स्मृति मंधाना से ब्रेकअप के बाद, म्यूज़िक कंपोज़र और सिंगर पलाश मुच्छल एक बार फिर चर्चा में हैं, इस बार उन पर गंभीर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं.

महाराष्ट्र के सांगली ज़िले में म्यूज़िशियन के ख़िलाफ़ एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें उन पर एक लोकल आदमी से ₹40 लाख की धोखाधड़ी करने का आरोप है. पुलिस ने कन्फ़र्म किया है कि मामले की शुरुआती जांच अभी चल रही है.

यह शिकायत 34 साल के एक्टर और प्रोड्यूसर विद्यान माने ने दर्ज कराई है, जिन्होंने सांगली के पुलिस सुपरिटेंडेंट से पलाश के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने की मांग की है.

पलाश ने कथित तौर पर माने से एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए कहा था, जिसमें उन्हें एक रोल का वादा भी किया गया था. माने का दावा है कि उन्होंने 40 लाख रुपये इन्वेस्ट किए थे. हालांकि, फ़िल्म कभी नहीं बनी और कथित तौर पर पैसे वापस नहीं किए गए.

कभी स्मृति मंधाना संग शादी करने वाले थे पलाश

बता दें ये पहला मौका नहीं है जब पलाश मुच्छल किसी विवाद का हिस्सा बने हो.इससे पहले भी वो बीते दिनों अपनी सगाई और शादी को लेकर चर्चा में थे. दरअसल, पलाश कुछ दिनों पहले भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृदि मंधाना के संग शादी के बंधन में बंधने वाले थे.

पलाश और स्मृति ने सगाई तक कर ली थी. लेकिन शादी से ठीक पहले दोनों ने अपने रिश्ते को खत्म कर लिया. उसके बाद सोशल मीडिया पर पलाश को लेकर कई तरह के दावे किए गए. कई रिपोर्ट में कहा गया कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया है.

इतना ही नहीं ये भी दावा किया गया था कि पलाश शादी तो स्मृति से करने जा रहे थे, लेकिन किसी और से डेट पर जाने के लिए पूछ रहे थे. क्योंकि, उनके मैसेज के कई स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे.हालांकि, ऑफिशियल तौर पर शादी टूटने के पीछे क्या वजह थी इसका खुलासा किसी ने भी नहीं किया. अब पलाश और स्मृति के रास्ते अलग-अलग हो चुके हैं, दोनो ने मूवऑन कर लिया है.

