हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दोबारा बनाना आसान नहीं होता', 'रामायण' के 4000 करोड़ी बजट पर दीपिका चिखलिया के पोस्ट ने मचाई हलचल

'दोबारा बनाना आसान नहीं होता', 'रामायण' के 4000 करोड़ी बजट पर दीपिका चिखलिया के पोस्ट ने मचाई हलचल

Deepika Chikhalia Post: रणबीर कपूर की 'रामायण' को लेकर चर्चा तेज है. इसी बीच दीपिका चिखलिया के एक पोस्ट ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है, जिसमें उन्होंने फिल्म के बजट को लेकर बयान दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 Apr 2026 10:47 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड में जब भी किसी बड़े धार्मिक महाकाव्य को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश होती है, तो लोगों की उम्मीदें भी उतनी ही बढ़ जाती हैं. ऐसा ही माहौल इन दिनों नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' को लेकर बना हुआ है. फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई हैं. जहां एक तरफ दर्शक रणबीर कपूर को भगवान राम के रूप में देखने के लिए उत्साहित हैं, वहीं दूसरी तरफ पुरानी 'रामायण' की यादें भी लोगों के मन में ताजा हो गई हैं. इसी बीच रामानंद सागर की 'रामायण' में माता सीता का किरदार निभा चुकीं दीपिका चिखलिया का एक पोस्ट चर्चा में आ गया है, जिसने इसे दिलचस्प बना दिया है.

दीपिका ने फिल्म की ओर किया इशारा 

दीपिका चिखलिया ने अपने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें लिखा था कि 'रामायण ऐसी होनी चाहिए कि चाहे कितने भी बड़े बजट यानी 4000 करोड़ रुपये ही क्यों न लगा दिए जाएं, लेकिन उसका असली भाव वैसा ही दोबारा बनाना आसान नहीं होता. इस पोस्ट के सामने आते ही लोगों के बीच बहस शुरू हो गई कि क्या वो रणबीर कपूर की फिल्म की तरफ इशारा है या फिर सिर्फ एक विचार था. हालांकि इसी बीच उन्होंने पहले फिल्म के टीजर की तारीफ भी की थी और कहा था कि प्रोजेक्ट काफी भव्य और शानदार नजर आ रहा है. 

दूसरी तरफ रणबीर कपूर, जो इस फिल्म में भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने भी अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया कि पहले उन्होंने इस किरदार को निभाने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि वो इसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, लेकिन समय के साथ उन्हें इस रोल के लिए एक जिम्मेदारी और जुड़ाव महसूस हुआ.

फिल्म की भव्यता 

बता दें कि इस फिल्म को बड़े लेवल पर बनाई जा रही है और ये दो हिस्सों में बनने वाली फिल्म है, जिसे नितेश तिवारी निर्देशित कर रहे हैं और इसे प्राइम फोकस स्टूडियोज के सहयोग से तैयार किया जा रहा है. इस फिल्म में यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे और साई पल्लवी माता सीता का किरदार निभा रही हैं. इसके अलावा रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान के रूप में दिखाई देंगे. फिल्म को दिवाली 2026 और 2027 में दो भागों में रिलीज करने की प्लानिंग है और इसे आईमैक्स जैसे बड़े फॉर्मेट में दुनिया भर में दिखाया जाएगा. 

और पढ़ें
Published at : 11 Apr 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Nitesh Tiwari Deepika Chikhalia :Ramayana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'दोबारा बनाना आसान नहीं होता', 'रामायण' के 4000 करोड़ी बजट पर दीपिका चिखलिया के पोस्ट ने मचाई हलचल
'दोबारा बनाना आसान नहीं होता', 'रामायण' के 4000 करोड़ी बजट पर दीपिका चिखलिया के पोस्ट ने मचाई हलचल
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 Box Office: 'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
बॉलीवुड
'लूटेरा' में रणवीर सिंह की एक्टिंग पर अनुराग कश्यप ने दिया था बयान, दीपिका पादुकोण ने यूं किया रिएक्ट
'लूटेरा' में रणवीर सिंह की एक्टिंग पर अनुराग कश्यप ने दिया था बयान, दीपिका पादुकोण ने यूं किया रिएक्ट
बॉलीवुड
तय तारीख से पहले रिलीज होगी 'है जवानी तो इश्क होना है'? जानें-कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी वरुण-मृणाल की फिल्म
'है जवानी तो इश्क होना है' हुई प्रीपोन्ड? जानें-कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी वरुण-मृणाल की फिल्म
Advertisement

वीडियोज

'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
बर्गर के अंदर निकला जिंदा कॉकरोच, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!
Islamabad Meeting से पहले बढ़ा तनाव, क्या निकलेगा कोई हल?
शांतिपथ पर लेबनान वाला 'डायवर्जन'
Voter List में Mamata Banerjee या EC का 'खेला'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Peace Talks In Islamabad: 'ईरान जिंदा है तो सिर्फ बातचीत के लिए', पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता से पहले ट्रंप ने फिर दी धमकी
'ईरान जिंदा है तो सिर्फ बातचीत के लिए', पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता से पहले ट्रंप ने फिर दी धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mathura Boat Tragedy: मथुरा हादसे से पहले का वीडियो आया सामने, नाव पलटने से पहले भजन-कीर्तन कर रहे थे श्रद्धालु
मथुरा हादसे से पहले का वीडियो आया सामने, नाव पलटने से पहले भजन-कीर्तन कर रहे थे श्रद्धालु
विश्व
US Iran Peace Talks: खून से सने बैग और जूते... पाकिस्तान मीटिंग से पहले ईरान के स्पीकर गालिबाफ ने शेयर की मीनाब अटैक की दर्दनाक तस्वीर
खून से सने बैग और जूते... PAK मीटिंग से पहले ईरान के स्पीकर गालिबाफ ने शेयर की मीनाब अटैक की दर्दनाक तस्वीर
बॉलीवुड
अनंत अंबानी के बर्थडे में भजन-कीर्तन में डूबे दिखे रणवीर सिंह से गौरी खान, जाह्नवी कपूर ने किया गरबा डांस, सामने आई Inside वीडियो
अनंत अंबानी के बर्थडे में भजन-कीर्तन में डूबे दिखे रणवीर सिंह से गौरी खान, जाह्नवी कपूर ने किया गरबा डांस
आईपीएल 2026
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
लाइफस्टाइल
Explained: कढ़ाई पनीर और मंचूरियन खाने के बाद युवक की मौत! एक्सपर्ट्स से जानें- गर्मियों में कैसे पकाएं और खाएं खाना
कढ़ाई पनीर और मंचूरियन खाने के बाद मौत! एक्सपर्ट्स से जानें- गर्मियों में कैसे पकाएं-खाएं खाना
एग्रीकल्चर
Kitchen Gardening Tips: गर्मी में बाजार की भीड़ से बचें, घर के छोटे से कोने में उगाएं अपनी पसंद की 15 सब्जियां
गर्मी में बाजार की भीड़ से बचें, घर के छोटे से कोने में उगाएं अपनी पसंद की 15 सब्जियां
नौकरी
BPSC Civil Judge Vacancy 2026: बिहार में सिविल जज के 173 पदों पर भर्ती, 30 अप्रैल तक करें आवेदन
बिहार में सिविल जज के 173 पदों पर भर्ती, 30 अप्रैल तक करें आवेदन
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Embed widget