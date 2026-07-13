INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्रिस्टोफर नोलन ने खोले 'द ओडिसी' से जुड़े राज, मैट डैमन ने बताया किस इंडियन फिल्ममेकर संग करना चाहते हैं काम

क्रिस्टोफर नोलन ने खोले 'द ओडिसी' से जुड़े राज, मैट डैमन ने बताया किस इंडियन फिल्ममेकर संग करना चाहते हैं काम

Christopher Nolan Interview: हाल ही में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' का इंडिया प्रीमियर हुआ. इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोलन ने फिल्म से जुड़ी कई बातों का खुलासा किया और इंडिया को खास बताया.

Written By : अमित भाटिया |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 13 Jul 2026 07:37 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' को लेकर इन दिनों खूब हलचल है. मुंबई में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद फिल्म की स्टार कास्ट और फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने मीडिया से बातचीत की. वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए, जिसमें नोलन ने 'द ओडिसी' से जुड़े कई खुलासे किए.

क्यों देख सकते है द ओडिसी ?

जब नोलन से यह पूछा गया कि वो बहुत सारी शानदार फिल्में बना चुके हैं, तो 'द ओडिसी' की सबसे खास बात क्या है कि दर्शक उसे देखने जाएं? इस पर नोलन ने जवाब दिया, 'मुझे लगता है 'द ओडिसी' की सबसे खास बात है इसका स्केल, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने जो भी फिल्में बनाई हैं उनकी अपनी चुनौतियां थीं, लेकिन इस फिल्म में चुनौतियां कहीं ज्यादा थीं. हमने अलग-अलग लोकेशन्स पर शूट किया, हर जगह बहुत पेचीदा और बड़े-बड़े सेट लगे, हम जो भी फिल्म बनाते हैं. उसमें कम से कम एक बड़ा सीन तो होता है जिस पर काफी वक्त लगता है.'

नोलन ने कहा, 'यह सोचने में कि इसे कैसे शूट किया जाएगा, लेकिन इसमें ऐसे कई सीन थे और हर बार जब हम ऐसा एक सीन खत्म करते थे तो बहुत अच्छा महसूस होता था. लेकिन फिर यह भी लगता था कि अगले हफ्ते दूसरा बड़ा सीन भी करना है, लेकिन मेरे पास एक कमाल की कास्ट थी, कमाल का क्रू था और इन लोगों ने इस एक्सपीरियंस को काफी मजेदार और आसान बना दिया.'

इंडिया में क्यों आए नोलन ?

वहीं क्रिस्टोफर नोलन से जब पूछा गया कि वह अपनी फिल्म के प्रीमियर के लिए इंडिया क्यों आए, तो उन्होंने जवाब दिया, 'मेरे लिए इंडिया को चुनना काफी आसान था, पहली बार जब सालों पहले मैं मुंबई आया था, तो मेरे दोस्त शिवेंद्र मुझे फिल्मों के फ्यूचर पर हुई एक कॉन्फ्रेंस में लाए थे. वहां मैं बहुत सारे फिल्ममेकर्स से मिला और मैंने यहां के फिल्म कल्चर के बारे में जाना. मैं दुनिया में ऐसी और किसी जगह नहीं गया, जहां फिल्मों को इतना ज्यादा पसंद किया जाता हो और फिल्मों को दर्शक इस तरह से लेते हों, इसलिए मुझे लगा कि हमारी फिल्मों को यहां मुंबई में प्रीमियर जरूर होना चाहिए और मुंबई स्पेशल है.'

ये भी पढ़ें: Moana Review | ये एक गैर जरूरी और एवरेज रीमेक है, Disney के फैंस होंगे निराश

नोलन ने शेयर किया एक्सपीरियंस 

इसके बाद क्रिस्टोफर नोलन से पूछा गया कि उन्होंने इंडिया में बहुत से लोगों को IMAX में फिल्में देखने के लिए प्रेरित किया है, तो इंडिया में उनके काम करने का अनुभव कैसा रहा और इंडियन IMAX फैंस उनके लिए कितने स्पेशल हैं? इस सवाल के जवाब में नोलन ने कहा, 'इंडिया में काम करने के मेरे दो अनुभव रहे, एक काम को लेकर और एक मुंबई को लेकर और दोनों शानदार रहे. उन्होंने कहा कि जो भी इस शहर में आता है और इस शहर को एक नए नजरिये से देखता है, तो उसके पास एक फिल्ममेकर के तौर पर करने के लिए काफी कुछ होता है.'

उन्होंने आगे कहा, 'आपको हर जगह खूबसूरती दिखती है, आपको हर जगह बहुत सी चीजें दिखती हैं, टेक्सचर दिखता है, यहां के लोकल क्रू के साथ काम करने में काफी मजा आता है और इस बार हम IMAX में शूट कर रहे थे, हमने पूरी फिल्म IMAX में शूट की है, ऐसा हम पहले नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार कर पाए, तो हम दुनिया की अलग-अलग जगहों पर सबसे बेहतरीन तरीकों से फिल्में शूट करना चाहते हैं, जहां दर्शक जाकर इन बड़ी-बड़ी स्क्रीन पर उन फिल्मों को इंजॉय कर सकें, हम उन्हें एक शानदार अनुभव देना चाहते हैं.'

शेखर कपूर संग काम करना चाहते हैं मैट डैमन

इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैट डैमन से भी एक दिलचस्प सवाल पूछा गया कि अगर उन्हें किसी इंडियन फिल्ममेकर के साथ काम करना हो, तो वो किसके साथ काम करेंगे? इस पर उनका जवाब था, 'वो फिल्ममेकर हैं शेखर कपूर. मुझे याद है कि मैं किसी वजह से उनके साथ फोर फेदर्स नहीं कर पाया था. उस वजह से मैं काफी परेशान भी था और वो तभी से मेरी लिस्ट में हैं. मैं उनके साथ काम करना चाहता हूं. बीस साल से मैं ये सोच रहा हूं कि मैं उनके साथ काम कब करूंगा.'

कुल मिलाकर क्रिस्टोफर नोलन अपनी फिल्म 'द ओडिसी' के प्रीमियर को लेकर काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय दर्शकों को उनकी यह फिल्म जरूर पसंद आएगी.

ये भी पढ़ें: 7 साल बाद गोविंदा का कमबैक, अनाउंस की फिल्म 'रूपा', नई एक्ट्रेस संग आएंगे नजर

और पढ़ें

About the author अमित भाटिया

अमित भाटिया 15 साल से भी ज्यादा वक्त से मीडिया में काम कर रहे हैं. एबीपी न्यूज डिजिटल में एंटरटेनमेंट वीडियो को लीड करते हैं. बॉलीवुड के बड़े सितारों के साथ इंटरव्यू करते हैं. साथ ही फिल्मों के रिव्यू भी देते हैं. इनका शो बॉलीवुड किस्से भी काफी पॉपुलर है. टीवी में भी इनका एंटरटेनमेंट और प्रोग्रामिंग के शोज में लंबा अनुभव रहा है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद भारतीय विद्या भवन से जर्नलिज्म का कोर्स किया. साल 2007 में उन्होंने स्टार न्यूज से करियर की शुरुआत की थी. करीब 3 साल टीवी टुडे नेटवर्क में भी काम कर चुके हैं. पढ़ने और घूमने के शौकीन हैं. नए लोगों से मिलना जुलना, नई नई जगहें देखना पसंद है. सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. अपनी पोस्ट्स और वीडियो के जरिए लोगों से जुड़े रहते हैं.
Read More
Published at : 13 Jul 2026 07:37 PM (IST)
Tags :
Christopher Nolan The Odyssey Matt Damon
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
क्रिस्टोफर नोलन ने खोले 'द ओडिसी' से जुड़े राज, मैट डैमन ने बताया किस इंडियन फिल्ममेकर संग करना चाहते हैं काम
क्रिस्टोफर नोलन ने खोले 'द ओडिसी' से जुड़े राज, मैट डैमन ने बताया किस इंडियन फिल्ममेकर संग करना चाहते हैं काम
बॉलीवुड
'उसने धर्म का रास्ता चुना...', सनी देओल की 'बंटवारा 1947' से रिलीज हुआ कृष्णा पोस्टर, फैंस हुए एक्साइटेड
'उसने धर्म का रास्ता चुना...', सनी देओल की 'बंटवारा 1947' से रिलीज हुआ कृष्णा पोस्टर, फैंस हुए एक्साइटेड
बॉलीवुड
'राम के लिए आस्था कम हो गई...', अयोध्या राम मंदिर में चोरी के विवाद पर भड़कीं अनुराधा पौडवाल
'राम के लिए आस्था कम हो गई...', अयोध्या राम मंदिर में चोरी के विवाद पर भड़कीं अनुराधा पौडवाल
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Collection Day 4 Live Updates: मंडे को भी बवाल काट रही 'धमाल 4', शाम 7 बजे तक कलेक्शन 69 करोड़ के पार
Live Updates: मंडे को भी बवाल काट रही 'धमाल 4', शाम 7 बजे तक कलेक्शन 69 करोड़ के पार
Advertisement

