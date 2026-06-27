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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCocktail 2 BO Collection: 2026 की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसर है 'कॉकटेल 2', फिर भी नहीं हुई हिट, 71% वसूला बजट

Cocktail 2 BO Collection: 2026 की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसर है 'कॉकटेल 2', फिर भी नहीं हुई हिट, 71% वसूला बजट

Cocktail 2 Box office Collection: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है. लेकिन फिर भी ये हिट का टैग नहीं ले पाई है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 27 Jun 2026 02:45 PM (IST)
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Cocktail 2 Box office Collection: होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी फिल्म 'कॉकटेल 2' सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर छा गई थी. इसकी रिलीज को 8 दिनों का वक्त हो गया है और 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज के बाद भी फिल्म बंपर कमाई कर रही है. ये 2026 की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है, इसके बाद भी इसे हिट का टैग नहीं मिल पाया. चलिए बताते हैं फिल्म ने कितने प्रतिशत बजट वसूल लिया है.

'कॉकटेल 2' का 8वें दिन का कलेक्शन

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' ने 8वें दिन भी धांसू कमाई की. 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज के बाद भी शाहिद की फिल्म की कमाई नहीं थमी. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने दूसरे शुक्रवार यानी कि 8वें दिन 4.5 करोड़ का बिजनेस किया. मेकर्स ने अक्षय की फिल्म की रिलीज से पहले ही 'कॉकटेल 2' की एक पर एक फ्री टिकट का ऑफर दे दिया था, जिसका इसे भरपूर फायदा मिला है.

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5वीं हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म है 'कॉकटेल 2'

'कॉकटेल 2' 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है और वर्ल्डवाइड ये जल्द ही 'ओ रोमियो' को पछाड़ चौथे नंबर पर भी आ जाएगी. इसी के साथ ही शाहिद कपूर की भी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन जाएगी. कोईमोई के मुताबिक, 7 दिनों के आंकड़ों के अनुसार, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 122.14 करोड़ पहुंच गया है. जबकि 8 दिनों में फिल्म का नेट कलेक्शन 78.81 करोड़ पहुंच गया है. वहीं, 'ओ रोमियो' का नेट कलेक्शन 83.35 करोड़ है.

 
 
 
 
 
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नहीं मिला हिट का टैग, इतना वसूला बजट

'कॉकटेल 2' ने भले ही वर्ल्डवाइड 122 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है लेकिन फिर भी इसे हिट का टैग अब तक नहीं मिल पाया है. इसकी वजह है कि फिल्म नेट कलेक्शन के हिसाब से अब तक बजट तक वसूल नहीं पाई है. कोईमोई के मुताबिक, फिल्म का बजट 110 करोड़ है, जबकि फिल्म का नेट कलेक्शन 78.81 करोड़ पहुंचा है. इस लिहाज से फिल्म बजट का केवल 71.65% ही वसूल पाई है.

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'कॉकटेल 2' के बारे में

बहरहाल, अगर फिल्म 'कॉकटेल 2' के बारे में बात की जाए तो ये सैफ अली खान, डायना पेंटी और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है. हालांकि, रश्मिका मंदाना के मुताबिक, फिल्म की कहानी का फर्स्ट पार्ट से कोई लेना-देना नहीं है और ना ही कैरेक्टर्स का. ये उससे काफी अलग है. लेकिन सिर्फ इसका सीक्वल है. इसमें शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं. इसके जरिए इनकी तिकड़ी पहली बार पर्दे पर साथ में दिखाई दी. ये एक बेहतरीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 27 Jun 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Cocktail 2
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