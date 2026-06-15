हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCocktail 2 BO Day 1 Prediction: शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' की कैसी रहेगी शुरुआत? क्या टॉप 10 A रेटेड इंडियन ओपनर्स में कर पाएगी एंट्री? जानें- प्रीडिक्शन

Cocktail 2 BO Day 1 Prediction: शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' की कैसी रहेगी शुरुआत? क्या टॉप 10 A रेटेड इंडियन ओपनर्स में कर पाएगी एंट्री? जानें- प्रीडिक्शन

Cocktail 2 BO Day 1 Prediction: शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' को लेकर काफी बज बना हुआ है. ये फिल्म रिलीज के पहले दिन कितना कलेक्शन कर सकती है इसकी प्रीडिक्शन यहां जान सकते हैं.

By : निशा शर्मा | Updated at : 15 Jun 2026 03:09 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड से एक और रोमांटिक ड्रामा सिनेमाघरों में 19 जून को दस्तक देने वाली है. ये शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन स्टारर मच अवेटेड फिल्म 'कॉकटेल 2'  है. फिल्म का रिलीज से पहले काफी माहौल बना हुआ है. वहीं सेंसर बोर्ड ने फिल्म को ए रेटिंग दी है. ऐसे में कॉकटेल 2 के बज को देखते हुए क्या ये टॉप 10 ए रेटेड फिल्मों में जगह बना पाएगी? जानते हैं क्या है फिल्म का बॉक्स ऑपिस प्रीडिक्शन?

'कॉकटेल 2' का ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
'कॉकटेल 2' का निर्देशन होमी अदजानिया ने किया है. इस फिल्म के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह एक सीक्वल है. दीपिका पादुकोण, डायना पेंटी और सैफ अली खान की 2012 में रिलीज़ हुई फिल्म ने काफी चर्चा बटोरी थी. इसने 76 करोड़ रुपये की लाइफटाइम कमाई के साथ 'हिट' का दर्जा हासिल किया था. वहीं इसकी शाहिद कपूर स्टारर सीक्वल से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं. अब तक इसके ट्रेलर और गानों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. इन सबके बीच टिकट विंडो पर भीड़ तो है, लेकिन ज़्यादातर फ़िल्में कम कमाई कर रही हैं. ऐसे में सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद 'कॉकटेल 2' को सबसे ज़्यादा शो मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यह अकेले रिलीज़ हो रही है.

वहीं मौजूदा ट्रेंड देखते हुए लग रहा है कि  'कॉकटेल 2' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन लगभग 12-13 करोड़ रुपये की ओपनिंग कर सकती है. अगर एडवांस बुकिंग का रिस्पॉन्स उम्मीद से बेहतर रहता है, तो यह आंकड़ा 15 करोड़ के पार भी पहुंच सकता है.

ये भी पढ़ें:-Sunday Box Office: संडे को फिर 'पेद्दी' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'मैं वापस आऊंगा' ने कंगना और मनोज की फिल्मों को छोड़ा पीछे, जानें- कलेक्शन

 टॉप 10 A रेटेड ओपनर्स की लिस्ट में जगह बना पाएगी?
इंडियन सिनेमा की टॉप 10 ए रेटेड ओपनर्स की लिस्ट में जगह बनाने के लिए  शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन स्टारर 'कॉकटेल 2' को धनुष की 'रायन' (जिसने 13.7 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी) को मात देनी है. हालांकि यह टारगेट काफी बड़ा है, लेकिन इसे हासिल करना 'कॉकटेल 2' के लिए मुश्किल नही है.

ये हैं टॉप 10 A-रेटेड  इंडियन ओपनर्स फिल्में

  • धुरंधर 2- 145 करोड़
  • सलार- 90.7 करोड़ रुपये
  • दे कॉल हिम ओजी- 84.7 करोड़
  • कुली- 65 करोड़
  • एनिमल- 63.8 करोड़
  • धुरंधर-28.6 करोड़
  • HIT: द थर्ड केस- 21 करोड़
  • सत्यमेव जयते- 20.52 करोड़
  • कबीर सिंह- 20.21 करोड़
  • रायन- 13.7 करोड़

ये भी पढ़ें:-Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 3: 'भारत भाग्य विधाता' की कमाई में संडे को आई तेजी, क्या वसूल पाएगी 45 करोड़ की लागत?

और पढ़ें
Published at : 15 Jun 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
Kriti Sanon RASHMIKA MANDANA BOX OFFICE COLLECTION SHAHID KAPOOR Cocktail 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Day 1 Prediction: शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' की कैसी रहेगी शुरुआत? क्या टॉप 10 A रेटेड इंडियन ओपनर्स में कर पाएगी एंट्री? जानें- प्रीडिक्शन
'कॉकटेल 2' की कैसी रहेगी शुरुआत? क्या टॉप 10 A रेटेड इंडियन ओपनर्स में कर पाएगी एंट्री?
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर चला इस हॉरर फिल्म का जादू, 3 दिनों में बजट का 75% कमाया, हिट होने के लिए अब बस इतनी है जरूरत
हॉरर फिल्म बॉक्स पर कमा रही खूब पैसा, 3 दिन में बजट का 75% वसूला
बॉलीवुड
सनी देओल की 'गदर 3' हुई कंफर्म, डायरेक्टर बोले-स्क्रिप्ट पर हो रहा काम, जानें- कब से शुरू होगी शूटिंग?
सनी देओल की 'गदर 3' हुई कंफर्म, डायरेक्टर बोले-स्क्रिप्ट पर हो रहा काम, जानें- कब से शुरू होगी शूटिंग?
बॉलीवुड
'और इंतजार नहीं कर सकती...', 'मिर्जापुर द मूवी' में 'गोलू' के किरदार को लेकर बोलीं श्वेता त्रिपाठी
'और इंतजार नहीं कर सकती...', 'मिर्जापुर द मूवी' में 'गोलू' के किरदार को लेकर बोलीं श्वेता त्रिपाठी
Advertisement

वीडियोज

Russia Ukraine War: रूस के मिसाइल अटैक से दहला यूक्रेन! | Zelenskyy | Kyiv Attack | Breaking
Pakistan Air Force Plane Crash: Pak वायुसेना का ट्रेनी एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त, 2 पायलटों की मौत
Teacher Recruitment Scam Case में Abhishek Banerjee से पूछताछ | Bengal TMC News
Crude Price Crash: खत्म हो गया तेल संकट? जानिए एक्सपर्ट की राय | Middle East Crisis | Hormuz | Trump
Tata Cars खरीदनी है? जल्दी करें! 1 जुलाई से बढ़ेंगी कीमतें | #tata #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Explained: अमेरिका-ईरान शांति समझौते के कुछ दिन बाद या कई महीने! होर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई चेन कब नॉर्मल होगी?
US-ईरान शांति समझौते के कुछ दिन बाद या कई महीने! होर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई चेन कब नॉर्मल होगी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में ओवैसी की ललकार पर बीजेपी का पलटवार, जगदंबिका पाल बोले- चुनाव नतीजों ने दिखाया है कि...
UP में ओवैसी की ललकार पर बीजेपी का पलटवार, जगदंबिका पाल बोले- चुनाव नतीजों ने दिखाया है कि...
इंडिया
TMC Crisis: TMC की बागी शताब्दी रॉय बोलीं- 'मुझे आप लोग पागल कर रहे है जुलाई में...'
TMC की बागी शताब्दी रॉय बोलीं- 'मुझे आप लोग पागल कर रहे है जुलाई में...'
क्रिकेट
IND A vs SL A: 143 पर गिरे 7 विकेट, वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, लेकिन IPL के दो स्टार खिलाड़ियों ने मचाई धूम; श्रीलंकाई गेंदबाजों को रुलाया
143 पर गिरे 7 विकेट, फिर IPL के दो स्टार खिलाड़ियों ने मचाई धूम; श्रीलंकाई गेंदबाजों को रुलाया
बॉलीवुड
सनी देओल की 'गदर 3' हुई कंफर्म, डायरेक्टर बोले-स्क्रिप्ट पर हो रहा काम, जानें- कब से शुरू होगी शूटिंग?
सनी देओल की 'गदर 3' हुई कंफर्म, डायरेक्टर बोले-स्क्रिप्ट पर हो रहा काम, जानें- कब से शुरू होगी शूटिंग?
विश्व
US-Iran Peace Deal: अमेरिका-ईरान जंग से समझौते तक... 107 दिनों में कब क्या हुआ? ये रही पूरी टाइमलाइन
अमेरिका-ईरान जंग से समझौते तक... 107 दिनों में कब क्या हुआ? ये रही पूरी टाइमलाइन
विश्व
होर्मुज खोलने से लेकर फ्रीज फंड के रिलीज तक, अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते की ये हैं 14 बड़ी शर्तें
होर्मुज खोलने से लेकर फ्रीज फंड के रिलीज तक, US-ईरान के बीच शांति समझौते की ये हैं 14 बड़ी शर्तें
शिक्षा
UP School Reopen 2026: गर्मी की छुट्टियां खत्म,उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कल से लौटेगी रौनक
गर्मी की छुट्टियां खत्म,उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कल से लौटेगी रौनक
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: पाटलिपुत्र स्टेशन बना ‘युद्ध का मैदान’
VIRAL VIDEO: पाटलिपुत्र स्टेशन बना ‘युद्ध का मैदान’
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: ‘मौत का कुआं’ में समाई पूरी पिकअप वैन
VIRAL VIDEO: ‘मौत का कुआं’ में समाई पूरी पिकअप वैन
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: सड़क पर दिखा बाघ–बाघिन का नजारा, वीडियो हुआ वायरल
VIRAL VIDEO: सड़क पर दिखा बाघ–बाघिन का नजारा, वीडियो हुआ वायरल
ABP NEWS
VIRAL NEWS: वाराणसी में प्रदर्शन के चलते 'नो एंट्री'
VIRAL NEWS: वाराणसी में प्रदर्शन के चलते 'नो एंट्री'
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: पकौड़े खाने आया होमगार्ड, अचानक गिरा और.....!
VIRAL VIDEO: पकौड़े खाने आया होमगार्ड, अचानक गिरा और.....!
Embed widget