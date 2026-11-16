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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडऋतिक रोशन के घर के बाहर जुहू बीच पर मनाई गई छठ, एक्टर ने दी बधाई, वायरल हो रहा पुराना वीडियो

ऋतिक रोशन के घर के बाहर जुहू बीच पर मनाई गई छठ, एक्टर ने दी बधाई, वायरल हो रहा पुराना वीडियो

छठ पूजा के मौके पर मुंबई के जुहू बीच पर ऋतिक रोशन के घर के बाहर भी खास रौनक देखने को मिली. एक्टर का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो लोगों को छठ की बधाई देते नजर आए.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 16 Nov 2026 08:19 PM (IST)
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छठ महापर्व के मौके पर आम लोगों से लेकर सेलेब्स तक हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहा है. कई सितारों ने भी छठ मनाते हुए अपनी झलक फैंस के साथ साझा की है. इसी बीच बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन का एक पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, ऋतिक ने ये साल 2018 में शेयर किया था, जिसमें उन्होंने सेल्फी लेते हुए फैंस को त्योहार की शुभकामनाएं दी थीं. 

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छठ पर ऋतिक रोशन का पुराना वीडियो वायरल
वायरल वीडियो में ऋतिक रोशन सेल्फी लेते हुए अपने घर की छत से बाहर का नजारा दिखाते नजर आ रहे हैं. इस दौरान वो अपने घर के बाहर हो रही छठ पूजा को भी एंजॉय करते दिख रहे हैं और वहां मौजूद लोगों से बातचीत करते भी दिखाई देते हैं.

एक्टर की एक झलक पाने के लिए वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई थी. सभी उन्हें देखकर काफी एक्साइटेड नजर आए. वीडियो में ऋतिक कैप पहने हुए हैं और उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है.

 
 
 
 
 
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ऋतिक ने दी थी बधाई
ऋतिक ने ये वीडियो एक्स पर शेयर किया था. जिसमें उन्होंने लिखा था, 'ये मेरे घर के ठीक सामने होता है. मैं हमेशा इस उत्सव के जोश और पैमाने को देख कर आश्चर्यचकित हो जाता हूं. अब, बिहारी की भूमिका निभाने के बाद, मुझे छठ पूजा के महत्व के बारे में पता है. इस व्रत को रखने वाले लोगों को सम्मान करता हूं और मैं सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं देता हूं.'

बता दें साल 2019 में आई फिल्म 'सुपर 30' में ऋतिक रोशन ने बिहार के मशहूर मैथेमेटिशियन आनंद कुमार का रोल प्ले किया था.

ऋतिक रोशन का वर्क फ्रंट
ऋतिक रोशन हाल ही में फिल्म 'जेलर 2' में कैमियो रोल में नजर आए थे. वो इस साल 'अल्फा' में भी दिखाई दिए थे. फिलहाल वो अपनी अपकमिंग फिल्म 'कृष 4' को लेकर चर्चा में हैं. ये सुपरहीरो फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है, जिसे राकेश रोशन और आदित्य चोपड़ा मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 08:17 PM (IST)
Tags :
Hritik Roshan
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