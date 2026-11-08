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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइस चीज को कभी नहीं भूलेंगे दलेर मेहंदी, कॉन्सर्ट विवाद के बाद दिवाली पर पहली बार तोड़ी चुप्पी

इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे दलेर मेहंदी, कॉन्सर्ट विवाद के बाद दिवाली पर पहली बार तोड़ी चुप्पी

उत्तराखंड में हुए विवाद के बारे में बात करते हुए दलेर मेहंदी ने अपने चाहने वालो और परिवार का साथ देने के लिए धन्यवाद किया है. इसे लेकर उन्होंने एक लंबा नोट शेयर किया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 08 Nov 2026 04:48 PM (IST)
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मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी हाल ही में एक विवाद का हिस्सा बन गए थे. उत्तराखंड में अपने एक कॉन्सर्ट के दौरान उन्हें मंच पर ही उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने रोक दिया था और कहा था कि वो शराब पीकर गा रहे हैं. इस मामले की कफी चर्चा हुई. अब पहली बार इस मुद्दे पर बात करते हुए दलेर मेहंदी ने अपने चाहने वालों और परिवार का धन्यवाद जताया है. उन्होंने फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए उनसे मिले प्यार के लिए आभार व्यक्त किया.

दलेर मेहंदी बोले- आपके प्यार और विश्वास के लिए आभारी हूं

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दिवाली के खास मौके पर दलेर मेहंदी ने एक नोट शेयर करते हुए लिखा, 'दिवाली की शुभकामनाएं. पिछले कई सालों में संगीत के मंच पर मुझे आपसे काफी प्यार मिला. हालांकि हाल ही में जो एक्सपीरियंस रहा, उसने मुझे पूरी तरह से छू लिया है. इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. आप मेरे साथ खड़े रहे, मेरे लिए आवाज उठाई, मुझ पर विश्वास किया और प्यार दिया...मेरा मानना है कि मैं कभी नहीं बता पाऊंगा कि इसके मेरे लिए क्या मायने हैं. मैंने आपकी प्रार्थनाओं को आपके मैसेजेस में, आपकी बातों में मसहूस किया. मैं आभारी महसूस कर रहा हूं.'

भाई मीका और परिवार पर भी लुटाया प्यार

इस विवाद में दलेर मेहंदी के छोटे भाई और सिंगर मीका सिंह उनके लिए मजबूती के साथ डटकर खड़े रहे. दलेर ने आगे लिखा, 'मेरी सबसे बड़ी ताकर इस बुरे वक्त मैं मेरा परिवार रहा है. मेरा भाई मीका मेरे के लिए एक मजबूत ढाल की तरह खड़ा रहा. मेरी पत्नी तरन ने अटूट विश्वास और गुरदीप ने अपनी शांत समझदारी और मज़बूती के साथ मेरा साथ दिया. बेटियों रबाब, अजीत और प्रभजोत ने अपने निस्वार्थ प्यार के साथ मुझे सपोर्ट किया.'

 
 
 
 
 
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आपकी दयालुता मैं कभी नहीं भूलूंगा

दलेर ने आगे कहा, 'हम सभी प्यार और रिस्पेक्ट के बंधन से बंधे हुए हैं और हम सब एक हैं. परिवार के लोग सिर्फ वो ही नहीं होते जिनका जन्म हमारे यहां हुआ, बल्कि जो जरूरत के वक्त साथ खड़े होते हैं वो भी होते हैं. मैं इसे गहराई के साथ फील कर पा रहा हूं. मैं इतना प्यार हासिल करने के लिए खुद को लकी मानता हूं. मैं हर संदेश का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन आप जान लें कि मैंने इन्हें महसूस किया है. आपने मेरे लिए जो दयालुता दिखाई है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा.'

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 08 Nov 2026 04:48 PM (IST)
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Daler Mehndi
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