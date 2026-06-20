'कॉकटेल 2' का ओपनिंग डे पर दुनियाभर में तहलका, बनाया ऐसा रिकॉर्ड जिसका 10 साल से था इंतजार

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म 'कॉकटेल 2' साल की मच अवेटेड फिल्म थी. इसके गानें और ट्रेलर ने तो पहले ही माहौल बना दिया था. वहीं शुक्रवार, 19 जून को जब ये सिनेमाघरों में पहुंची तो इसे क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यू मिले लेकिन दर्शकों ने इसे अच्छा रिस्पॉन्स दिया इसी के साथ होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म ने देश और दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआती है. वहीं मेकर्स ने भी फिल्म की कमाई के ऑफिशियल नंबर्स शेयर कर दिए हैं.

'कॉकटेल 2' ने भारत में कितने करोड़ से ओपनिंग की?

'कॉकटेल 2' की भारत में शानदार शुरुआत हुई है. शनिवार को 'कॉकटेल 2' के प्रोड्यूसर्स, मैडॉक फिल्म्स ने इसकी ओपनिंग डे की कमाई के ऑफिशियल आंकड़े भी शेयर किए हैं. जिसके मुताबिक शाहिद कपूर की इस फिल्म ने घरेलू बाजार में रिलीज के पहले दिन 14.1 करोड़ की नेट कमाई की है और इसका ग्रॉस कलेक्शन 16.64 करोड़ रुपये हुआ है.

'कॉकटेल 2' ने वर्ल्डवाइड कितना किया कलेक्शन?

वहीं मेकर्स ने 'कॉकटेल 2' की वर्ल्डवाइड कमाई को लेकर दावा किया है कि इस फिल्म ने ओवरसीज से 7.36 करोड़ की कमाई की है. इसी के साथ 'कॉकटेल 2' ने दुनियाभर में रिलीज के पहले दिन 20 करोड़ से ज्यादा यानी 24 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर डाली है.

View this post on Instagram A post shared by Maddock Films (@maddockfilms)

ये भी पढ़ें:-Friday Box Office: फ्राइडे को सिनेमाघरों में मौजूद 'पेद्दी' समेत 6 फिल्मों को रौंद 'कॉकटेल 2' ने मारी बाजी, जानें- बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

'कॉकटेल 2' ने बनाया ये जबरदस्त रिकॉर्ड

रणवीर सिंह की 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' ने बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म के तौर पर दुनिया भर में सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की थी, जिसमें 23.32 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी. वहीं 'कॉकटेल 2' ने 24 करोड़ की ओपनिंग के साथ उस आंकड़े को पार कर लिया है और अब ये टॉप पर है. असल में, इसने इस जॉनर में पिछले 10 सालों में सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की है, और 'जब हैरी मेट सेजल' (22-23 करोड़) और 'तू झूठी मैं मक्कार' (22.38 करोड़) जैसी बड़ी फ़िल्मों को पीछे छोड़ दिया है.

शाहिद कपूर ने 'ओ'रोमियो' को भी काफ़ी बड़े अंतर से पीछे छोड़ा

शाहिद कपूर इस साल की शुरुआत में एक्शन थ्रिलर 'ओ'रोमियो' में नज़र आए थे. इसने दुनिया भर में 12.53 करोड़ रुपये की ओपनिंग दर्ज की थी. अब, उनकी दूसरी रिलीज़ ने लगभग दोगुनी कमाई की है, जो एक बड़ी जीत है! अब सबकी नज़रें ओपनिंग वीकेंड पर टिकी हैं.

ये भी पढ़ें:-सिंपल या ग्रैंड... गर्लफ्रेंड गौरी संग कैसी शादी करेंगे आमिर खान? एक्टर ने दिया बड़ा अपडेट