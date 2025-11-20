हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉक्स ऑफिस पर ‘दे दे प्यार दे 2’ का हाल बेहाल, 7 दिनों में सिर्फ 50 करोड़ कमाए, अब तो बजट निकालना भी मुश्किल

बॉक्स ऑफिस पर ‘दे दे प्यार दे 2’ का हाल बेहाल, 7 दिनों में सिर्फ 50 करोड़ कमाए, अब तो बजट निकालना भी मुश्किल

दे दे प्यार दे का बॉक्स ऑफिस पर हाल अच्छा नहीं है. फिल्म ने अभी तक सिर्फ 50 करोड़ की ही कमाई की है. आइए जानते हैं 7वें दिन फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 20 Nov 2025 08:43 PM (IST)
Preferred Sources

अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की दे दे प्यार दे 2 को रिव्यूज तो काफी शानदार मिले थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म वैसा परफॉर्म नहीं कर रही है. फिल्म की कमाई में लगातार कमी देखने को मिल रही है. फिल्म 7 दिनों की रिलीज के बाद सिर्फ 50 करोड़ ही कमा पाई है. फिल्म की ऐसी हालत देख बजट निकालना भी मश्किल लग रहा है.

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने सातवें दिन 2.34 करोड़ का (रात 9 बजे तक) कलेक्शन किया है. इस हिसाब से फिल्म का टोटल कलेक्शन 50.09 करोड़ हो गया है. बता दें कि फिल्म के सातवें दिन के कलेक्शन के ऑफिशियल आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं.

ऐसा रहा है दे दे प्यार दे 2 का कलेक्शन

फिल्म ने पहले दिन 8.75 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 12.25 करोड़ कमाए. तीसरे दिन फिल्म ने 13.75 करोड़ का बिजनेस किया. चौथे दिन फिल्म की कमाई में 69 परसेंट कमी आई. फिल्म ने सिर्फ 4.25 करोड़ कमाए. पांचवें दिन फिल्म ने 5.25 करोड़ का बिजनेस किया. छठे दिन 3.5 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ajay Devgn (@ajaydevgn)

दे दे प्यार दे 2 का बजट

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपये है. दे दे प्यार दे 2 में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में हैं. आर माधवन और गौतमी कपूर रकुल प्रीत सिंह के पेरेंट्स बने हैं. फिल्म को अंशुल शर्मा ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म 2019 में आई फिल्म दे दे प्यार दे का सीक्वल है. पहले पार्ट को फैंस ने काफी पसंद किया था. इस फिल्म में तबु भी नजर आई थीं. वो अजय देवगन की एक्स वाइफ के रोल में थीं.

रकुल के करियर की सेकंड हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म दे दे प्यार दे 2

फिल्म ने 104.13 करोड़ का कलेक्शन किया था. ये फिल्म रकुल प्रीत सिंह के करियर की हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है. वहीं दे दे प्यार दे 2 रकुल प्रीत सिंह के करियर की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है. फिल्म ने मरजावां 48.04 करोड़ का कलेक्शन किया था. 

और पढ़ें
Published at : 20 Nov 2025 08:43 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn De De Pyaar De 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'पश्चिमी देशों ने दबाव बनाया, लेकिन हम भारत को...', US के प्रतिबंधों पर पुतिन के करीबी का बयान सुन हिल जाएंगे ट्रंप!
'पश्चिम ने दबाव बनाया, लेकिन हम भारत को...', पुतिन के करीबी का बयान सुन हिल जाएंगे ट्रंप!
पंजाब
लुधियाना: PAK हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहे 2 खालिस्तानी आंतिकयों का एनकाउंटर, 5 पिस्टल बरामद
लुधियाना: PAK हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहे 2 खालिस्तानी आंतिकयों का एनकाउंटर, 5 पिस्टल बरामद
बिजनेस
करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन
करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन
बॉलीवुड
Sonam Kapoor House Photos: करोड़ों के आलीशान घर में रहती हैं सोनम कपूर, यहां देखें हर कोने की तस्वीरें
करोड़ों के आलीशान घर में रहती हैं सोनम कपूर, यहां देखें हर कोने की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में रिकॉर्डतोड़ प्रदूषण, सांस लेना हुआ मुश्किल | AQI | CM Rekha Gupta
Bihar Politics: बनी सरकार, अब बनेगा विकसित बिहार? | Nitish Kumar | Chirag Paswan | NDA | New Cabinet
Gen-z Protest Nepal: नेपाल में फिर भड़की हिंसा...प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू | Sushila Karki
मृदुल तिवारी ने तान्या मित्तल का किया पर्दाफाश | कौन है तान्या मित्तल का बॉयफ्रेंड? | नेट वर्थ | बिग बॉस 19
Bitcoin–Gold Crash| क्या अब Share Market की बड़ी Rally आने वाली है| Gold–Sensex Ratio Explained
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पश्चिमी देशों ने दबाव बनाया, लेकिन हम भारत को...', US के प्रतिबंधों पर पुतिन के करीबी का बयान सुन हिल जाएंगे ट्रंप!
'पश्चिम ने दबाव बनाया, लेकिन हम भारत को...', पुतिन के करीबी का बयान सुन हिल जाएंगे ट्रंप!
पंजाब
लुधियाना: PAK हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहे 2 खालिस्तानी आंतिकयों का एनकाउंटर, 5 पिस्टल बरामद
लुधियाना: PAK हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहे 2 खालिस्तानी आंतिकयों का एनकाउंटर, 5 पिस्टल बरामद
बिजनेस
करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन
करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन
बॉलीवुड
Sonam Kapoor House Photos: करोड़ों के आलीशान घर में रहती हैं सोनम कपूर, यहां देखें हर कोने की तस्वीरें
करोड़ों के आलीशान घर में रहती हैं सोनम कपूर, यहां देखें हर कोने की तस्वीरें
क्रिकेट
गौतम गंभीर और टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच में तकरार! कोलकाता की पिच पर घमासान; दिया बड़ा बयान
गौतम गंभीर और टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच में तकरार! कोलकाता की पिच पर घमासान
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
सहायक शिक्षक के 13000 से ज्यादा पदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ये कैंडिडेट्स फटाफट कर लें अप्लाई
सहायक शिक्षक के 13000 से ज्यादा पदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ये कैंडिडेट्स फटाफट कर लें अप्लाई
जनरल नॉलेज
पे-स्केल से चार गुना कैसे बढ़ जाती है सरकारी बाबुओं की सैलरी? जानें पूरा गणित
पे-स्केल से चार गुना कैसे बढ़ जाती है सरकारी बाबुओं की सैलरी? जानें पूरा गणित
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget