कॉमेडियन और एक्टर भुवन बाम चर्चा में किसी फिल्म या फिर सीरीज को लेकर नहीं हैं बल्कि उन पर गुजरात में एक FIR दर्ज की गई है. एक्टर को लेकर जानकारी सामने आ रही है कि उन पर अश्लील हरकतें करने आरोप लगाया गया है. इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी भी की है.

दरअसल, भुवन बाम हाल ही में गुजरात के वडोदरा जिले में पारुल विश्वविद्यालय में आयोजित एक कॉमेडी कार्यक्रम में पहुंचे थे और इस दौरान अश्लील टिप्पणी करने और आपत्तिजनक हरकतें करने के आरोप में हास्य कलाकार एवं यूट्यूबर भुवन बाम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

वाघोडिया थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 (अश्लील कृत्यों के लिए सजा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. कथित अश्लील हरकत वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसकी कड़ी आलोचना भी हो रही है.

STORY | Comedian Bhuvan Bam booked over 'obscene' conduct at Vadodara varsity event A case has been registered against comedian and YouTuber Bhuvan Bam for allegedly making obscene remarks and performing objectionable acts during a comedy show at Parul University in Gujarat's Vadodara district, police said on Sunday. READ: https://t.co/giK79DNsJw — Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2026

शिकायत के अनुसार, यह घटना 25 नवंबर को वाघोडिया तालुका के लिमदा गांव स्थित निजी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित एक हास्य कार्यक्रम के दौरान हुई. विश्वविद्यालय के सुरक्षा प्रमुख महेंद्रप्रताप सिंह ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि कार्यक्रम में मौजूद अभिनेत्री संजीदा शेख से बातचीत के दौरान बाम ने आपत्तिजनक टिप्पणी की.

पुलिस अधीक्षक सुशील अग्रवाल का बयान

प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि बाम ने दर्शकों और वहां मौजूद अन्य कलाकारों के सामने पानी की बोतल का इस्तेमाल करते हुए पेशाब करने की नकल की और अश्लील हरकत की. शिकायत रविवार को दर्ज कराई गई. वडोदरा (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक सुशील अग्रवाल ने कहा, 'हमने यूट्यूबर भुवन बाम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू की है.'

भुवन बाम का प्रोफेशनल फ्रंट

बहरहाल, अगर भुवन बाम के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो वो इन दिनों 'ढिंढोरा' के दूसरे सीजन को लेकर चर्चा में हैं, जिसे 20 नवंबर, 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा. इसके अलावा एक्टर धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म 'कुकू की कुंडली' को लेकर भी चर्चा में हैं. इससे वो बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे हैं और फिल्म की 2027 में रिलीज की चर्चा है.