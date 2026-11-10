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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकंट्री सिंगर सीजे बीच का कार हादसे में निधन, 22 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

कंट्री सिंगर सीजे बीच का कार हादसे में निधन, 22 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

अमेरिका के फ्लोरिडा से एक दुखद खबर सामने आई है. 22 साल के युवा कंट्री सिंगर सीजे बीच की कार हादसे में मौत हो गई. ये हादसा 7 नवंबर को हुआ, जब उनकी कार सड़क से उतरकर कई पेड़ों से टकरा गई.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 10 Nov 2026 09:18 AM (IST)
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अमेरिका के फ्लोरिडा से एक दुखद खबर सामने आई है. 22 साल के युवा कंट्री सिंगर सीजे बीच की कार हादसे में मौत हो गई. ये हादसा 7 नवंबर को हुआ, जब उनकी कार सड़क से उतरकर कई पेड़ों से टकरा गई. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे के समय सीजे बीच ने सीटबेल्ट नहीं पहनी थी. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि कुछ में बताया गया कि उन्होंने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

सीजे बीच के निधन की पुष्टि उनके पिता ने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए की. हैरानी की बात ये है कि इस हादसे से कुछ ही घंटे पहले सीजे ने पनासिया के एक रेस्टोरेंट और म्यूजिक वेन्यू 'द साल्टी डोंकी' में परफॉर्म किया था.

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बेटे सीजे बीच के निधन से टूटे पिता

सीजे बीच के पिता ने फेसबुक पर एक भावुक पोस्ट लिखकर अपने बेटे को याद किया. उन्होंने बताया कि लोग उनके बेटे की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिन्हें देखना उनके लिए बेहद मुश्किल है. पिता ने लिखा, 'मैं अपने बेटे सीजे के लिए लोगों की तरफ से मिल रहे प्यार और संवेदनाओं की सराहना करता हूं. तस्वीरों और वीडियो वाले सभी पोस्ट देखना मुझे अंदर से तोड़ देता है, लेकिन मैं जानता हूं कि उसे बहुत से लोग प्यार करते थे और उसकी कमी सभी को खलेगी.'

पिता ने की सड़क पर लाइट्स लगाने की मांग

बेटे को याद करने के साथ ही उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर भी लोगों से खास अपील की. उन्होंने लिखा, 'मैं आप सभी से एक आग्रह करता हूं. रेविंकल रोड के उस मोड़ के दोनों तरफ चेतावनी वाली लाइटें और कई बोर्ड लगवाने के लिए काउंटी कमिश्नरों को फोन और मैसेज करें.'

पिता ने ये भी दुख जताया कि सीजे का हादसा उसी जगह हुआ, जहां पहले भी एक दुर्घटना हो चुकी थी. उन्होंने बताया कि उस पुराने हादसे के बाद वहां उगी झाड़ियां भी अभी ठीक से बड़ी नहीं हुई थीं. ऐसे में उन्होंने सड़क पर चेतावनी के इंतजाम करने की मांग की, ताकि आगे इस तरह के हादसों को रोका जा सके.

कौन थे सीजे बीच?

सीजे बीच फ्लोरिडा के एक सिंगर थे. वह अकेले भी गाने गाते थे और अपने बैंड 'सीजे एंड द डेडमेन' के साथ भी परफॉर्म करते थे. सोशल मीडिया पर भी वो काफी एक्टिव रहते थे. वो अक्सर अपने और अपने बैंड के गानों के वीडियो शेयर करते थे. सीजे 'डेडमेन वॉकिंग म्यूजिक फेस्टिवल' शुरू करने वाले लोगों में भी शामिल थे.

 
 
 
 
 
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इस फेस्टिवल में स्थानीय लोग और कई सिंगर एक साथ जुटते थे और लाइव म्यूजिक का आनंद लेते थे. सीजे बीच ने आखिरी बार 3 नवंबर को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था. इसमें वो अपना गाना 'सिगरेट्स' गाते हुए नजर आए थे.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 10 Nov 2026 08:54 AM (IST)
Tags :
CJ Beach
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