'कॉकटेल 2' का बॉक्स ऑफिस पर कोहराम, रिलीज के तीन दिन में बनाए ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर 'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. इस रोम कॉम की ओपनिंग उम्मीद से बेहतर रही है,इसके बाद इसने ओपनिंग वीकेंड में भी खूब गर्दा उड़ाया है. इसी के साथ इस फिलम ने रिलीज के तीन दिनों में कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं. चलिए यहां इसकी रिकॉर्ड बुक पर नजर डालते हैं.

'कॉकटेल 2' के तीन दिनों का कलेक्शन?

तीसरे दिन, 'कॉकटेल 2' ने 10462 शो से 17.75 करोड़ की नेट कमाई की. इससे भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन 47.50 करोड़ और कुल ग्रॉस कलेक्शन 57.00 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं ओवरसीज में इस फिल्म ने तीसरे दिन 4.00 करोड़ रुपये कमाए है जिससे इसका विदेशी ग्रॉस कलेक्शन 19.25 करोड़ हो गया है और वर्ल्डवाइज कुल ग्रॉस कलेक्शन 76.25 करोड़ हुआ है.

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'कॉकटेल 2' ने तीन दिन में बनाए ये 9 रिकॉर्ड्स

कॉकटेल 2 साल की चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड फिल्म बन गई है. इसने ओ रोमियो के 34.51 करोड़ के ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन को मात दी है. 'कॉकटेल 2' ने ओपनिंग वीकेंड पर 47.50 करोड़ के कलेक्शन के साथ शाहिद की 2025 की रिलीज 'देवा' की 34.37 करोड़ की लाइफटाइम कमाई को भी मात दे दी है. कॉकटेल 2 ने वर्ल्डवाइड 76.25 करोड़ के कलेक्शन के साथ दे केरला स्टोरी 2 की दुनियाभर में लाइफटाइम कमाई 61.65 करोड़ को मात दे दी है. कॉकटेल 2 ने वर्ल्डवाइड इक्कसी की लाइफटाइम कमाई 46.27 करोड़ को भी पीछे छोड़ दिया है. 'कॉकटेल 2' ने रिलीज के पहले दिन अपनी 2012 में आई प्रीक्वल 'कॉकटेल' के ओपनिंग डे की 10.75 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई को मात दे दी थी. इसने साल 2026 में बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था. ये शाहिद कपूर के करियर की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है. 'कॉकटेल 2' ने कृति सेनन के करियर की 5वीं सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. 'कॉकटेल 2' टॉप 10 ए रेटेड हाईएस्ट ओपनिंग फिल्मों की लिस्ट में भी 10वीं पोजिशन पर है.

'कॉकटेल 2' के बारे में

'कॉकटेल 2' का निर्देशन होमी अदजानिया ने किया है और इसे मैडॉक फिल्म्स और लव फिल्म्स के बैनर तले दिनेश विजान, प्रमिता विजान और लव रंजन ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 'कॉकटेल' का स्पिरिचुअल सीक्वल है, जिसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी ने काम किया था, खबरों के मुताबिक, यह फिल्म 125 करोड़ रुपये के बजट में बनी है.

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