूट करेंगे. उन्होंने बताया, "मैंने राकेश सर से पूछा, 'हम उस सीन की शूटिंग कब कर रहे हैं?' उन्होंने जवाब दिया, 'क्या तुम्हें सब कुछ याद है?' मैंने कहा, 'बिल्कुल."

दीपशिखा ने यह भी खुलासा किया कि जब इस सीन पर चर्चा हो रही थी, तब उनकी मां भी वहाँ मौजूद थीं. एक्ट्रेस ने कहां, "मैंने उन्हें दिलासा दिया और कहा, 'चिंता मत करो. फिर मैंने उन्हें बताया कि हम इसे कैसे शूट करेंगे. मैंने राकेश सर से कहा कि वे कैमरा कंधे के लेवल पर रखें, ताकि मेरा ट्यूब टॉप न दिखे. उस एंगल पर ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने कपड़े उतार रही हूं, लेकिन मैं पूरी तरह से ड्रेस्ड थी."

कैसे दीपशिखा ने शूट किया था ‘कोयला’ का नेक्ड सीन?

उन्होंने आगे कहा, "मैंने बैक शॉट के लिए स्विमसूट पहना था और शूटिंग बिना किसी परेशानी के पूरी हो गई. जब शूटिंग पूरी हुई, तब भी मैंने जींस पहनी हुई थी. राकेश सर इस बात से हैरान थे कि हम इतनी आसानी से ये सीन शूट कर पाए." दीपशिखा ने इस सीन के एक्जीक्यूशन का क्रेडिट अपनी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग को दिया. उन्होंने कहा, "मुझे पता था कि शूटिंग के दौरान मैं पूरे कपड़े पहने हुए हूं, लेकिन जब आप सीन देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मैं कपड़े उतार रही हूं. टेक्निकल नॉलिज के बिना, मैं इसे करने के लिए कभी राज़ी नहीं होती."





बिना कपड़ों के सीन कर ट्रोल हुई थीं दीपशिखा

फिल्म रिलीज़ होते ही दीपशिखा के नेक्ड सीन ने तहलका मचा दिया था. दीपशिखा ने लोगों के रिएक्शन पर बात करते हुए कहा, "उस समय काफ़ी हंगामा हुआ था. मेरे करीबी लोग भी कहने लगे थे, 'ये क्या कर दिया? पर्दे पर कपड़े उतार दिए. ये मेरे अपने लोग थे, और मैं इस पर रोती थी."

बेटी ने तोड़ दी थी सीडी

उन्होंने एक पर्सनल मोमेंट को याद करते हुए कहा: "मुझे याद है कि मेरी बेटी ने कोयला की सीडी तोड़ दी थी. मैं सोचती थी, 'मैंने क्या कर दिया?' ऐसा लगता था जैसे इस एक बात ने मेरे पूरे करियर को ढक दिया हो. लोगों ने इसे शर्मनाक बना दिया... ऐसा कुछ जिसके लिए शायद मेरे अपने बच्चे भी मेरा सम्मान न करें."