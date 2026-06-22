Cocktail 2 Box Office Live Updates: शाहिद कपूर , कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की 'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस पर छा गई है. शानदार शुरुआत के बाद ओपनिंग वीकेंड पर भी इस फिल्म को खूब दर्शक मिले और इसी के साथ इसने जबरदस्त उछाल के साथ कमाई की है. अब असली टेस्ट तो मंडे को है. चलिए यहां जानते हैं ये फिल्म रिलीज के चौथे दिन यानी मंडे को कितनी कमाई कर रही है.

'कॉकटेल 2' का तीन दिनों का कितना रहा कलेक्शन? (Cocktail 2 Box Office Collection)

'कॉकटेल 2' ने ओपनिंग डे पर 13.50 करोड़ कमाए थे.

दूसरे दिन इस फिल्म ने तेजी दिखाते हुए 16.25 करोड़ का कलेक्शन किया

तीसरे दिन यानी संडे को इतने सबसे ज्यादा कमाई की और 17.75 करोड़ बटोरे.

इसी के साथ इस फिल्म की तीन दिनों की कुल कमाई 47.50 करोड़ हुई है.

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'कॉकटेल 2' चौथे दिन कितना कर रही कलेक्शन? (Cocktail 2 Box Office Day 4 Live)

कॉकटेल 2 ने ओपनिंग वीकेंड पर तो धमाकेदार परफॉर्म किया लेकिन वीकडेज होने के चलते इसकी चौथे दिन की शुरुआत धीमी हुई है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन दोपहर 2 बजे तक 0.83 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसकी ऑक्यूपेंसी 10.0% दर्ज की जा रही है.

इसी के साथ इसका चार दिनों का अब तक का कुल कलेक्शन 48.33 करोड़ रुपये हुआ है.

कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 4 0.83 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक का कलेक्शन) 10.0% कुल कलेक्शन 48.33 करोड़ रुपये

नोट:- कॉकटेल 2 की चौथे दिन की कमाई के आंकडे़ रात 10.30 बजे के बाद आएंगे.

कॉकटेल 2 ने वर्ल्डवाइड कितनी की कमाई?

बता दें कि होमी अदजानिया निर्देशित कॉकटेल 2 ने ओवरसीज में तीसरे दिन 4 करोड़ कमाए और इसकी तीन दिनो का विदेशी बॉक्स ऑफिस पर कुल ग्रॉस कलेक्शन 19.25 करोड़ हुआ है वहीं. रिलीज के तीन दिनों में वर्ल्डवाइड इसकी कमाई 76.75 करोड़ रुपये हो गई है. अब ये 100 करोड़ के आंकड़े की ओर बढ़ रही है. उम्मीद है कि ये जल्द ही इस मील के पत्थर को भी पार कर लेगी.

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