एक्टर चंकी पांडे आज अपना 64वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास दिन पर उन्हें परिवार और दोस्तों से लगातार जन्मदिन की बधाइयां मिल रही हैं. पत्नी भावना पांडे ने भी सोशल मीडिया पर चंकी के लिए एक खास पोस्ट शेयर कर उन पर जमकर प्यार लुटाया है.

वहीं एक्टर की दोनों बेटियां अनन्या पांडे और रिसा पांडे ने भी अपने पापा को खास अंदाज में बर्थडे विश किया.

चंकी पांडे के बर्थडे पर पत्नी भावना का प्यार भरा पोस्ट

भावना पांडे ने अपने इंस्टाग्राम पर चंकी पांडे के साथ कई सारी तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें कुछ थ्रोबैक फोटोज भी शामिल हैं, जिनमें दोनों की खूबसूरत यादें नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों के साथ भावना ने चंकी को बर्थडे विश करते हुए लिखा, 'हैप्पी बर्थडे चंक्स!!! मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं. इन खूबसूरत सालों के लिए शुक्रिया, जो प्यार, खुशी, हंसी, गुस्से और ढेर सारी यादों से भरे रहे. आगे भी ऐसे ही कई और साल साथ बिताएं.'

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अनन्या पांडे ने किया विश

एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी अपने पापा चंकी पांडे को खास अंदाज में बर्थडे विश किया. अनन्या ने अपने इंस्टाग्राम पर एक्टर की एक फोटो शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे हैंडसम. लव यू पापा.'

छोटी बेटी ने किया पोस्ट

एक्टर की छोटी बेटी रिसा पांडे ने भी इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है. जिसमें उन्होंने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे, कूल हैड!'

फराह खान ने दी बधाई

फराह खान ने भी इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें चंकी पांडे, भावना पांडे और फराह खान अनपे बच्चों संग नजर आ रही हैं. उन्होंने लिखा, 'ये हमारा खुशहाल परिवार हो सकता था. हैप्पी बर्थडे.'

महीप कपूर ने भी शेयर की फोटो

एक्टर संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर ने भी चंकी पांडे को बर्थडे विश किया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो भावना पांडे और चंकी पांडे संग पोज दे रही हैं.