Christmas 2025: किसी ने सजाया क्रिसमस ट्री तो किसी ने घर पर ही की पार्टी, कुछ ऐसा रहा बॉलीवुड स्टार्स का सेलिब्रेशन

Bollywood Celebrities Christmas Celebration: आम आदमी से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स के बीच क्रिसमस की एक्ससिटेमेंट देखी जा सकती है. जानें डायना पेंटी से लेकर रवीना टंडन ने कैसे सेलिब्रेट किया क्रिसमस

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Dec 2025 10:16 PM (IST)
आज देशभर में धूम–धाम से क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है. बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज अपने परिवार के साथ इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं. सभी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर तस्वीरें और विडियोज पोस्ट करते हुए फैंस के साथ भी अपनी इन हसीन लम्हों की झलकियां शेयर की हैं. 

डायना पेंटी ने घर में ही सेलिब्रेट किया क्रिसमस
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस डायना पेंटी भी धूमधाम से क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही हैं. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर तस्वीरों के साथ कैप्शन शेयर किया कि, 'घर पर क्रिसमस'. वायरल तस्वीरों में एक्ट्रेस के ब्लैक बॉडीकॉन आउटफिट कैरी किया है और वो क्रिसमस ट्री के सामने गिफ्ट्स लिए पोज करती नजर आ रही हैं. 

 
 
 
 
 
A post shared by Diana Penty (@dianapenty)

रवीना टंडन ने दोस्तों संग एंजॉय की क्रिसमस पार्टी 
रवीना टंडन ने भी क्रिसमस के मौके पर कई विडियोज और फोटोज शेयर किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने ये खास दिन कैसे बिताया. अदाकारा ने अपने दोस्तों के साथ डिनर एंजॉय किया और साथ ही अपनी बेटी राशा थडानी के शूट से वापस आने की भी खुशी जाहिर की. यहां तक कि अदाकारा ने ये भी रिवील किया कि उन्होंने 'वेलकम 3' के सेट से एक पप्पी भी एडॉप्ट किया. 

 
 
 
 
 
A post shared by Raveena Tandon (@officialraveenatandon)

रणबीर-आलिया ने फैमिली संग किया एंजॉय 
नीतू कपूर की लाडली रिद्धिमा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक फोटो शेयर किया. इसमें हसीना अपनी मां, भाई रणबीर कपूर और भाभी आलिया भट्ट के साथ पोज करती नजर आ रही हैं. रिद्धिमा की बेटी समारा भी उनके साथ देखी जा सकती हैं. हसीना ने आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान का उन्हें डिनर पर इनवाइट करने के लिए शुक्रिया अदा किया. 

 
 
 
 
 
A post shared by Riddhima Kapoor Sahni (RKS) (@riddhimakapoorsahniofficial)

भूमि पेडनेकर ने सजाया क्रिसमस ट्री
वायरल तस्वीरों में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर क्रिसमस ट्री सजाते नजर आ रही हैं. अपने नाइट सूट में उन्होंने घर के इस सुंदर से कोने में खूब पोज किया. इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने अपने फैंस को क्रिसमस की बधाई दी है.

 
 
 
 
 
A post shared by Bhumi Satish Pednekkar (@bhumisatishpednekkar)

इसके अलावा सोहा अली खान और उनके पति कुणाल खेमू की भी तस्वीरें वायरल जहां दोनों क्रिसमस पार्टी करते नजर आ रहे हैं. रेड आउटफिट पहन इस कपल ने अपने घर में ही फैमिली के साथ एंजॉय किया. इतना ही नहीं कपल ने अपने हाउस हेल्प को स्पेशल गिफ्ट्स देकर उनका भी दिन बना दिया.

Published at : 25 Dec 2025 10:16 PM (IST)
Soha Ali Khan Diana Penty Alia Bhatt Christmas 2025
