हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड150 करोड़ के बिग बजट में बनी Cocktail 2 को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए कमाने होंगे इतने करोड़

150 करोड़ के बिग बजट में बनी Cocktail 2 को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए कमाने होंगे इतने करोड़

Cocktail 2 Box Office: शाहिद कपूर की कॉकटेल 2 के बज को देखते हुए इसकी अच्छी ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है. लेकिन इसे हिट होने के लिए कितना कमाना होगा?

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 19 Jun 2026 01:41 PM (IST)
Preferred Sources

'कॉकटेल 2' की 19 जून को यानी आज सिनेमाघरों में ग्रैंड रिलीज हुई है. शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर इस फिल्म के गाने और ट्रेलर से लेकर इसके प्रमोशन कंटेंट ने इसका हाईप पहले ही क्रिएट कर दिया था. इस कारण इसकी पहले दिन के लिए अच्छी प्री सेल भी हुई है. ऐसे में इस रोमांटिक ड्रामा से दमदार ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है. चलिए यहां जानते हैं इसे बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग हासिल करने के लिए कितनी कमाई करनी होगी?

'कॉकटेल 2' को हिट होने के लिए कितनी कमाई करनी होगी?
बता दें कि 'कॉकटेल 2'  का बजट 150 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. ऐसे में इस फिल्म को फाइनेंशियली सेफ प्रोजेक्ट बनने के लिए अपनी रिलीज़ के दौरान कम से कम अपनी लागत वसूल करनी होगी. वहीं हिट का टैग हासिल करने के लिए इसे अपनी लागत से दुगनी कमाई करनी होगी. यानी इसे हिट होने के लिए 300 करोड़ का कलेक्शन करना होगा. बता दें कि कि कोई फिल्म अगर अपनी लागत वसूलती है तो उसे एवरेज माना जाता है. लागत से थोड़ा ज्यादा कमाने पर सेमी हिट और दुगना कमाने पर हिट कहा जाता है. वहीं बजट से दुगने से ज्यादा कमाई करने पर फिल्म सुपरहिट कहलाती है.

ऐसे में ओपनिंग वीकेंड और दर्शकों का रिसपॉस ही अब कॉकटेल 2 की बॉक्स-ऑफिस पर सक्सेस तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे. वहीं ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि फ़िल्म की अच्छी शुरुआत के लिए लोगों के बीच इसका पॉजिटिव वर्ड-ऑफ-माउथ. होना ज़रूरी है. अब जब ये फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है तो देखने वाली बात होगी कि बॉक्स ऑफिस पर इसका भविष्य कैसा रहता है.

ये भी पढ़ें:-Thursday Box Office: गुरुवार को 'मैं वापस आऊंगा' का बजा डंका, 'भारत भाग्य विधाता', 'गवर्नर' की डूबी लुटिया, जानें- बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

'कॉकटेल 2' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? 
ट्रेड एक्सपर्ट की मानें तो 'कॉकटेल 2' घरेलू बॉक्स ऑफिस पर आसानी से डबल-डिजिट में ओपनिंग कर सकती है . फिल्म से घरेलू बाजार में अपने पहले दिन 10 करोड़ से ज़्यादा की नेट कमाई की उम्मीद है.  अगर फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिलता है तो इसे पहले दिन 12 करोड़ नेट तक कमाने के अनुमान हैं.  इससे 'कॉकटेल 2', 2019 की हिट फिल्म 'कबीर सिंह' के बाद शाहिद की सबसे अच्छी ओपनिंग वाली फिल्म बन जाएगी और 'पद्मावत', 'कबीर सिंह' और 'शानदार' के बाद उनकी चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म होगी. 

कॉकटेल 2 के बारे में सब कुछ
होमी अदजानिया की डायरेक्ट की गई यह रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, 2012 की हिट फिल्म 'कॉकटेल' का स्पिरिचुअल सीक्वल है. 'कॉकटेल' में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी ने काम किया था.  वहीं कृति सेनन ने क्लियर किया है  कि नई फिल्म कोई डायरेक्ट सीक्वल नहीं है, बल्कि एक फ्रैंचाइजी फिल्म है जिसकी कहानी और किरदार बिल्कुल अलग हैं. 

