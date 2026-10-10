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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदीपिका पादुकोण के चैरिटी क्लोसेट से जुड़ीं पीवी सिंधु, बनीं पहली फीचर्ड गेस्ट

दीपिका पादुकोण के चैरिटी क्लोसेट से जुड़ीं पीवी सिंधु, बनीं पहली फीचर्ड गेस्ट

दीपिका पादुकोण ने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर अपने चैरिटी क्लोसेट के तहत नई शुरुआत की है. पीवी सिंधु इसकी पहली मेहमान बनी हैं. जानें क्या है यह खास पहल.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 10 Oct 2026 12:41 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर अपने चैरिटी क्लोसेट के तहत 'फीचर्ड क्लोसेट्स' की शुरुआत की है. इस पहल से ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु भी जुड़ी हैं.

वे इसके तहत अपना खास कलेक्शन पेश करने वाली पहली मेहमान बनी हैं. इस पहल के जरिए जुटाई गई रकम का इस्तेमाल मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इससे जुड़ी मदद के लिए किया जाएगा.

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पीवी सिंधु के वॉर्डरोब से मिलेंगी खास चीजें

दीपिका के चैरिटी क्लोसेट में अब 'फीचर्ड क्लोसेट्स' के जरिए अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाले लोगों को अपने वॉर्डरोब से कपड़े और दूसरी चीजें देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा. इन चीजों को बेचकर मिलने वाली रकम दीपिका की ऑर्गनाइजेशन 'द लिव लव लाफ फाउंडेशन' के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कामों में लगाई जाएगी.

इस पहल की शुरुआत पीवी सिंधु के कलेक्शन से हुई है. यानी अब लोगों को सिंधु के वॉर्डरोब से चुनी गई चीजें खरीदने का मौका मिलेगा. इस पहल के माध्यम से दीपिका के पहले से चल रहे चैरिटी क्लोसेट का स्तर बढ़ाया जा रहा है. इसके जरिए वह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कामों के लिए संसाधन जुटाती हैं.

दीपिका पादुकोण के चैरिटी क्लोसेट से जुड़ीं पीवी सिंधु, बनीं पहली फीचर्ड गेस्ट

दीपिका ने पीवी सिंधु की तारीफ में क्या कहा?

इस पहल के बारे में बात करते हुए दीपिका ने पीवी सिंधु के साथ काम करने पर खुशी जताई. उन्होंने कहा, ‘इस पहली फीचर्ड क्लोसेट के लिए पीवी सिंधु के साथ काम करना मेरे लिए बेहद खास रहा है. वह न सिर्फ एक वर्ल्ड-क्लास एथलीट हैं, बल्कि उनकी शालीनता, हिम्मत और असली पहचान ऐसी खूबियां हैं, जिनकी मैं दिल से तारीफ करती हूं.’

दीपिका ने यह भी कहा कि अक्सर लोगों से हर हाल में मजबूत बने रहने की उम्मीद की जाती है. ऐसे में पीवी सिंधु का इस मुहिम के साथ जुड़ना उनके लिए खास मायने रखता है.

पीवी सिंधु ने मानसिक मजबूती पर कही ये बात

पीवी सिंधु ने मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा, ‘खिलाड़ियों को अक्सर मानसिक रूप से मजबूत माना जाता है, लेकिन उनके लिए भी उन पलों के बारे में बात करना जरूरी है, जब वे मुश्किलों से गुजर रहे होते हैं.’

सिंधु को उम्मीद है कि इस पहल से लोग अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करने, दूसरों की परेशानियों को समझने और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे लोगों का साथ देने के लिए प्रेरित होंगे.

'द लिव लव लाफ फाउंडेशन' की स्थापना दीपिका पादुकोण ने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इससे जुड़ी चुनौतियों को लेकर लोगों की सोच बदलने के उद्देश्य से 2015 में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन 10 अक्टूबर को की थी.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 10 Oct 2026 12:41 PM (IST)
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