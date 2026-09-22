गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकरीना कपूर की फिल्म 'दायरा' हिट है या फ्लॉप? चार दिनों में कितना बजट वसूला, जानें

करीना कपूर की फिल्म 'दायरा' हिट है या फ्लॉप? चार दिनों में कितना बजट वसूला, जानें

करीना कपूर की फिल्म 'दायरा' बॉक्स ऑफिस पर धीमी कमाई कर रही है. फिल्म ने चार दिनों में करीब 5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. अब जानते हैं कि फिल्म ने अब तक अपने बजट का कितना हिस्सा वसूल किया है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 22 Sep 2026 02:41 PM (IST)
Preferred Sources

करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म 'दायरा' 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी इस क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर को क्रिटिक्स से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला, लेकिन फिल्म पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों के लिए तरसती नजर आई. भारत में फिल्म की चार दिनों की कुल नेट कमाई 4.95 करोड़ रुपये हो गई है. चलिए जानते हैं कि 'दायरा' ने रिलीज के चार दिनों में अपने बजट का कितना फीसदी वसूल किया है.

चार दिनों में इतनी हुई कमाई

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
रानी मुखर्जी के घर पसरा मातम, 75 साल की उम्र में मां कृष्णा मुखर्जी का निधन
रानी मुखर्जी के घर पसरा मातम, 75 साल की उम्र में मां कृष्णा मुखर्जी का निधन
बॉलीवुड
'बप्पा बुलाते हैं तो आना ही पड़ता है', खराब तबीयत के बीच गणपति के दर्शन करने पहुंचे जितेंद्र
'बप्पा बुलाते हैं तो आना ही पड़ता है', खराब तबीयत के बीच गणपति के दर्शन करने पहुंचे जितेंद्र
बॉलीवुड
Box Office Live: आज भी बंपर कमा रही 'हनुमान अंश', बड़े स्टार्स की फिल्मों का बुरा हाल, जानें 2 बजे तक का कलेक्शन
आज भी बंपर कमा रही 'हनुमान अंश', बड़े स्टार्स की फिल्मों का बुरा हाल, जानें 2 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' की सुनामी, 'धुरंधर' सहित 7 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा
बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' की सुनामी, 'धुरंधर' सहित 7 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा
  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'दायरा' की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत धीमी रही. फिल्म ने पहले दिन 1 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.
  • हालांकि, वीकेंड पर इसकी कमाई में थोड़ा उछाल देखने को मिला. शनिवार और रविवार को फिल्म ने 1.75-1.75 करोड़ रुपये कमाए.
  • वहीं, चौथे दिन यानी सोमवार को इसकी कमाई लाखों में सिमट गई. मंडे को फिल्म ने 50 लाख रुपये का कलेक्शन किया.
  • इसके साथ ही चार दिनों में 'दायरा' का कुल इंडिया नेट कलेक्शन करीब 5 करोड़ रुपये हो गया.

55 करोड़ के बजट में बनी है 'दायरा'

  • टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 'दायरा' का कुल बजट करीब 55 करोड़ रुपये है. वहीं, चार दिनों में फिल्म ने करीब 5 करोड़ रुपये की कमाई की है.
  • इस हिसाब से फिल्म अपने कुल बजट का करीब 9.09% ही बॉक्स ऑफिस से वसूल कर पाई है. इसे हिट होने के लिए अपनी लागत से दुगनी कमाई करनी होगी.
  • फिल्म की कमाई को देखते हुए इसके लिए आगे की राह मुश्किल नजर आ रही है. अब देखने वाली बात होती कि ये फिल्म दूसरे वीकेंड तक कैसा परफॉर्म कर पाती है. 

करीना कपूर की फिल्म 'दायरा' हिट है या फ्लॉप? चार दिनों में कितना बजट वसूला, जानें

ये भी पढ़ें:- कैटरीना कैफ की मां ने ठुकराई शहर की चकाचौंध, गांव में बिना AC-बिजली ऐसे जीती हैं सादगी भरी जिंदगी

'दायरा' के सामने बड़ी चुनौती
'दायरा' के लिए बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला भी आसान नहीं है. सिनेमाघरों में 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' जैसी फिल्में दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं. दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं. वहीं, 'दायरा' के साथ रिलीज हुई कुणाल खेमू की फिल्म 'वाइब' भी बॉक्स ऑफिस पर इससे ज्यादा कमाई कर रही है. 

