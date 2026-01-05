दीपिका पादुकोण आज अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. अपने अब तक के करियर में दीपिका ने तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं और वे बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से एक हैं. अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और बेमिसाल एक्टिंग के लिए जानी जाने वाली दीपिका आज भारत की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं. ऑफ-स्क्रीन भी वो एक रानी की तरह जिंदगी जीती हैं. इसी के साथ चलिए आज यहां जानते हैं कि दीपिका पादुकोण कितनी धन-दौलत की मालकिन हैं?

दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड में जमाई धाक

बैडमिंटन के दिग्गज प्रकाश पादुकोण की बेटी दीपिका ने आउटसाइडर होने के बावजूद अपनी कड़ी मेहनत और फिल्मों के सही चुनाव से बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. आज वह सबसे पॉपुलर और सक्सेसफुल एक्ट्रेस में से एक हैं.

दीपिका पादुकोण ने 2006 में कन्नड़ फिल्म ‘ऐश्वर्य’ से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म में उन्होंने उपेंद्र राव के साथ अभिनय किया था. ‘ऐश्वर्य’ से उन्हें शुरुआती पहचान तो मिली, लेकिन उन्हें असली सफलता अगले साल बॉलीवुड में मिली थी. 2007 में, उन्होंने शाहरुख खान के साथ फिल्म ‘ओम शांति ओम’ से बॉलीवुड में एंट्री की थी. यह फिल्म जबरदस्त हिट रही और इसने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया था. लगातार फिल्मों में काम करने की जल्दबाजी करने के बजाय, दीपिका ने आने वाले वर्षों में सोच-समझकर फिल्मों का सिलेक्शन किया. इसके बाद उन्होंने ‘लव आज कल’, ‘कॉकटेल’, ‘ये जवानी है दीवानी’, ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ और ‘पद्मावत’ जैसी फिल्मों में काम किया. इन फिल्मों ने उन्हें अपने अभिनय के कई पहलुओं को दिखाने का मौका दिया, जिनमें हल्के-फुल्के किरदारों से लेकर सीरियस भूमिकाएं भी शामिल थीं.

हॉलीवुड फिल्म भी कर चुकी हैं दीपिका पादुकोण

2017 में, दीपिका ने विन डीजल के साथ फिल्म xXx: रिटर्न ऑफ ज़ेंडर केज से हॉलीवुड में डेब्यू किया था. हालांकि इसके बाद उन्होंने हॉलीवुड में ज्यादा फिल्में नहीं कीं, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड के बाहर भी खूब पॉपुलैरिटी दिलाई.

दीपिका पादुकोण की कितनी है नेटवर्थ

दीपिका पादुकोण आज देश की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं.

सियासत डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार, उनकी एक्सपेक्टेड कुल नेटवर्थ लगभग 500 करोड़ रुपये है.

खबरों के मुताबिक, वह फिल्म के किरदार और भूमिका के आधार पर अपनी हर फिल्म से 15 करोड़ से 30 करोड़ रुपये तक फीस वसूलती हैं.

फिल्मों के अलावा, उनकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट से आता है. वह पिछले कई सालों से कई लीडिंग फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल ब्रांड्स से जुड़ी हुई हैं.

दीपिका पादुकोण ने कमाई करने के साथ ही खूब इनवेस्टमेंट भी किया है. वे कई प्रॉपर्टीज में अपने पति और एक्टर रणवीर सिंह के साथ मालिक हैं.





रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की जॉइंट प्रॉपर्टीज

इस जोड़े के पास मुंबई और उसके आसपास कई महंगी संपत्तियां हैं, साथ ही शहर के बाहर एक हॉलिडे होम भी है.उनकी सबसे महंगी खरीद में से एक बांद्रा में स्थित सी फेसिंग आलीशान फ्लैट है, जो शाहरुख खान के घर मन्नत के पास है. ये प्रॉपर्टी कपल ने साल 2022 में 119 करोड़ रुपये में खरीदी थी. यह फ्लैट इमारत की 16वीं से 19वीं मंजिल तक फैला हुआ है और इसका आंतरिक क्षेत्रफल 11,266 वर्ग फुट से अधिक है, साथ ही इसमें 1,300 वर्ग फुट का एक टेरेस भी है। निर्माण कार्य हाल ही में पूरा हुआ है और उम्मीद है कि यह जोड़ा जल्द ही वहां शिफ्ट हो जाएगा. रणवीर और दीपिका के पास इसी इमारत में एक और अपार्टमेंट भी है. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, इस फ्लैट की कीमत लगभग 17.8 करोड़ रुपये है.

अलीबाग हॉलिडे होम

2021 में, इस जोड़े ने अलीबाग में एक हॉलिडे बंगलो में इनवेस्ट किया था. ये प्रॉपर्टी मापगांव विलेज में बिलियनेयर्स स्ट्रीट पर स्थित है और 2.25 एकड़ जमीन में फैली हुई है. बंगलो लगभग 18,000 वर्ग फुट में फैला है और इसकी कीमत कथित तौर पर 22 करोड़ रुपये है.2018 में अपनी शादी के बाद, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण वर्ली के ब्यूमोंडे टावर्स में एक अपार्टमेंट में रहने लगे थे. इस प्रॉपर्टी की वर्तमान कीमत लगभग 42 करोड़ रुपये है. दीपिका ने 2010 में इसी इमारत में एक 4-BHK अपार्टमेंट खरीदा था. मैजिकब्रिक्स के अनुसार, उन्होंने 2,776 वर्ग फुट के फ्लैट के लिए 16 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, जिसकी कीमत तब से काफी बढ़ गई है.







दीपिका पादुकोण के पास हैं कई लग्जरी गाड़ियां

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के पास कई लग्जरी कारें हैं. खबरों के मुताबिक, उनके कलेक्शन में रेंज रोवर, मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू जैसी कारें शामिल हैं.

दीपिका की अपकमिंग फिल्में

बेटी दुआ के जन्म के बाद दीपिका ने काम से कुछ समय का ब्रेक लिया था. अब वो फिल्मों में वापसी की तैयारी कर रही हैं. फिलहाल दीपिका शाहरुख खान की 'किंग' में नजर आएंगीं. ये फिल्म साल 2026 में ही रिलीज होगी.इनके अलावा भी दीपिका पादुकोण के पास कई शानदार प्रोजेक्ट्स हैं.