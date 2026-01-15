दीपक तिजोरी के साथ हुई 2.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी, 3 के खिलाफ दर्ज कराई FIR

बॉलीवुड अभिनेता, निर्देशक और फिल्म निर्माता दीपक तिजोरी के साथ ठगी का मामला सामने आया है. आरोप है कि उनकी अपकमिंग हिंदी फिल्म ‘टॉम डिक एंड मैरी’ के लिए फंडिंग दिलाने के नाम पर उनसे 2.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई. अभिनेता की शिकायत के आधार पर मुंबई के बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में दो महिलाओं समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता दीपक तिजोरी गोरेगांव पश्चिम स्थित गार्डन एस्टेट के निवासी हैं और वर्ष 1990 से फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं. दिसंबर 2024 में उन्होंने अपनी फिल्म टॉम डिक एंड मैरी की पटकथा पूरी की थी, जिसके निर्माण के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता थी.

ये है मामला

शिकायत में बताया गया है कि फरवरी 2025 के पहले सप्ताह में कविता शिबाग कपूर नाम की एक महिला तिजोरी के आवास पर पहुंची और खुद को टी-सीरीज़ से जुड़ा हुआ बताया. उसने ज़ी नेटवर्क और मीडिया इंडस्ट्री में अपने मजबूत संपर्क होने का भी दावा किया.

इसके बाद कविता ने तिजोरी की मुलाकात अपनी सहयोगी फौजिया आरसी से कराई और कहा कि वह ज़ी नेटवर्क से फिल्म के लिए लेटर ऑफ इंटरेस्ट (LOI) दिला सकती है, जिससे निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी.

आरोप है कि दोनों महिलाओं ने आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर LOI उपलब्ध करा दिया जाएगा और इसके एवज में पहली किस्त के रूप में 2.5 लाख रुपये की मांग की गई. उनकी बातों पर भरोसा करते हुए 21 फरवरी 2025 को एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए. इसके बाद 22 फरवरी 2025 को दीपक तिजोरी ने फौजिया आरसी के बैंक खाते में ₹2.5 लाख ट्रांसफर किए.

हालांकि, काफी समय बीत जाने के बावजूद न तो ज़ी नेटवर्क से कोई लेटर ऑफ इंटरेस्ट मिला और न ही पैसे वापस किए गए. शिकायत में यह भी कहा गया है कि तिजोरी को जोशी नाम के एक व्यक्ति से फोन पर बात करवाई गई, जिसे ज़ी नेटवर्क का प्रतिनिधि बताया गया था. बाद में ज़ी नेटवर्क के वरिष्ठ अधिकारियों से सत्यापन करने पर सामने आया कि संगठन में इस नाम का कोई व्यक्ति कार्यरत नहीं है.

खुद के साथ हुई ठगी का एहसास होने के बाद दीपक तिजोरी ने पुलिस से संपर्क किया. बांगुर नगर पुलिस ने 13 जनवरी 2026 को कविता शिबाग कपूर, फौजिया आरसी और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.

