एक्ट्रेस सेलीना जेटली अपने भाई रिटायर्ड मेजर विक्रांत कुमार जेटली के बारे में जवाब मांग रही हैं, जो पिछले साल सितंबर से यूएई में हिरासत में हैं. हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उनके भाई का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूएई की एक कानूनी फर्म को नियुक्त किया जा सके. एक्ट्रेस ने न्यूज एजेंसी PTI से बात करते हुए पहली बार हिरासत की खबर सुनने का एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि उन्होंने ऑस्ट्रिया छोड़कर भारत आने का फैसला कैसे किया.
भाई की हिरासत की खबर सुनकर बिना पैसों के ऑस्ट्रिया छोड़कर इंडिया लौटीं सेलीना जेटली, सुनाया किस्सा
Celina Jaitly: सेलीना जेटली के भाई, मेजर विक्रांत जेटली, को सितंबर में UAE में हिरासत में लिया गया. वो 14 महीने से हिरासत में हैं. अब एक्ट्रेस ने हिरासत की खबर सुनने का एक्सपीरियंस शेयर किया.
