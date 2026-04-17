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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड5 पंडितों की मौजूदगी में की शादी, तीन बार लिए फेरे, बड़ी फिल्मी है Debina Bonnerjee की लव स्टोरी

5 पंडितों की मौजूदगी में की शादी, तीन बार लिए फेरे, बड़ी फिल्मी है Debina Bonnerjee की लव स्टोरी

Debina Bonnerjee Birthday: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस देबिना बनर्जी 18 अप्रैल को अपना 43वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. चलिए इस मौके पर उनकी लव लाइफ पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Apr 2026 04:21 PM (IST)
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टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस देबिना बनर्जी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उनकी गिनती टेलीविजन की टॉप एक्ट्रेसेस में होती है. देबिना को लोकप्रिय टीवी शो 'रामायण' से घर-घर में पहचान मिली. इस शो में उन्होंने माता सीत का किरदार निभाया था. देबिना 18 अप्रैल को अपना 43वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. आइए ऐसे में देबिना बनर्जी की लव लाइफ पर एक नजर डालते हैं.   

'रामायण' से मिली देबिना बनर्जी को पहचान
देबिना बनर्जी का जन्म 18 अप्रैल, 1983 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था. उन्हें बचपन से ही एक्टिंग से लगाव था, जिसके चलते वो छोटी उम्र में ही मुंबई आ गईं. देबिना ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2003 में आई फिल्म 'इंडियन बहू' से की. करीब 3 साल बाद यानी 2006 में उन्होंने छोटे पर्दे का रुख किया और टीवी शो 'मायावी' में नजर आईं. हालांकि, देबिना को पहचान 'रामायण' से मिली, जिसमें उन्होंने माता सीता बनकर सबका दिल जीत लिया. इस शो में भगवान राम का रोल एक्टर गुरमीत चौधरी ने निभाया था, जो अब देबिना के पति हैं. 

कहां हुई गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी की पहली मुलाकात?
टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट फेवरेट कपल्स में से एक गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी ने हमेशा एक परफेक्ट कपल के गोल्स दिए हैं. 'रामायण' में दोनों की राम-सीता के रूप में जोड़ी ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. इसके बाद दोनों ने शादी कर ली थी. देबिना और गुरमीत की पहली मुलाकात एक टैलेंट हंट शो के दौरान हुई थी. इस दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और ये दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई.

गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी ने तीन बार रचाई शादी
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देबिना और गुरमीत ने तीन बार शादी की है. रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में देबिना और गुरमीत ने बताया था कि वो दोनों एक-दूसरे से तीन बार शादी रचा चके हैं और हर एक शादी की अपनी एक अलग कहानी है. 

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पहली बार 2006 में रचाई गुपचुप शादी
देबिना और गुरमीत की पहली शादी साल 2006 में गुपचुप तरीके से शादी रचाई थी, जिसमें केवल 3 दोस्त और 5 पंडित ही शामिल हुए थे. इनके अलावा शादी में ना कोई मेहमान था, ना परिवार और ना ही रिश्तेदार. इस वक्त देबीना केवल 19 साल की थीं. साल 2011 में देबिना और गुरमीत ने पूरे रीति-रिवाजों से परिवार की मौजूदगी में एक बार फिर एक दूसरे से शादी की. दूसरी शादी में कपल ने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों को भी इनवाइट किया था. 

2 बेटियों की मां हैं देबिना बनर्जी
इसके बाद 4 अक्टूबर, 2021 को देबिना और गुरमीत ने दोबारा पारंपरिक बंगाली रीति-रिवाज से शादी रचाई. बता दें कि देबिना और गुरमीत ने साल 2022 में अपनी बड़ी बेटी लियाना का वेलकम किया था. एक्ट्रेस IVF के जरिए मां बनी थीं. नवंबर, 2022 में देबिना दूसरी बार मां बनीं. उन्होंने दिविशा को जन्म दिया.

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Published at : 17 Apr 2026 04:21 PM (IST)
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Gurmeet Choudhary Debina Bonnerjee
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