करीना कपूर की फिल्म 'दायरा' हिट है या फ्लॉप? चार दिनों में कितना बजट वसूला, जानें

क्या है 'दायरा' की कहानी?
'दायरा' एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में हैं. फिल्म की कहानी 2019 के हैदराबाद गैंगरेप और एनकाउंटर मामले से प्रेरित है. इसमें पुलिस एनकाउंटर, न्याय व्यवस्था और कानून के दायरे जैसे गंभीर मुद्दों को दिखाया गया है. 

करीना कपूर की फिल्म 'दायरा' हिट है या फ्लॉप? चार दिनों में कितना बजट वसूला, जानें

फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन डीसीपी रमन कुमार के किरदार में हैं, जो गंभीर अपराध के आरोपियों का एनकाउंटर कर उन्हें तुरंत सजा देने में विश्वास रखते हैं. वहीं, करीना कपूर खान डीसीपी अजूनी कोहली की भूमिका निभा रही हैं, जिन्हें इस एनकाउंटर की जांच की जिम्मेदारी मिलती है. 

ये भी पढ़ें:- 'हनुमान अंश' ने मंडे को भी छापे करोड़ों, 'मिर्जापुर द मूवी' का जलवा कायम, 'दायरा'-'वाइब' का हाल बेहाल

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 22 Sep 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
KAREENA KAPOOR Daayra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
रानी मुखर्जी के घर पसरा मातम, 75 साल की उम्र में मां कृष्णा मुखर्जी का निधन
रानी मुखर्जी के घर पसरा मातम, 75 साल की उम्र में मां कृष्णा मुखर्जी का निधन
बॉलीवुड
'बप्पा बुलाते हैं तो आना ही पड़ता है', खराब तबीयत के बीच गणपति के दर्शन करने पहुंचे जितेंद्र
'बप्पा बुलाते हैं तो आना ही पड़ता है', खराब तबीयत के बीच गणपति के दर्शन करने पहुंचे जितेंद्र
बॉलीवुड
Box Office Live: आज भी बंपर कमा रही 'हनुमान अंश', बड़े स्टार्स की फिल्मों का बुरा हाल, जानें 2 बजे तक का कलेक्शन
आज भी बंपर कमा रही 'हनुमान अंश', बड़े स्टार्स की फिल्मों का बुरा हाल, जानें 2 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' की सुनामी, 'धुरंधर' सहित 7 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा
बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' की सुनामी, 'धुरंधर' सहित 7 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा
Advertisement

वीडियोज

SUDAN GOLD MINE COLLAPSE: सूडान में फिर ढही सोने की खदान! 11 मजदूरों की मौत, कई जिंदगियां दबीं!
आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'FIR में मेरा भी नाम जोड़ लें...', अभिजीत दीपके और सौरव दास ने ऐसा क्यों कहा?
'FIR में मेरा भी नाम जोड़ लें...', अभिजीत दीपके और सौरव दास ने ऐसा क्यों कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं मुस्लिम हूं, महिला हूं, मुझे तो प्रताड़ना...', इकरा हसन का बड़ा बयान
'मैं मुस्लिम हूं, महिला हूं, मुझे तो प्रताड़ना...', इकरा हसन का बड़ा बयान
ओटीटी
OTT Releases This Week: ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
स्पोर्ट्स
एशियन गेम्स फाइनल में स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज
एशियन गेम्स फाइनल में स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज
एग्रीकल्चर
कैसे करते हैं 'भूत जोलोकिया' मिर्च की खेती, तीखेपन में गिनीज बुक में दर्ज है नाम
कैसे करते हैं 'भूत जोलोकिया' मिर्च की खेती, तीखेपन में गिनीज बुक में दर्ज है नाम
इंडिया
'नक्सलियों के हिसाब से निर्णय नहीं लेंगे', SC में बोले सॉलिसिटर जनरल, कड़ा विरोध
'नक्सलियों के हिसाब से निर्णय नहीं लेंगे', SC में बोले सॉलिसिटर जनरल, कड़ा विरोध
बिजनेस
UPI की देख रेख करने वाले NPCI ने पहली बार दिया चार्ज और GST पर बयान
UPI की देख रेख करने वाले NPCI ने पहली बार दिया चार्ज और GST पर बयान
ट्रेंडिंग
80 साल की बूढ़ी आंखों ने पहली बार देखा प्लेन, बेटे ने सच किया पिता का सपना
80 साल की बूढ़ी आंखों ने पहली बार देखा प्लेन, बेटे ने सच किया पिता का सपना
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget