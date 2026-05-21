देहरादून में जैस्मिन सैंडलस के कॉन्सर्ट में हुआ बवाल, अचानक बैरिकेड टूटने से गिरे फैंस

जैस्मिन सैंडलस का देहरादून कॉन्सर्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. लाइव शो के बीच अचानक बैरिकेडिंग टूट गई और वहां अफरा-तफरी मच गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा हैं. इस घटना के बाद जैस्मीन ने शो को रोक दिया और सिक्योरिटी टीम पर नाराजगी जताई.

बैरिकेडिंग टूटने से मची हलचल

हाल ही में जैस्मिन देहरादून की एक यूनिवर्सिटी में कॉलेज फेस्ट में परफॉर्म कर रही थीं. स्टेज के सामने बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद थे और सभी सिंगर को करीब से देखने के लिए एक्साइटेड नजर आ रहे थे. इसी बीच ऑडियंस के पास लगा बैरिकेडिंग अचानक टूट गया. बैरिकेड गिरते ही सामने खड़े कई लोग अपना बैलेंस खो बैठे और नीचे गिर पड़े. कुछ सेकंड के लिए वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. जैसे ही जैस्मिन ने भीड़ में ये हलचल देखी, उन्होंने तुरंत अपना गाना रोक दिया.

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इंटरनल टीम ने संभाला माहौल

वायरल वीडियो में जैस्मीन अपनी टीम को बार-बार आगे आने के लिए कह रही थीं. साथ ही उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स के बिहेवियर पर भी नाराजगी जताई. वीडियो में जैस्मिन कहती हैं, 'जो हो रहा है उसके लिए मुझे बहुत दुख है' मुझे मेरी इंटरनल टीम चाहिए, जो अभी तुरंत स्थिति संभाले. ये सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं. मेरी टीम अभी आए, हम इस मामले को 30 सेकंड में ठीक कर सकते हैं.' उनके इस बयान के बाद उनकी टीम और आयोजकों ने मिलकर हालात को संभाला और फिर कॉन्सर्ट दोबारा शुरू किया गया.

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इसके बाद जैस्मिन ने माहौल हल्का करने की कोशिश भी की. उन्होंने स्टेज से कहा, 'मैं पहली बार देहरादून आई हूं और वो भी DIT में. मैं समझ सकती हूं कि यहां बहुत एक्साइटमेंट है. लेकिन जब भी मैं स्टेज पर आऊं, तो प्लीज बैरिकेडिंग अच्छे से कराइए.' इसके बाद वहां मौजूद स्टूडेंट्स ने जोरदार तालियां बजाईं.

जैस्मिन का करियर

बता दें कि जैस्मीन का जन्म जालंधर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश कैलिफोर्निया में हुई. उन्होंने साल 2008 में 'मुस्कान' गाने से अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी. हालांकि बोहेमिया के साथ 'गुलाबी' एल्बम में काम करने के बाद उन्हें पहचान मिली. बॉलीवुड में उन्होंने सलमान खान की फिल्म किक के गाने 'यार ना मिले' से डेब्यू किया था, जो सुपरहिट साबित हुआ. इसके बाद उन्होंने इल्लीगल वेपन 2.0, नशा और आशिकां जैसे गाने दिए. हाल ही में आदित्य धर और रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर और धुरंधर: द रिवेंज में उनके गानों को भी काफी पसंद किया गया.

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