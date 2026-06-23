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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCocktail 2 Records: शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' का दुनियाभर में भौकाल, चौथे दिन बना डाले ये 3 बड़े रिकॉर्ड

Cocktail 2 Records: शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' का दुनियाभर में भौकाल, चौथे दिन बना डाले ये 3 बड़े रिकॉर्ड

Cocktail 2 Box Office: शाहिद कपूर की कॉकटेल 2 ने दुनियाभर में रिलीज के चार दिनों में शानदार कमाई कर डाली है. इसी के साथ इसने तीन बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 23 Jun 2026 01:11 PM (IST)
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बॉलीवुड की रोमांटिक कॉमेडी 'कॉकटेल 2' दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. इसी के साथ इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफ़िस पर ओपनिंग वीकेंड में जबरदस्त कमाई की. शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर इस फ़िल्म की कमाई में लगातार बढ़ोतरी देखी गई और इसी ने अपने ओपनिंग वीकेंड पर 3 बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए. लेकिन मंडे को यानी चौथे दिन इसके कलेक्शन में मंदी भी देखी गई.

'कॉकटेल 2' ने देश और दुनियाभर में चौथे दिन कितनी की कमाई?
चौथे दिन, 'कॉकटेल 2' ने 9 हजार 785 शो में भारत में 6.75 करोड़ की नेट कमाई की. इससे घरेलू बाजार में इसका कुल नेट कलेक्शन 54.25 करोड़ हुआ है जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 65.03 करोड़ है. वहीं विदेशों में, इस फिल्म ने चौथे दिन 1.50 करोड़ कमाए, जिससे अब तक का इसका कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 20.75 करोड़ हो गया है. इस तरह, इस फिल्म का दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 85.78 करोड़ तक पहुंच गया है.

'कॉकटेल 2' ने वर्ल्डवाइड बनाए ये 3 बड़े रिकॉर्ड

  • 'कॉकटेल 2'  शाहिद की 'आर... राजकुमार' (65.9 करोड़ )को काफ़ी पीछे छोड़ते हुए दुनिया भर में एक्टर की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म बन हई है.  आज यह आसानी से 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' (87 करोड़ ) को भी पीछे छोड़ देगी।
  • ये कृति सेनन की दुनिया भर में 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म बन गई है. इसने 'हीरोपंती' (77.9 करोड़) को पीछे छोड़ा है.
  • 'कॉकटेल 2' ने वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की फ़िल्म 'है जवानी तो इश्क़ होना है' (83.55 करोड़ रुपये) की कुल ग्लोबल कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. अब यह बॉलीवुड में 2026 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म बन गई है.

ये भी पढ़ें:-Monday Box Office: मंडे टेस्ट में 'कॉकटेल 2' हुई पास, लाखों में सिमटी 'पेद्दी', जानेंं- 'मां इंति बंगाराम' सहित बाकी फिल्मों का कैसा हुआ हाल?

'कॉकटेल 2' के बारे में
'कॉकटेल 2' का निर्देशन होमी अदजानिया ने किया है और ये साल 2012 की कॉकटेल का सीक्वल है. फिल्म में शाहिद कपूर के अलावा कृति सेनन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल प्ले किया है. ये फिल्म 19 जून को सिनेममाघरों में रिलीज हुई थी. 

ये भी पढ़ें:-इस रक्षा बंधन पर सिनेमाघरों में होगा साल का सबसे बड़ा क्लैश, रिलीज होंगी 'टॉक्सिक' से 'ईथा' तक ये चार बड़ी फिल्में

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Published at : 23 Jun 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Riteish Deshmukh Rashmika Mandanna Box Office Cocktail 2
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