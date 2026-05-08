Live: 'दादी की शादी' हुई रिलीज, रिद्धिमा कपूर की एक्टिंग से इम्प्रेस हुए आमिर खान

'दादी की शादी' साल की मच अवेटेड फिल्म थी. फाइनली 8 मई, 2026 को यानी आज ये सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म में रिद्धिमा कपूर साहनी, नीतू कपूर और कपिल शर्मा ने मुख्य भूमिका निभाई है. ये फिल्म रणबीर कपूर की बड़ी बहन रिद्धिमा कपूर साहनी की पहली फिल्म है. कई सालों तक सिनेमा से दूर रहने के बाद, रिद्धिमा ने भी फाइनली एक्टिंग में डेब्यू कर लिया है. इससे पहले फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइव्स सीजन 3 से रिद्धिमा ने ओटीटी पर धूम मचाई थी. वहीं फैंस अब बड़े पर्दे पर उनकी अदाकारी देखेंगे.

दिल को छू लेने वाली फैमिली कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है

'दादी की शादी' एक दिल को छू लेने वाली फैमिली कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है जो इमोशन,ह्यूमर और उथल-पुथल को मजेदार तरीके से पेश करती है. इसे आशीष आर. मोहन द्वारा निर्देशित किया गया है. वहीं आशीष आर. मोहन, बंटी राठौर और साहिल एस. शर्मा द्वारा इसे लिखा गया है.

फिल्म में कपिल शर्मा, नीतू कपूर, सादिया खतीब, रिद्धिमा कपूर साहनी और आर. सरथकुमार मुख्य भूमिकाओं में हैं. सहायक कलाकारों में योगराज सिंह, यशपाल शर्मा, तेजस्विनी कोल्हापुरे और अदिति मित्तल शामिल हैं. फिल्म की सबसे बड़ी खासियत में से एक है रिद्धिमा कपूर साहनी का अभिनय की दुनिया में पदार्पण, क्योंकि वह पहली बार अपनी मां नीतू कपूर के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैंय

'दादी की शादी' की क्या है कहानी?

'दादी की शादी' की कहानी का सेंटर एक अनोखा परिवार है जो उस समय उलझन में पड़ जाता है जब दादी दोबारा शादी करने का फैसला करती हैं, जिससे काफी ह्यूमर वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. हालांकि इस दौरान इमोशनल क्लैश भी होते हैं. यह फिल्म प्यार, दूसरा मौका और पारिवारिक रिश्तों जैसे विषयों को हल्के-फुल्के अंदाज में पेश करती है. कॉमेडी, ड्रामा और दिल को छू लेने वाले पलों से भरपूर 'दादी की शादी' हर उम्र के दर्शकों के लिए कंप्लीट एंटरटेनिंग फिल्म है.