वीडियोज

Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Tata Sierra EV Pros and Cons plus which battery pack to buy? #tata #tatasierraev #autolive
E20 Petrol का Confusion! क्यों बढ़ गई Premium Petrol की Demand? #e20petrol #autolive
Gold Price Crash: सोने-चांदी के दामों में भयंकर गिरावट! खरीदने का सबसे सही मौका? ABPLIVE
Bollywood News: आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में सितारों का जमावड़ा, ग्लैमर ने लूटी महफिल (13.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-US Trade Deal: क्या भारत ने यूएस के साथ जल्दबाजी में डील से किया इनकार? दावे पर आया पीयूष गोयल का जवाब
क्या भारत ने यूएस के साथ जल्दबाजी में डील से किया इनकार? दावे पर आया पीयूष गोयल का जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: IB ऑफिसर अंकित शर्मा मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार
IB ऑफिसर अंकित शर्मा मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार
इंडिया
Exclusive: 'एथेनॉल पर झूठ फैलाया जा रहा है', गडकरी ने कहा- बेटे की कंपनी पर गलत आंकड़े देने वालों पर करूंगा मानहानि का केस
Exclusive: 'एथेनॉल पर झूठ फैलाया जा रहा है', गडकरी ने कहा- बेटे की कंपनी पर गलत आंकड़े देने वालों पर करूंगा मानहानि का केस
आईपीएल 2026
कोच को हटाया, अब इन 5 खिलाड़ियों को भी रिलीज कर सकती है CSK; देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल
कोच को हटाया, अब इन 5 खिलाड़ियों को भी रिलीज कर सकती है CSK; देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल
बॉलीवुड
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं
विश्व
क्या अब छिड़ने वाला है विश्व युद्ध? US के साथ ईरान के बढ़ते तनाव के बीच रूस ने तेहरान भेजा अपना ‘डूम्सडे’ प्लेन
क्या अब छिड़ेगा विश्व युद्ध? US-ईरान के बढ़ते तनाव के बीच रूस ने तेहरान भेजा अपना डूम्सडे प्लेन
इंडिया
नागालैंड में बड़ा धमाका! असम राइफल्स के काफिले के पास IED ब्लास्ट, एक जवान शहीद, 4 घायल
नागालैंड में बड़ा धमाका! असम राइफल्स के काफिले के पास IED ब्लास्ट, एक जवान शहीद, 4 घायल
नौकरी
1200 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, ITI से लेकर इंजीनियरिंग और CA तक कर सकते हैं आवेदन
1200 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, ITI से लेकर इंजीनियरिंग और CA तक कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
51 की उम्र में शादी की खबरों पर Terence Lewis ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैंने अपने काम से शादी की है
51 की उम्र में शादी की खबरों पर Terence Lewis ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैंने अपने काम से शादी की है
ENT LIVE
Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja के साथ करेंगी शुरुआत
Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja के साथ करेंगी शुरुआत
ENT LIVE
Sunita Ahuja करेंगी बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग आएंगी नजर
Sunita Ahuja करेंगी बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग आएंगी नजर
ENT LIVE
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Sakshi ने खोले Amit Bhadana के मजेदार राज
Sakshi ने खोले Amit Bhadana के मजेदार राज
Embed widget