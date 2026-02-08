सेलीना जेटली ने पहले अपने पति पीटर हैग के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले को लेकर खुलकर बात की थी. पिछले साल उन्होंने घरेलू हिंसा और मेंटल हैरेस्मेंट के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया था.

सेलीना जेटली ने शेयर किया एक्सपीरियंस

वहीं, ऑस्ट्रिया में अपने घर की स्थिति के बारे में सेलीना ने कहा, 'मुझे ये खबर 29 सितंबर को रात के लगभग नौ बजे एक कॉल के जरिए मिली. उस समय मैं ऑस्ट्रिया में रह रही थी. शुरुआत में मैंने सोचा कि शायद मेरा भाई मजाक कर रहा है.'

उन्होनें आगे कहा, 'एक घंटे तक मैंने इसे उसके किसी जोक के तौर पर नजरअंदाज किया… मैं एक बहुत ही परेशान और एब्यूजिव शादी में थी. लेकिन जब आपके बच्चे होते हैं, तो आप सब कुछ करते हैं ताकि वो रिश्ता कायम रहे. जब आपके माता-पिता नहीं होते, जब आपकी कोई संपत्ति नहीं होती, तब आप खासकर अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं ताकि शादी टिक सके.'