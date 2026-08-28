सिर्फ 1 फिल्म में लीड एक्टर बने दीपक तिजोरी, कॉलेज में थे आमिर खान के सीनियर

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसिर्फ 1 फिल्म में लीड एक्टर बने दीपक तिजोरी, हीरो का दोस्त बनकर लूटी महफिल, कॉलेज में थे आमिर के सीनियर

सिर्फ 1 फिल्म में लीड एक्टर बने दीपक तिजोरी, हीरो का दोस्त बनकर लूटी महफिल, कॉलेज में थे आमिर के सीनियर

अपनी पहली ही फिल्म से धूम मचाने वाले दीपक तिजोरी बाद में उस स्टारडम को बरकरार नहीं रख पाए थे. उन्होंने बतौर डायरेक्टर भी काम किया, हालांकि एक्टर को ज्यादा सफलता हासिल नहीं हो पाई.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 28 Aug 2026 01:05 PM (IST)
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80 के दशक के अंत में और 90 के दशक की शुरुआत में कई एक्टर्स ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी. इस दौर में एंट्री लेने वाले कई सुपरस्टार्स ने बड़ा नाम कमाया और वो आज तक हिंदी सिनेमा में बतौर लीड एक्टर काम कर रहे हैं. दूसरी ओर कई एक्टर्स को शुरुआती दौर में सफलता मिली, लेकिन बाद में वो गुमनाम हो गए. अभिनेता दीपक तिजोरी के साथ भी ऐसा ही हुआ था जो आज अपना 65वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं.

बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले दीपक तिजोरी नौकरी किया करते थे. वहीं एक्टिंग डेब्यू से पहले वो थिएटर भी करते थे. उन्होंने बॉलीवुड में काम पाने के लिए लंबा संघर्ष किया था. इसके बाद वो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म से डेब्यू करने में कामयाब हुए. हालांकि इसमें उन्होंने सपोर्टिंग रोल निभाया था. वो सिर्फ एक ही फिल्म में लीड एक्टर के रूप में काम कर पाए थे. दीपक ने हीरो का दोस्त बनकर और सपोर्टिंग रोल से ही पहचान हासिल की थी. आइए आज दीपक तिजोरी के जन्मदिन के मौके पर जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें.

दादा ने बनाई थी भारत की पहली मॉडर्न तिजोरी

दीपक तिजोरी का जन्म 28 अगस्त 1961 को मुंबई में एक हिंदू पिता और पारसी मां के घर हुआ था. उनके परदादा के नाम एक खास उपलब्धि दर्ज है. उनके परदादा ने भारत की पहली मॉडर्न तिजोरी बनाई थी. उनका सरनेम इसी से जुड़ा हुआ है. पहले उनका सरनेम 'तिजोरीवाला' था, लेकिन बाद में इसे तिजोरी कर दिया गया था.

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कभी होटल मैनेजर थे दीपक तिजोरी

दीपिक तिजोरी ने Rediff.com को इंटरव्यू में बताया था कि इंडटस्ट्री में काम पाने के लिए उन्हें कड़ा और लंबा संघर्ष करना पड़ा था. अभिनेता ने ये भी बताया था कि कभी उन्होंने बतौर होटल मैनेकर नौकरी की थी. इसके अलावा एक्टर ने सिने ब्लिट्ज मैगजीन के लिए भी काम किया था. 

कॉलेज में थे आमिर खान के सीनियर 

दीपक तिजोरी ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई मुंबई के नरसी कॉलेज से की थी. इसी कॉलेज से मशहूर एक्टर आमिर खान भी पढ़ाई कर चुके हैं और वो दीपक के जूनियर हुआ करते थे. जबकि थिएटर के दिनों में परेश रावल जैसे दिग्गज एक्टर उनके सीनियर थे.

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ब्लॉकबस्टर 'आशिकी' से किया डेब्यू

होटल की नौकरी के दौरान ही दीपक तिजोरी फिल्मी दुनिया में काम की तलश में फिल्ममेकर्स के चक्कर काटा करते थे. उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें दिग्गज फिल्म निर्देशक महेश भट्ट ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'आशिकी' का ऑफर दे दिया था. इसमें उन्होंने राहुल रॉय और और अनु अग्रवाल के साथ अहम किरदार निभाया था. इस फिल्म के साथ इसके गाने भी ब्लॉकबस्टर निकले थे. अनु और राहुल रातोंरात स्टार बन गए थे और दीपक को भी बड़ा फेम मिल गया था. इसमें उन्होंने राहुल के दोस्त बल्लू का रोल अदा किया था.

आमिर के सुझाव पर मिली 'जो जीता वही सिकंदर'

'आशिकी' के बाद दीपक को 'जो जीता वही सिकंदर' फिल्म से भी गजब की लोकप्रियता मिली थी. इसमें उन्होंने आमिर खान के साथ काम करते हुए उनके दोस्त का किरदार निभाया था. इस फिल्म के लिए आमिर ने ही मेकर्स को उनका नाम सुझाया था. ये मूवी साल 1992 में रिलीज हुई थी और काफी पसंद की गई. 

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आशिकी में राहुल रॉय के दोस्त बल्लू और जो जीता वही सिकंदर में आमिर खान के दोस्त का किरदार निभाने के अलावा राहुल रॉय ने साल 1991 की फिल्म 'सड़क' में गोटिया नाम के दोस्त का किरदार निभाया था. इसमें पूजा भट्ट और संजय दत्त अहम किरदारों में थे. वहीं अक्षय कुमार की साल 1992 की फिल्म 'खिलाड़ी' में वो उनके दोस्त बोनी के किरदार में नजर आए थे. 

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सिर्फ 1 फिल्म में बने लीड एक्टर

दीपक तिजोरी ने अपने करियर में सिर्फ एक फिल्म में बतौर लीड एक्टर काम किया है. उनकी वो फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी. ये फिल्म थी 'पहला नशा'. साल 1993 की इस फिल्म में उनके साथ पूजा भट्ट और रवीना टंडन जैसी एक्ट्रेसेस थीं. 

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अब क्या कर रहे हैं दीपक तिजोरी?

दीपक तिजोरी का करियर बतौर एक्टर ज्यादा सफल नहीं रहा. आगे जाकर उन्होंने 'फरेब और टॉम' और 'डिक और हैरी' जैसी फिल्मों का डायरेक्शन भी किया. दीपक ने बाद में एक्टिंग में वापसी की और 2025 में 'इकोज ऑफ अस' नाम की शॉर्ट फिल्म में काम किया था. वहीं अब जल्द ही वो गुजराती फिल्म 'गेट सेट गो' में नजर आएंगे.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 01:05 PM (IST)
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