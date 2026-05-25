‘कॉकटेल 2’ का ट्रेलर पहले ही चर्चा में आ चुका है और अब इसका नया गाना भी रिलीज हो गया है. फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं. कहानी लव ट्रायंगल पर आधारित बताई जा रही है, जिसकी झलक भी अब सामने आने लगी है. मेकर्स ने गाने को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए फैंस का ध्यान खींचा है. चलिए जानते हैं इस गाने में और क्या खास देखने को मिला.

एक्टर शाहिद, रश्मिका और कृति सेनन स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' का नया गाना 'तुझको' सोमवार को रिलीज कर दिया गया है. ये एक सोलफुल और इमोशनल रोमांटिक ट्रैक है. जिसे रिलीज होते ही दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

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रश्मिका ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया गाना

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने गाने को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, 'बहुत सारे प्यार और इमोशंस से भरा ये खूबसूरत गाना दिल को छू लेने वाला है.' उन्होंने आगे लिखा, 'मुझे ये गाना बेहद पसंद आया और उम्मीद है कि आप सभी को भी ये उतना ही पसंद आएगा.'

शाहिद और रश्मिका की दिखी प्यारी केमिस्ट्री

गाने में शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना की फ्रेस केमिस्ट्री देखने को मिलती है. स्क्रीन पर दोनों की केमिस्ट्री बेहद सहज, सुंदर और प्रभावशाली नजर आ रही है. ये कोई लाउड पार्टी सॉन्ग नहीं है बल्कि पूरा फोकस रोमांस, इमोशंस और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस पर रखा गया है. गाने के खूबसूरत विजुअल्स और सुरीली धुन दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है.

हालांकि, इससे पहले गाने का टीजर भी रिलीज किया गया था, जिसके बाद फैंस गाने और फिल्म को लेकर और ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे. अब पूरा रिलीज करने के बाद इसे दर्शकों और म्यूजिक लवर्स की ओर से जबरदस्त सराहना मिल रही है. अपनी शानदार मेलोडी की वजह से ये गाना धीरे -धीरे लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा बन रहा है.

गाने को अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान ने अपनी शानदार आवाज में गाया है, जबकि अमिताभ भट्टाचार्या ने इसके लिरिक्स लिखे हैं और प्रीतम चक्रवर्ती ने इसका संगीत तैयार किया है.

आखिर में कृति सेनन की एंट्री ने बढ़ाया ट्विस्ट

मेकर्स ने दर्शकों की एक्स्टिमेंट बढ़ाते हुए गाने के आखिरी में कृति सेनन का सीन भी रखा है. पूरे गाने में रश्मिका और शाहिद के बीच खास बॉन्ड देखने को मिलता है लेकिन इसके आखिरी में कृति सेनन की एंट्री होती है, जिससे लव ट्राएंगल का ट्विस्ट आता है.

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19 जून को रिलीज होगी 'कॉकटेल 2'

'कॉकटेल 2' साल 2012 की सुपरहिट रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है. रिश्तों और प्यार की कहानी पर बनी इस फिल्म में एक नया और दिलचस्प लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा. फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना मुख्य किरदारों में हैं और ये 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.