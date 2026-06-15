'कॉकटेल 2' की कैसी रहेगी शुरुआत? क्या टॉप 10 A रेटेड इंडियन ओपनर्स में कर पाएगी एंट्री?

बॉलीवुड से एक और रोमांटिक ड्रामा सिनेमाघरों में 19 जून को दस्तक देने वाली है. ये शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन स्टारर मच अवेटेड फिल्म 'कॉकटेल 2' है. फिल्म का रिलीज से पहले काफी माहौल बना हुआ है. वहीं सेंसर बोर्ड ने फिल्म को ए रेटिंग दी है. ऐसे में कॉकटेल 2 के बज को देखते हुए क्या ये टॉप 10 ए रेटेड फिल्मों में जगह बना पाएगी? जानते हैं क्या है फिल्म का बॉक्स ऑपिस प्रीडिक्शन?

'कॉकटेल 2' का ओपनिंग डे प्रीडिक्शन

'कॉकटेल 2' का निर्देशन होमी अदजानिया ने किया है. इस फिल्म के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह एक सीक्वल है. दीपिका पादुकोण, डायना पेंटी और सैफ अली खान की 2012 में रिलीज़ हुई फिल्म ने काफी चर्चा बटोरी थी. इसने 76 करोड़ रुपये की लाइफटाइम कमाई के साथ 'हिट' का दर्जा हासिल किया था. वहीं इसकी शाहिद कपूर स्टारर सीक्वल से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं. अब तक इसके ट्रेलर और गानों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. इन सबके बीच टिकट विंडो पर भीड़ तो है, लेकिन ज़्यादातर फ़िल्में कम कमाई कर रही हैं. ऐसे में सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद 'कॉकटेल 2' को सबसे ज़्यादा शो मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यह अकेले रिलीज़ हो रही है.

वहीं मौजूदा ट्रेंड देखते हुए लग रहा है कि 'कॉकटेल 2' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन लगभग 12-13 करोड़ रुपये की ओपनिंग कर सकती है. अगर एडवांस बुकिंग का रिस्पॉन्स उम्मीद से बेहतर रहता है, तो यह आंकड़ा 15 करोड़ के पार भी पहुंच सकता है.

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टॉप 10 A रेटेड ओपनर्स की लिस्ट में जगह बना पाएगी?

इंडियन सिनेमा की टॉप 10 ए रेटेड ओपनर्स की लिस्ट में जगह बनाने के लिए शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन स्टारर 'कॉकटेल 2' को धनुष की 'रायन' (जिसने 13.7 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी) को मात देनी है. हालांकि यह टारगेट काफी बड़ा है, लेकिन इसे हासिल करना 'कॉकटेल 2' के लिए मुश्किल नही है.

ये हैं टॉप 10 A-रेटेड इंडियन ओपनर्स फिल्में

धुरंधर 2- 145 करोड़

सलार- 90.7 करोड़ रुपये

दे कॉल हिम ओजी- 84.7 करोड़

कुली- 65 करोड़

एनिमल- 63.8 करोड़

धुरंधर-28.6 करोड़

HIT: द थर्ड केस- 21 करोड़

सत्यमेव जयते- 20.52 करोड़

कबीर सिंह- 20.21 करोड़

रायन- 13.7 करोड़

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