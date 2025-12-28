छावा फेम एक्टर को कई सालों तक नहीं मिला बड़ा ब्रेक, किया था संजय दत्त की डेड बॉडी का रोल
छावा और सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव के एक्टर विनीत कुमीर सिंह ने सबको अपनी दमदार एक्टिंग से चौका दिया हैं. लेकिन क्या आपको पता है एक समय ऐसा भी था जब उन्हें सिर्फ छोटे-मोटे रोल मिलते थे.
एक्टर विनीत कुमार सिंह ने 2025 में अपने करियर का सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया. उनकी फिल्मों छावा और सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव में शानदार एक्टिंग ने उन्हें ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता दिलाई बल्कि क्रिटिक्स की तारीफ भी मिली. हाल ही में उन्होंने अपने संघर्ष और इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी बताईं.
सपनों के लिए लंबा संघर्ष
विनीत ने युवा के ऑल स्टार राउंडटेबल में बताया कि उन्होंने 2004 में फिल्म वा लाइफ हो तो ऐसी में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया. वे याद करते हुए कहते हैं, 'इशान खट्टर यहां बैठे हैं. 2004 में वे बच्चे थे और मैं उन्हें सेट पर अपनी गोद में खिलाता था. मेरा सपना था कि मैं एक्टर बनूं. लेकिन हालात ऐसे नहीं थे. जिंदगी में कभी-कभी सिर्फ सर्वाइव करना जरूरी होता है. अगर आप बचेंगे तो आपकी कहानी आगे बढ़ेगी हार गए तो कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा.'
मुश्किल काम भी किए, लेकिन आगे बढ़ते रहे
विनीत ने कहा, 'मैंने सुनील शेट्टी का डुप्लीकेट भी किया है और संजय दत्त के लिए डेड बॉडी का रोल भी निभाया है. बस अपने अंदर का जोश बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो. यही सबसे जरूरी है.'
View this post on Instagram
छोटे रोल से बड़ी पहचान
विनीत ने 2002 में फिल्म पिताह से एक्टिंग की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में छोटे रोल किए. 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर में सहायक भूमिका ने उन्हें थोड़ी पहचान दी. 2018 में फिल्म मुक्काबाज में मेन रोल ने उन्हें क्रिटिक्स की तारीफ दिलाई.
वेब सीरीज और बड़ी फिल्मों से ब्रेक
विनीत ने वेब सीरीज बार्ड ऑफ ब्लड और रंगबाज में भी काम किया. लेकिन 2025 में उन्होंने छावा में कवि कालाश का रोल करके सबसे बड़ा ब्रेक लिया. ये फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही. इसके बाद उन्होंने तेरे इश्क में में सहायक रोल निभाई.
विनीत के लिए ये साल ये साबित करता है कि मेहनत और धैर्य रखने वालों को आखिरकार सफलता जरूर मिलती है. उनका कहना है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अपने अंदर की आग जलाए रखना और आगे बढ़ते रहना ही असली सफलता की चाबी है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL