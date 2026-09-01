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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'लड़कों के रोने को कमजोरी नहीं मानती', करीना कपूर ने बेटों को लेकर भी की बात

'लड़कों के रोने को कमजोरी नहीं मानती', करीना कपूर ने बेटों को लेकर भी की बात

'दायरा' फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ. इस इवेंट पर करीना कपूर ने बेटों को लेकर बात की. साथ ही उन्होंने कहा कि लड़कों के रोने को कमजोरी नहीं मानती हूं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 01 Sep 2026 05:15 PM (IST)
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करीना कपूर खान अपनी नई फिल्म 'दायरा' को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म 18 सितंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है. मूवी का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है. ट्रेलर रिलीज इवेंट में करीना कपूर ने कई बातें कहीं, लेकिन इन सभी बातों में सबसे ज्यादा चर्चा एक बयान की हो रही है.

करीना कपूर ने ऐसा क्या कहा?

उन्होंने कहा कि लड़कों को भी खुलकर अपने इमोशन्स सामने रखने चाहिए और लड़कियों या मां के सामने रोने में कोई बुराई नहीं है. करीना कपूर खुद दो बेटों की मां हैं. उनका कहना है कि वे अपने बेटों तैमूर अली खान और जेह अली खान को ये ही सिखाती हैं कि जब जरूरत लगे तो रो लेना चाहिए. यानी वे इमोशन्स को दबाने के पक्ष में नहीं हैं. उनके मुताबिक रोना गलत नहीं है. 

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उन्होंने कहा, 'आखिरकार, मैं भी दो बेटों की मां हूं और एक मां होने के नाते आप हमेशा बेस्ट करना चाहते हो, बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो और उन्हें ये एहसास भी दिलाना चाहते हो कि वे जिम्मेदार हैं. इसलिए मुझे डर भी लगता है. मैं हमेशा प्रार्थना करती हूं कि पुरुषों को ज्यादा दयालु होना चाहिए.'

लड़कों के रोने को कमजोरी नहीं मानती', करीना कपूर ने बेटों को लेकर भी की बात

उन्होंने आगे कहा, 'हमेशा ये सोचा जाता है कि लड़कियां बहुत ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव होती हैं, लेकिन ये सच नहीं है. मझे लगता है कि आज लड़कों को किसी लड़की या अपनी मां के सामने रोने में डर नहीं लगता है. मैं हमेशा अपने बेटे को सिखाती हूं कि अगर वो रोना चाहते हैं, उसका रोने का मन है तो उसे रो लेना चाहिए. ये उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी है.'

सैफ अली खान ने कहा था, 'उनके बेटों को डर लगता है'

करीना कपूर खान और सैफ अली खान अक्सर अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं. अक्सर समाज में ये बात होती है कि लड़के डरते नहीं हैं, लड़कों को रोना नहीं चाहिए. लेकिन वे दोनों ऐसा नहीं मानते. 

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कुछ दिनों पहले स्वतंत्रता दिवस के एक इवेंट पर सैफ अली खान ने भी बताया था कि उनके बेटों को डर लगता है. उन्होंने कहा था, 'मेरे बच्चे मुझसे कई लड़ाइयों के बारे में पूछते हैं. उन्हें डर लगता है कि आगे क्या होगा, क्या हालात और बिगड़ सकते हैं. तब मैं उन्हें बताता हूं कि सेना हमारी रक्षा करती है और फिर वे भी जवानों को सलाम करते हैं. 


लड़कों के रोने को कमजोरी नहीं मानती', करीना कपूर ने बेटों को लेकर भी की बात

'दायरा' में करीना कपूर का रोल

'दायरा' एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है. इस मूवी में करीना कपूर एक पुलिस ऑफिसर के रूप में नजर आएंगी. उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य किरदार निभाएंगे. सच्ची घटनाओं पर आधारित ये फिल्म मेघना गुलजार के डायरेक्शन में बनाई गई है. 

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Published at : 01 Sep 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
Kareena Kapoor Khan
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