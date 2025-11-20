अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की दे दे प्यार दे 2 को रिव्यूज तो काफी शानदार मिले थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म वैसा परफॉर्म नहीं कर रही है. फिल्म की कमाई में लगातार कमी देखने को मिल रही है. फिल्म 7 दिनों की रिलीज के बाद सिर्फ 50 करोड़ ही कमा पाई है. फिल्म की ऐसी हालत देख बजट निकालना भी मश्किल लग रहा है.

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने सातवें दिन 2.34 करोड़ का (रात 9 बजे तक) कलेक्शन किया है. इस हिसाब से फिल्म का टोटल कलेक्शन 50.09 करोड़ हो गया है. बता दें कि फिल्म के सातवें दिन के कलेक्शन के ऑफिशियल आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं.

ऐसा रहा है दे दे प्यार दे 2 का कलेक्शन

फिल्म ने पहले दिन 8.75 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 12.25 करोड़ कमाए. तीसरे दिन फिल्म ने 13.75 करोड़ का बिजनेस किया. चौथे दिन फिल्म की कमाई में 69 परसेंट कमी आई. फिल्म ने सिर्फ 4.25 करोड़ कमाए. पांचवें दिन फिल्म ने 5.25 करोड़ का बिजनेस किया. छठे दिन 3.5 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था.

दे दे प्यार दे 2 का बजट

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपये है. दे दे प्यार दे 2 में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में हैं. आर माधवन और गौतमी कपूर रकुल प्रीत सिंह के पेरेंट्स बने हैं. फिल्म को अंशुल शर्मा ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म 2019 में आई फिल्म दे दे प्यार दे का सीक्वल है. पहले पार्ट को फैंस ने काफी पसंद किया था. इस फिल्म में तबु भी नजर आई थीं. वो अजय देवगन की एक्स वाइफ के रोल में थीं.

रकुल के करियर की सेकंड हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म दे दे प्यार दे 2

फिल्म ने 104.13 करोड़ का कलेक्शन किया था. ये फिल्म रकुल प्रीत सिंह के करियर की हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है. वहीं दे दे प्यार दे 2 रकुल प्रीत सिंह के करियर की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है. फिल्म ने मरजावां 48.04 करोड़ का कलेक्शन किया था.