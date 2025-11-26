दीपिका पादुकोण के ब्यूटी ब्रांड को हुआ करोड़ों का घाटा, कैटरीना कैफ के बिजनेस का ऐसा है हाल

दीपिका पादुकोण सिर्फ फिल्मों से ही नहीं बल्कि स्किनकेयर ब्रांड से भी खूब नोट छापती हैं. लेकिन अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, दीपिका पादुकोण की स्किनकेयर ब्रांड 82°E को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. इसी बीच कैटरीना कैफ की के ब्यूटी ने बिजनेस के मामले में बाजी मार ली है. आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट.

दीपिका पादुकोण की कंपनी को हुआ बड़ा लॉस

दीपिका पादुकोण बॉलीवुड में अपने फिल्मों से दर्शकों को इंप्रेस करती रहती हैं. इसके अलावा 2021 में अपना स्किनकेयर ब्रांड लॉन्च कर उन्होंने बिजनेस की दुनिया में भी बड़ा कदम रखा. 82° E नाम की ये कंपनी सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी पॉपुलर है. लेकिन अब एक्ट्रेस को अपने बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस के कंपनी को 2024–25 में 12.26 करोड़ का लॉस हुआ.

मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के रेवेन्यू में करीब 30% की गिरावट दर्ज की गई है. फाइनेंशियल ईयर 2023–24 में कंपनी का रेवेन्यू 21.21 करोड़ था जो इस साल घटकर 14.66 करोड़ हो गया है. रिपोर्ट्स में बताया गया कि दीपिका पादुकोण की कंपनी ने अपना मार्केटिंग बजट 20 करोड़ से घटाकर 4.4 करोड़ कर दिया है. सोशल मीडिया प्रोमोशंस और अपनी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करते हुए अपने ब्रांड को आगे बढ़ाया है. दीपिका पादुकोण के इस प्रीमियम ब्रांड में प्रोडक्ट्स की प्राइज रेंज 2500 रुपए से 4 हजार रुपए के बीच है,

कैटरीना कैफ की के ब्यूटी ने जीती बाजी

कैटरीना कैफ ने अपनी लग्जरी ब्यूटी ब्रांड के ब्यूटी 2019 में लॉन्च की थी. सोशल मीडिया पर अलग–अलग तरीके से एक्ट्रेस अपनी ब्रांड का प्रमोशन करती रहती हैं और ये कंपनी कई सालों में काफी ग्रो भी हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक के ब्यूटी का रेवेन्यू 2024–25 के लिए 88.23 करोड़ दर्ज किया गया जिसमें उन्हें 11.3 करोड़ का मुनाफा हुआ.