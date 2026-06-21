Cocktail 2 BO Day 3 Live: तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर पैसे बरसा रही 'कॉकटेल 2', ढाई बजे तक किया 33 करोड़ का कलेक्शन
'कॉकटेल 2' में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना जैसे स्टार्स नजर आए हैं. फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के कलेक्शन पर.
शाहिद कपूर की फिल्म 'कॉकटेल 2' थिएटर में लगी है. 19 जून को रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई कर रही है. फिल्म में लव ट्रायंगल देखने को मिल रहा है. शाहिद कपूर संग कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की केमिस्ट्री चर्चा में है. फिल्म को होमी अदजानिया ने डायरेक्ट किया है. आइए जानते हैं फिल्म तीसरे दिन कितना कलेक्शन कर रही है.
तीसरे दिन 'कॉकटेल 2' कर रही ऐसा कलेक्शन
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- Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने तीसरे दिन ढाई बजे तक 3.45 करोड़ का कलेक्शन किया.
- फिल्म को 3988 शोज मिले हैं.
- फिल्म ने टोटल ग्रॉस 39.54 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
- वहीं फिल्म ने दूसरे दिन ओवरसीज मार्केट में 8 करोड़ का कलेक्शन किया.
- ओवरसीज मार्केट में टोटल 15.25 करोड़ का कलेक्शन किया.
- फिल्म ने 50.95 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है.
|डेज
|बॉक्स ऑफिस
|ऑक्यूपेंसी
|पहला दिन
|
13.50 करोड़
|21 परसेंट
|दूसरा दिन
|
16.25 करोड़
|26 परसेंट
|तीसरा दिन लाइव
|3.25 करोड़ (ढाई बजे तक)
|19 परसेंट
|टोटल
|33 करोड़
बता दें कि फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन के आंकड़े अभी तक ऑफिशियली सामने नहीं आए हैं. फिल्म के सभी बॉक्स ऑफिस आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं. फिल्म के तीसरे दिन के फाइनल आंकड़े रात साढ़े 10 बजे तक आएंगे.
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बता दें कि ये फिल्म 2015 में आई 'कॉकटेल' का दूसरा पार्ट है. पहले पार्ट में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी दिखे थे. सैफ गौतम कपूर के रोल में थे. वहीं डायना पेंटी मीरा और दीपिका वेरोनिका के रोल में हैं. पहले पार्ट को भी होमी अदजानिया ने डायरेेक्ट किया है. फिल्म का स्क्रीनप्ले इम्तियाज अली और साजिद अली ने लिखा. फिल्म को काफी पसंद किया गया. फिल्म हिट रही थी.