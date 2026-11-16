ऋतिक रोशन के घर के बाहर जुहू बीच पर मनाई गई छठ, एक्टर ने दी बधाई, वायरल हो रहा पुराना वीडियो

छठ महापर्व के मौके पर आम लोगों से लेकर सेलेब्स तक हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहा है. कई सितारों ने भी छठ मनाते हुए अपनी झलक फैंस के साथ साझा की है. इसी बीच बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन का एक पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, ऋतिक ने ये साल 2018 में शेयर किया था, जिसमें उन्होंने सेल्फी लेते हुए फैंस को त्योहार की शुभकामनाएं दी थीं.

छठ पर ऋतिक रोशन का पुराना वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में ऋतिक रोशन सेल्फी लेते हुए अपने घर की छत से बाहर का नजारा दिखाते नजर आ रहे हैं. इस दौरान वो अपने घर के बाहर हो रही छठ पूजा को भी एंजॉय करते दिख रहे हैं और वहां मौजूद लोगों से बातचीत करते भी दिखाई देते हैं.

एक्टर की एक झलक पाने के लिए वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई थी. सभी उन्हें देखकर काफी एक्साइटेड नजर आए. वीडियो में ऋतिक कैप पहने हुए हैं और उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है.

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ऋतिक ने दी थी बधाई

ऋतिक ने ये वीडियो एक्स पर शेयर किया था. जिसमें उन्होंने लिखा था, 'ये मेरे घर के ठीक सामने होता है. मैं हमेशा इस उत्सव के जोश और पैमाने को देख कर आश्चर्यचकित हो जाता हूं. अब, बिहारी की भूमिका निभाने के बाद, मुझे छठ पूजा के महत्व के बारे में पता है. इस व्रत को रखने वाले लोगों को सम्मान करता हूं और मैं सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं देता हूं.'

It happens right in front of my home.I was always curious n intrigued by d scale n enthusiasm of this festival. Now,after playing a Bihari,I know about d significance of Chhath Puja. My deep respect 4 those who keep this fast n I wish everyone a happy n soul cleansing Chhath Puja https://t.co/j8UbqZHalm — Hrithik Roshan (@iHrithik) November 13, 2018

बता दें साल 2019 में आई फिल्म 'सुपर 30' में ऋतिक रोशन ने बिहार के मशहूर मैथेमेटिशियन आनंद कुमार का रोल प्ले किया था.

ऋतिक रोशन का वर्क फ्रंट

ऋतिक रोशन हाल ही में फिल्म 'जेलर 2' में कैमियो रोल में नजर आए थे. वो इस साल 'अल्फा' में भी दिखाई दिए थे. फिलहाल वो अपनी अपकमिंग फिल्म 'कृष 4' को लेकर चर्चा में हैं. ये सुपरहीरो फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है, जिसे राकेश रोशन और आदित्य चोपड़ा मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं.