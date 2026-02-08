हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडभाई की हिरासत की खबर सुनकर बिना पैसों के ऑस्ट्रिया छोड़कर इंडिया लौटीं सेलीना जेटली, सुनाया किस्सा

Celina Jaitly: सेलीना जेटली के भाई, मेजर विक्रांत जेटली, को सितंबर में UAE में हिरासत में लिया गया. वो 14 महीने से हिरासत में हैं. अब एक्ट्रेस ने हिरासत की खबर सुनने का एक्सपीरियंस शेयर किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 Feb 2026 10:44 PM (IST)
एक्ट्रेस सेलीना जेटली अपने भाई रिटायर्ड मेजर विक्रांत कुमार जेटली के बारे में जवाब मांग रही हैं, जो पिछले साल सितंबर से यूएई में हिरासत में हैं. हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उनके भाई का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूएई की एक कानूनी फर्म को नियुक्त किया जा सके. एक्ट्रेस ने न्यूज एजेंसी PTI से बात करते हुए पहली बार हिरासत की खबर सुनने का एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि उन्होंने ऑस्ट्रिया छोड़कर भारत आने का फैसला कैसे किया.

सेलीना जेटली ने पहले अपने पति पीटर हैग के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले को लेकर खुलकर बात की थी. पिछले साल उन्होंने घरेलू हिंसा और मेंटल हैरेस्मेंट के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया था.

सेलीना जेटली ने शेयर किया एक्सपीरियंस
वहीं, ऑस्ट्रिया में अपने घर की स्थिति के बारे में सेलीना ने कहा, 'मुझे ये खबर 29 सितंबर को रात के लगभग नौ बजे एक कॉल के जरिए मिली. उस समय मैं ऑस्ट्रिया में रह रही थी. शुरुआत में मैंने सोचा कि शायद मेरा भाई मजाक कर रहा है.'

उन्होनें आगे कहा, 'एक घंटे तक मैंने इसे उसके किसी जोक के तौर पर नजरअंदाज किया… मैं एक बहुत ही परेशान और एब्यूजिव शादी में थी. लेकिन जब आपके बच्चे होते हैं, तो आप सब कुछ करते हैं ताकि वो रिश्ता कायम रहे. जब आपके माता-पिता नहीं होते, जब आपकी कोई संपत्ति नहीं होती, तब आप खासकर अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं ताकि शादी टिक सके.'

भारत आने का किया फैसला
सेलीना ने आगे बताया कि इसके तुरंत बाद उन्होंने भारत आने का फैसला किया. उन्होंने कहा, 'मैंने ये फैसला पूरी लड़ाई के बीच लिया, अपने बच्चों को इसमें शामिल किए बिना. मुझे पता था कि अगर मैं ऑस्ट्रिया नहीं छोड़ूंगी, तो मैं अपने भाई के लिए खड़ी नहीं हो पाऊंगी. रात के 1 बजे, लगभग बिना किसी पैसे के, केवल क्रेडिट कार्ड से खरीदी गई टिकट के साथ, मैं ऑस्ट्रिया छोड़कर भारत आ गई.'

 
 
 
 
 
A post shared by Celina Jaitly (@celinajaitlyofficial)

एक्ट्रेस ने कहा कि उस समय उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ. उन्हें केवल अपने मुंबई वाले घर में घुसने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, क्योंकि उनके पति बिना उनकी सहमति के संपत्ति बेचने की कोशिश कर रहे थे. इसके बाद उन्होंने अपने भाई को वापस लाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया.

एक्ट्रेस ने अपनी याचिका में कहा कि उनके भाई को सितंबर 2024 से यूएई में बिना कानूनी वजह के हिरासत में रखा गया है. उन्होंने ये भी बताया कि एक साल से ज्यादा समय गुजरने के बावजूद केंद्र सरकार अब तक उनके भाई की सेहत या कानूनी स्थिति के बारे में जरूरी जानकारी जुटाने में सफल नहीं हो पाई है.

Published at : 08 Feb 2026 10:44 PM (IST)
Celina Jaitly Vikrant Jaitly