ये भी पढ़ें:-Cocktail 2 First Review: 'उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरती है', आ गया शाहिद, कृति और रश्मिका की 'कॉकटेल 2' का फर्स्ट रिव्यू

Published at : 19 Jun 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Rashmika Mandanna BOX OFFICE COLLECTION SHAHID KAPOOR Cocktail 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
150 करोड़ के बिग बजट में बनी Cocktail 2 को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए कमाने होंगे इतने करोड़
150 करोड़ के बिग बजट में बनी Cocktail 2 को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए कमाने होंगे इतने करोड़
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Day 1 Live Updates : पहले दिन कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़गी शाहिद कपूर की ‘कॉकटेल 2’, दोपहर 1 बजे तक का कलेक्शन 2 करोड़ के पार
पहले दिन कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़गी ‘कॉकटेल 2’, दोपहर 1 बजे तक का कलेक्शन 2 करोड़ के पार
बॉलीवुड
'ईथा' से सामने आया श्रद्धा कपूर का फर्स्ट लुक, प्रेग्नेंट विठाबाई नारायणगांवकर के किरदार में आई नजर, फैंस ने की तारीफ
'ईथा' से सामने आया श्रद्धा कपूर का फर्स्ट लुक, विठाबाई नारायणगांवकर किरदार में दिखा दमदार अवतार
बॉलीवुड
राजनीति से क्या है 'अल्फा' की शरवरी वाघ का रिश्ता? नाना रह चुके हैं महाराष्ट्र के CM
राजनीति से क्या है 'अल्फा' की शरवरी वाघ का रिश्ता? नाना रह चुके हैं महाराष्ट्र के CM
Advertisement

वीडियोज

CM Yogi On Ram Mandir Case: चढ़ावा चोरी मामले पर एक्शन में सीएम योगी | Ayodhya | UP
Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Shiv Sena Split: उद्धव की 'सेना' के बागी सैनिक! | Maharashtra Shiv Sena UBT Crisis | Uddhav | Shinde
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत को नजरअंदाज....', ट्रंप के करीबी रहे जॉन बोल्टन ने US के राष्ट्रपति को क्यों दी भयानक चेतावनी ?
'भारत को नजरअंदाज....', ट्रंप के करीबी रहे जॉन बोल्टन ने US के राष्ट्रपति को क्यों दी भयानक चेतावनी ?
झारखंड
'लालू मरना पंसद करेंगे...', झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप पर बोले RJD नेता
'लालू मरना पंसद करेंगे...', झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप पर बोले RJD नेता
इंडिया
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के बाद बिहार की बेटी का धमाका, 126 गेंदों में ठोके 306 रन; 55 चौके और 8 छक्कों से मचाई तबाही
वैभव सूर्यवंशी के बाद बिहार की बेटी का धमाका, 126 गेंदों में ठोके 306 रन; 55 चौके और 8 छक्कों से मचाई तबाही
बॉलीवुड
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
शिक्षा
Explained: एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक... NEET UG Re-Exam 2026 को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?
एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक! NEET UG Re-Exam को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?
जनरल नॉलेज
पाकिस्तान में सबसे बड़ा करेंसी नोट कौन सा है, इसे छापने में कितना होता है खर्च?
पाकिस्तान में सबसे बड़ा करेंसी नोट कौन सा है, इसे छापने में कितना होता है खर्च?
फूड
High Protein Snacks: ऑफिस टिफिन में कुछ टेस्टी खाने के लिए मचल रहा दिल, मिनटों में तैयार करें ये टेस्टी स्नैक्स
ऑफिस टिफिन में कुछ टेस्टी खाने के लिए मचल रहा दिल, मिनटों में तैयार करें ये टेस्टी स्नैक्स
ABP NEWS
Viral Video: पहाड़ खिसका, ट्रैफिक अटका! लेना पड़ेगा लॉन्ग कट
Viral Video: पहाड़ खिसका, ट्रैफिक अटका! लेना पड़ेगा लॉन्ग कट
ABP NEWS
Viral Video: रात के अंधेरे में युवक को जमकर पीटा, लेकिन CCTV से नहीं बच सके
Viral Video: रात के अंधेरे में युवक को जमकर पीटा, लेकिन CCTV से नहीं बच सके
ABP NEWS
Viral Video: चलते-चलते अचानक कुएं में जा गिरा जंगली हाथी
Viral Video: चलते-चलते अचानक कुएं में जा गिरा जंगली हाथी
ABP NEWS
Viral Video: ओवरलोड ट्रक का नया कारनामा, सड़क पर बिछा दिए पत्थर ही पत्थर
Viral Video: ओवरलोड ट्रक का नया कारनामा, सड़क पर बिछा दिए पत्थर ही पत्थर
ABP NEWS
Viral Video: फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को हिंदी में संदेश दिया
Viral Video: फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को हिंदी में संदेश दिया
Embed widget