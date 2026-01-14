एक्ट्रेस सेलिना जेटली इस वक्त बुरे दौर से गुजर रही हैं. अपने दर्द को बयां करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया. पोस्ट में उन्होंने बताया कि उन्हें पति ने एनिवर्सरी पर ही गिफ्ट में तलाक का नोटिस दे दिया और बच्चों से दूर कर दिया गया. वह पड़ोसियों की मदद से रात 1 बजे ऑस्ट्रिया से बाहर निकली थीं.

सेलिना जेटली ने शेयर किया पोस्ट

सेलिना जेटली ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इमोशनल पोस्ट करते हुए अपनी जिंदगी के दर्दनाक अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया, 'दुर्व्यवहार और उत्पीड़न से बचने के लिए उन्होंने 11 अक्टूबर 2025 की रात को ऑस्ट्रिया छोड़ दिया था. इस फैसले के साथ ही उन्हें अपने तीन बच्चों से अलग होना पड़ा, जिससे उनका दिल टूट गया. सेलिना ने लिखा, 'जिस दिन मैंने अपनी इज्जत, अपने बच्चों और अपने भाई की रक्षा के लिए ऑस्ट्रिया छोड़ने का फैसला किया, उसी दिन मैंने अपने बच्चों को खो दिया. यह पोस्ट उन सभी लोगों के लिए है जो अपमानजनक शादियों से गुजर रहे हैं. वे अकेले नहीं हैं.'





View this post on Instagram A post shared by Celina Jaitly (@celinajaitlyofficial)

सेलिना ने बताया कि रात 1 बजे पड़ोसियों की मदद से वे ऑस्ट्रिया से निकलीं और बहुत कम पैसे के साथ भारत लौटीं. भारत पहुंचकर उन्हें अपने ही घर में प्रवेश के लिए कोर्ट जाना पड़ा. यह प्रॉपर्टी उन्होंने साल 2004 में शादी से पहले खरीदी थी, लेकिन अब उनके पति इसे अपना बता रहे हैं. इस लड़ाई के लिए उन्हें बड़ा लोन भी लेना पड़ा. ज्वाइंट कस्टडी और ऑस्ट्रियाई फैमिली कोर्ट के मौजूदा आदेश के बावजूद, उन्हें अभी तक अपने बच्चों से बात करने की इजाजत नहीं मिली है.

एक्ट्रेस का कहना है कि बच्चों को उनसे मिलने से बार-बार रोका गया. मीडिया के जरिए चुनिंदा कहानियां दिखाकर बच्चों के साथ उनकी बातचीत में रुकावट डाली गई. उन्हें मां के खिलाफ बातें कहने के लिए ब्रेनवाश किया गया और डराया-धमकाया गया. सेलिना ने याद दिलाया कि वह बच्चों की जन्म से लेकर प्राइमरी केयरटेकर रही हैं. यहां तक की पति के करियर को सपोर्ट करने के लिए एक देश से दूसरे देश जाती रहीं.

पति ने गिफ्ट में दिया तलाक का नोटिस

यही नहीं, साल 2025 में उनके पति ने 15वे वेडिंग एनवर्सरी गिफ्ट के तौर पर तलाक का नोटिस भेजा. इसके बाद सेलिना ने कई बार आपसी सहमति से अलग होने की कोशिश की और हमेशा बच्चों की भलाई को प्राथमिकता दी. लेकिन जवाब में उनसे उनकी शादी से पहले की प्रॉपर्टी मांगी गई और ऐसी शर्तें रखी गईं, जिनका मकसद तलाक के बाद भी उनकी आजादी और इज्जत छीनना था. सेलिना ने लिखा, 'रातों-रात मुझे एक मां के तौर पर अपनी भूमिका साबित करनी पड़ी. मेरी पूरी दुनिया एक ही पल में मुझसे छीन ली गई.'