चिरंजीवी का 80 दशक के दोस्तों संग रीयूनियन, तस्वीरों में झलकी पुरानी यादों की चमक

चिरंजीवी ने हाल ही में 1980 के दशक के अपने सह-कलाकारों के साथ एक खास रीयूनियन की, जिसने फैंस में भारी नॉस्टैल्जिया पैदा कर दिया. चिरंजीवी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पुराने दोस्तों संग हुई मुलाकात की कई शानदार तस्वीरें शेयर कीं. जिसमें बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ भी नजर आए.

चिरंजीवी को पोस्ट

चिरंजीवी ने आज रविवार के दिन 5 अक्टूबर, 2025 को अपने इंस्टाग्राम पर अपने 80 के दशक के दोस्तों संग मुलाकात की कई लाजवाब तस्वीरें शेयर की. चिरंजीवी की इस पोस्ट में जैकी श्रॉफ से लेकर कई स्टार्स नजर आ रहे हैं.

इस पोस्ट के साथ चिरंजीवी ने कैप्शन में लिखा, '80 के दशक के मेरे प्यारे दोस्तों के साथ हर मुलाकात यादों की गलियों में सैर जैसा है. जो हंसी, गर्मजोशी और उसी अटूट बंधन से भरा है. जो हमने दशकों से साझा किया है. इतनी सारी खूबसूरत यादें और फिर भी हर मुलाकात पहली मुलाकात जितनी ही ताजा लगती है.'

चिरंजीवी के अलावा इस रीयूनियन में कई एक्टर और एक्ट्रेस शामिल हुईं, जैसे वेंकटेश दग्गुबाती, जैकी श्रॉफ, प्रभु, नरेश, रहमान, जयराम, पार्वती, सुरेश, सरथकुमार, राम्या कृष्णन, रेवथी, खुशबू, मीना सागर, राधा, जयसुधा, सुहासिनी, नादिया मोइदू, लिस्सी और कई अन्य, जो इस खास मिलन समारोह को सेलिब्रेट करने के लिए एकत्र हुए.

टाइम्स नाओ की रिपोर्ट के अनुसार, यह रीयूनियन 2024 में आयोजित होने वाला था, लेकिन पिछले साल चेन्नई में हुई बाढ़ के कारण इसे कैंसिल करना पड़ा था. जब यह इवेंट फिर से आयोजित किया गया, तो एक्टर्स ने इसे एक छोटे और निजी कार्यक्रम के रूप में रखने का फैसला किया.

चिरंजीवी का वर्कफ्रंट

चिरंजीवी की आखिरी फिल्म भोल शंकर थी, जो 2023 में रिलीज हुई और इसका निर्देशन मेहर रमेश ने किया था. यह फिल्म अजित कुमार की वेडलम की रीमेक थी और इसमें तामन्ना भाटिया, कीर्ती सुरेश और सुषांत ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं. फिल्म को सफलता न मिलने के बाद, मेगास्टार अब मना शंकर वारा प्रसाद गरु पर काम कर रहे हैं, जो एनएल रविपुड़ी द्वारा निर्देशित कॉमेडी-एक्शन ड्रामा है. फिल्म में नयनतारा लीड रोल में नजर आएंगी और यह 2026 में रिलीज होगी. इसके अलावा, चिरंजीवी की और भी कई आने वाली फिल्में हैं, जिनमें विश्वाम्भरा, चिरुओडेला और चिरूक्स बॉबी 2 शामिल हैं.