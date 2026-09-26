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पैरेंट्स बनाना चाहते थे डॉक्टर, प्रोड्यूसर ने ऑफिस से निकाला, अक्षय को सिखाई एक्टिंग, किस्से चंकी पांडे के

जाने-माने एक्टर चंकी पांडे आज अपना 64वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. बॉलीवुड में करीब चार दशक से काम कर रहे चंकी ने बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है.

Written By : संदीप मेहरा, संदीप मेहरा |  Updated at : 26 Sep 2026 08:24 AM (IST)
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80 के दौर में अपना एक्टिंग करियर शुरू करने वाले जाने-माने अभिनेता चंकी पांडे फिल्म इंडस्ट्री में आज तक एक्टिव हैं. अपने दौर में लीड हीरो के रूप में काम करने वाले चंकी लंबे वक्त से फिल्मी दुनिया में सपोर्टिंग रोल में नजर आ रहे हैं. आज चंकी पांडे अपना 64वां जन्मदिन मना रहे हैं. 

चंकी पांडे ने बॉलीवुड में शुरुआती दौर में काम की तलाश के लिए काफ़ी पापड़ बेले थे. वो काम के लिए दर-दर भटकते थे. इस दौरान उन्हें कई रिजेक्शन और अपमान भी झेलना पड़ा. एक बार एक प्रोड्यूसर ने उन्हें अपने ऑफिस से बाहर करवा दिया था. हालांकि वो अपनी कड़ी मेहनत और टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में पहचान बनाने में कामयाब रहे. आइए आज उनके जन्मदिन के मौके पर आपको उनकी कुछ दिलचस्प और खास बातों से रूबरू कराते हैं.

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सुयश है चंकी का असली नाम

चंकी पांडे का जन्म 26 सितंबर 1962 को स्नेहलता पांडे और शरद पांडे के घर मुंबई में हुआ था. चंकी का नाम उनके पैरेंट्स ने सुयश रखा था. हालांकि बाद में उन्होंने अपना नाम बदल लिया था.

पैरेंट्स बनाना चाहते थे डॉक्टर, प्रोड्यूसर ने ऑफिस से निकाला, अक्षय को सिखाई एक्टिंग, किस्से चंकी पांडे के

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पैरेंट्स का सपना था डॉक्टर बनाने का

स्नेहलता पांडे और शरद पांडे अपने बेटे चंकी को डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते थे. क्योंकि चंकी के पैरेंट्स भी डॉक्टर ही थे. हालांकि ये किस्मत को मंजूर नहीं था. क्योंकि चंकी पढ़ने में काफी कमजोर थे और वो दसवीं क्लास में फेल भी हो गए थे.

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अक्षय कुमार के रहे एक्टिंग गुरु

ये बात आपको हैरान कर सकती है कि चंकी पांडे ने अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टर को एक्टिंग सिखाई है. दरअसल दसवीं क्लास में फेल होने के बाद चंकी ने 1986 में डेजी ईरानी के स्कूल में एडमिशन लिया था. यहां उन्होंने एक्टिंग और डांस की बारीकियां सीखी. यहां पर उन्होंने आगे जाकर इंस्ट्रक्टर के रूप में भी काम किया था. इस दौरान उन्होंने अक्षय कुमार को भी एक्टिंग और डांस के गुर सिखाए थे. 

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जब प्रोड्यूसर ने किया चंकी का अपमान

चंकी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार वो जिम में एक्सरसाइज के बाद सीधे एक प्रोड्यूसर के ऑफिस पहुंच गए थे जो रोमांटिक फिल्में बनाने के लिए जाने जाते थे. उस वक्त चंकी ने एक्सरसाइज वाले कपड़े पहन रखे थे तो उस प्रोड्यूसर ने चंकी को दूसरे प्रोड्यूसर के ऑफिस जाने के लिए कह दिया था. चंकी के मुताबिक उन्हें कई बार काम के सिलसिमे में ऑफिस से बाहर किया गया है.

39 साल पहले किया था डेब्यू

चंकी पांडे अगले साल यानी 2027 में बॉलीवुड में अपने 40 साल पूरे कर लेंगे. एक्टर ने कड़ी मशक्कत के बाद बॉलीवुड में साल 1987 में अपनी शुरुआत की थी. उनकी डेब्यू फिल्म का नाम 'आग ही आग' था. इसमें उन्होंने धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, गुलशन ग्रोवर और डैनी डेंगजोंग्पा जैसे दिग्गजों के साथ काम किया था.

जब फराह नाज ने जड़ा चंकी को थप्पड़

चकी पांडे ने तब्बू की बड़ी बहन और एक्ट्रेस फराह नाज के साथ 'नसीबवाला' और 'कसम वर्दी की' जैसी फिल्मों में काम किया था. रिपोर्ट्स बताती है कि 'कसम वर्दी की' की शूटिंग के दौरान चंकी के भद्दे इशारे और गंदे मजाक से फराह नाराज हो गई थीं और उन्होंने गुस्से में चंकी को थप्पड़ मार दिया था.

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कहलाए बांग्लादेश के अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान

चंकी पांडे बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर रहे हैं जो बांग्लादेश की फिल्मों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने न सिर्फ यहां पर काम किया, बल्कि बांग्लादेश में उन्हें सुपरस्टार का दर्जा भी मिला. उन्होंने यहां 'स्वामी केनो आसामी', 'मंदिरा', 'मेयेराओ मानुष' और 'कोरेची प्रेम कोरेची' सहित कई फिल्में कीं. उन्होंने बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू साल 1997 की फिल्म 'स्वामी केनो आसामी' से किया था. ये मूवी ब्लॉकबस्टर निकली थी. चंकी को बांग्लादेश का अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान तक कहा गया. 

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दो बेटियों के पिता हैं चंकी पांडे

चंकी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो अभिनेता ने भावना पांडे से शादी की थी. कपल ने साल 1998 में घर बसाया था. इसके बाद दो बेटियों अनन्या पांडे और रायसा पांडे का वेलकम किया. चंकी की बड़ी बेटी अनन्या मशहूर एक्ट्रेस हैं. 

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चंकी पांडे की चर्चित फिल्में

आग ही आग से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले चंकी ने साल 1988 में सनी देओल के साथ 'पाप की दुनिया' और इसी साल अनिल कपूर के साथ 'तेज़ाब' में काम किया था. हालांकि उन्हें पहली बड़ी पहचान गोविंदा के साथ फिल्म 'आंखें' (1993) से मिली थी. ये मूवी उस साल की सबसे कमाऊ फिल्म थी. गोविंदा और चंकी की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. इनके अलावा एक्टर को 'हाउसफुल सीरीज', 'बुलेट राजा' और 'कयामत' जैसी फिल्मों में भी पसंद किया गया.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 26 Sep 2026 08:24 AM (IST)
Tags :
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