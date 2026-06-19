बंपर ओपनिंग करेगी शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2'? एडवांस बुकिंग में ही कर डाली तगड़ी कमाई

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर 'कॉकटेल 2' फाइनली शुक्रवार, 19 जून यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इस रोमांटिड ड्रामा का रिलीज से पहले ही काफी बज बना हुआ है जिसके चलते इसकी धुआंधार एडवांस बुकिंग हुई है. चलिए यहां जान लेते हैं कि 'कॉकटेल 2' ने अपनी प्री टिकट सेल से कितने करोड़ कमा लिए हैं?

'कॉकटेल 2' ने एडवांस बुकिंग से कितनी कर डाली कमाई?

2012 की हिट फ़िल्म 'कॉकटेल' का स्पिरिचुअल सीक्वल बॉलीवुड फ़ैन्स के लिए वाकई एक बड़ा जश्न है. मैडॉक फिल्म्स के इस प्रोडक्शन से काफ़ी उम्मीदें हैं, इसे एडवांस बुकिंग में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इसने 'है जवानी तो इश्क़ होना है' को पीछे छोड़ते हुए 2026 की टॉप 5 बॉलीवुड प्री-सेल्स फ़िल्मों में जगह बना ली है. फिल्म के एडवांस बुकिंग की बात करें तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक

फिल्म के हिंदी 2D वर्जन ने देश भर में 11,868 शो में 1 लाख 61 हजार 547 टिकटों की सेल की है

जिससे इसने 5.56 करोड़ रुपये का एडवांस ग्रॉस कलेक्शन किया है.

वहीं ब्लॉक की गई सीटों को मिलाकर, फिल्म का कुल एडवांस ग्रॉस कलेक्शन अनुमानित 8.83 करोड़ रुपये है.

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किस स्टेट में हुई सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग?

महाराष्ट्र अब तक फ़िल्म का सबसे मज़बूत बाज़ार बनकर उभरा है, जिसने एडवांस बिक्री में 1.46 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रिब्यूशन दिया है. ब्लॉक की गई सीटों को शामिल करने पर यह कलेक्शन बढ़कर अनुमानित 1.98 करोड़ रुपये हो जाता है वहीं दिल्ली 1.09 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग के साथ ठीक पीछे है, जो ब्लॉक की गई सीटों के साथ बढ़कर 1.71 करोड़ रुपये हो जाती है. कर्नाटक टॉप 3 में शामिल है, जिसने एडवांस बिक्री में 65.47 लाख रुपये कमाए, वहीं ब्लॉक की गई सीटों को मिलाकर यह आंकड़ा अनुमानित 95.32 लाख रुपये तक पहुंच जाता है.

कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?

फ़िल्म को लेकर अच्छी चर्चा है और उम्मीद है कि स्पॉट बुकिंग से फ़िल्म का कुल ओपनिंग डे कलेक्शन अनुमानित 12 करोड़ से 15 करोड़ रुपये (नेट) तक पहुंच जाएगा. इससे यह फ़िल्म इस साल की टॉप बॉलीवुड ओपनिंग वाली फ़िल्मों में शामिल हो जाएगी. अगर यह फ़िल्म उम्मीदों पर खरी उतरती है, तो यह 2012 में रिलीज़ हुई ओरिजिनल 'कॉकटेल' की ओपनिंग डे की कमाई (पहले दिन 10.95 करोड़ रुपये नेट) का रिकॉर्ड तोड़ सकती है.

'कॉकटेल 2' के बारे में

होमी अदजानिया के डायरेक्शन में बनी 'कॉकटेल 2' साल 2012 की रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म का सीक्वल है. ओरिजिनल फ़िल्म में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी मुख्य भूमिकाओं में थे और यह अपने टाइम की सबसे पॉपुलर रोमांटिक ड्रामा फ़िल्मों में से एक बन गई थी.

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