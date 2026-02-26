इस एक्ट्रेस ने 41 साल की उम्र में अपने एग्स कराए फ्रीज, बोलीं- ‘मैं जब चाहूं बच्चे पैदा...’

डेजी शाही ने सलमान खान की फिल्म जय हो से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. हालांकि वे फिल्मों में खास पहचान नहीं बना पाई. वहीं अब एक्ट्रेस ने शादी और मां बनने की अपनी इच्छा के बारे में खुलकर बात की. एक मीडिया पोर्टल के साथ बातचीत में, एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि मां बनने के लिए शादी ज़रूरी है.डेजी शाह ने खुलासा किया उन्होंने अपने एग्स फ्रीज़ करा लिए हैं जिससे उन्हें जब भी मन करे बच्चे पैदा करने की आज़ादी मिल जाएगी.

कैसा पार्टनर चाहती हैं डेजी शाह

बता दें कि फिल्मी ज्ञान से बाताचीत के दौरान डेज़ी से “प्यार” और “पैसा” में से एक चुनने के लिए कहा था. इस पर 41 साल की डेज़ी ने जवाब दिया, “पैसे से प्यार” और बताया कि रिश्ते में बैलेंस बनाए रखने के लिए प्यार और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दोनों ज़रूरी हैं. उन्होंने आगे कहा कि वह ऐसा पार्टनर पसंद करेंगी जो खुद फाइनेंशियली स्टेबल हो.

डेज़ी शाह ने बताया कि आजकल शादियां डरावनी क्यों हैं

जब उनसे पूछा गया कि भारत में बहुत से लोग शादी को लेकर हिचकिचा रहे हैं, तो डेज़ी ने माना कि ऐसी कहानियां उनके नज़रिए पर असर डालती हैं. उन्होंने कहा, “हर दिन कुछ न कुछ हो रहा है. या तो कपल्स अलग हो रहे हैं, या ब्लू ड्रम्स सिचुएशन हैं और यह सब, इसलिए यह बहुत डरावना है.” यह पूछे जाने पर कि क्या इन घटनाओं की वजह से उन्हें शादी के बारे में दोबारा सोचना पड़ा है, डेज़ी ने साफ़-साफ़ जवाब दिया, “मेरे मन में कोई ख्याल नहीं है.” जब उनसे आगे पूछा गया कि क्या वह कभी शादी करेंगी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने यह फै

सला भगवान पर छोड़ दिया है.

डेजी शाह ने अपने एग्स कराए फ्रीज

परिवार शुरू करने की बात पर, डेज़ी ने कहा कि परिवार बनाने के लिए शादी ज़रूरी नहीं है. एक्ट्रेस ने कहा, “ठीक है, परिवार बनाने के लिए आपको शादी करने की ज़रूरत नहीं है.” उन्होंने आगे बताया, “मैंने अपने एग्स फ़्रीज करवा लिए हैं, ताकि मैं जब चाहूं बच्चे पैदा कर सकूं.”

यह पहली बार नहीं है जब डेज़ी ने अपने एग्स फ़्रीज़ करवाने के बारे में खुलकर बात की है।.इससे पहले, रेस 3 एक्ट्रेस ने हॉटरफ़्लाई पर अपनी शादी की प्लानिंग के बारे में बात की थी, और साफ़ किया था कि वह “किसी आदमी पर निर्भर” होने के बजाय अपनी आज़ादी पसंद करती है. अपने आस-पास के रिश्तों को देखते हुए, डेज़ी ने कहा कि उन्हें जल्द ही शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है. उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने देखा है कि कई आदमी “मज़बूत, आत्मविश्वासी औरतों” को संभाल नहीं पाते. हालांकि वह फिलहाल मां बनने के बारे में नहीं सोच रही हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि एक दोस्त की सलाह पर उन्होंने प्रियंका चोपड़ा की तरह अपने एग्स फ्रीज करवा लिए थे.