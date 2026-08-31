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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकुणाल खेमू की फिल्म 'वाइब' से क्लैश पर करीना कपूर ने किया रिएक्ट, बोलीं- दोनों फिल्में चलेंगी

कुणाल खेमू की फिल्म 'वाइब' से क्लैश पर करीना कपूर ने किया रिएक्ट, बोलीं- दोनों फिल्में चलेंगी

करीना कपूर की फिल्म 'दायरा' का ट्रेलर का रिलीज हो गया है. ट्रेलर लॉन्च में करीना ने अपन फिल्म के साथ क्लैश हो रही फिल्म 'वाइब' को लेकर बात की है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 31 Aug 2026 07:00 PM (IST)
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मेघना गुलजार की फिल्म 'दायरा' का ट्रेलर लॉन्च हो गया है. इस फिल्म में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में दिखेंगे. फिल्म 18 सितंबर को रिलीज हो रही है. 'दायरा' का क्लैश कुणाल खेमू की फिल्म 'वाइब' से हो रहा है. 'दायरा' के ट्रेलर लॉन्च में करीना कपूर ने जीजा कुणाल कपूर की फिल्म के क्लैश को लेकर बात की. 

ये भी पढ़ें- 4 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर इन दो फिल्मों में क्लैश? ओटीटी पर भी ये फिल्म करेगी धमाल

बॉक्स ऑफिस क्लैश पर बोलीं करीना कपूर

कुणाल खेमू की फिल्म से क्लैश पर करीना ने कहा, 'कुणाल बहुत शानदार एक्टर हैं. हमारी इंडस्ट्री के वो बेस्ट एक्टर्स में से एक हैं. कुणाल की तरह किसी की भी कॉमिक टाइमिंग नहीं है. मुझे लगता है कि थिएटर में दो बेहतरीन, शानदार फिल्मों के लिए जगह है. मुझे पता है कि ये फिल्म अच्छा परफॉर्म करेगी. इसमें मजा और कॉमेडी होगी. फिल्म में लोग कुणाल का एक अलग ही रूप देख पाएंगे.'

 
 
 
 
 
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आगे उन्होंने कहा, 'और हां, सोना मेरे घर में आए. मेरे घर पे ही आएगा. मैं बहुत खुश हूं कि दोनों पिक्चर चलेगी. मेरी और मेरे जीजा की. क्यों नहीं? मैं बहुत खुश हूं. मैं सुन्श्चित हूं कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करेगी.'

ये भी पढ़ें- सोनाली कुलकर्णी ने 'भारत' में क्यों निभाया 9 साल बड़े सलमान की मां का रोल?

 
 
 
 
 
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'वाइब' की बात करें तो फिल्म को कुणाल खेमू ने डायरेक्ट किया है. उन्होंने ही फिल्म को लिखा है. फिल्म में प्रीति जिंटा भी अहम रोल में हैं. ये कहानी दो ऐसे बदकिस्मत दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है जो मुश्किल से ही अपनी जिंदगी को पटरी पर रख पाते हैं. लेकिन फिल्म में फिर जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिला. 

वहीं 'दायरा' की बात करें तो इस फिल्म में करीना और पृथ्वीराज पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखएंगे. फिल्म में करीना और पृथ्वीराज सुकुमारन के अलावा जीतेंद्र जोश, क्षितिज जोग, कंवलजीत सिंह, संदीप कुलकर्णी और तृप्ति खामकर जैसे स्टार्स हैं. फिल्म के ट्रेलर को यूजर्स अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं. फिल्म में करीना और पृथ्वीराज सुकुमारन के बीच में फेसऑफ देखने को मिलेगा.  

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 31 Aug 2026 07:00 PM (IST)
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